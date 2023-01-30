HK Express日本航班最新安排！為符合日本政府最新入境限制，HK Express最新取消部分日本安排，包括東京、大阪、沖繩的航班，準備出發去當地旅遊的朋友要留意了！而國泰亦同步取消部分2月至3月日本航班。

HK Express再取消2月至3月日本航班！東京/大阪/沖繩 附最新安排

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HK Expresss宣布，由於日本政府繼續限制航空公司營運香港飛往日本的航班數目，現時HK Express每星期只能營運74班航班前往日本，較原訂計畫的每星期89班航班減少15班，因此將取消由2023年2月17日至3月2日往來日本的航班（包括日本出發回程的航班）。詳情如下：

由香港出發往日本之航班

目的地：沖繩

UO820：2023年2月18日、20日、22日、25日、27日、2023年3月1日



目的地：大阪-關西

UO688：2023年2月17日、24日

UO898：2023年2月2日



目的地：東京-羽田

UO622：2023年2月17日至3月2日



目的地：東京-成田

UO646：2023年2月18日、21日、23日、25日、28日、2023年3月2日

UO650：2023年2月22日、2023年3月1日



由日本出發往香港之航班

出發地：沖繩

UO821：2023年2月18日、20日、22日、25日、27日、2023年3月1日



出發地：大阪-關西

UO689：2023年2月17日、24日



出發地：東京-羽田

UO623：2023年2月17日至3月2日



出發地：東京-成田

UO647：2023年2月18日、21日、23日、25日、28日、2023年3月2日

UO651：2023年2月22日、2023年3月1日



（圖片來源：HK Express）

因航班取消而受影響的旅客將會收到電子郵件及短訊通知，可以選擇訂單全額退款；或免費更改出發日期或時間，但原定目的地不變，亦需受機位供應限制。有關申請需於原定出發日或之提交，亦必須於2023年6月30日或之前出發。詳情請向航空公司查詢。

另外，由於現時香港往南韓之航班只能降落仁川國際機場，HK Express宣布取消所有於2023年1月22日至2月28日往來釜山及濟州之航班。

因航班取消而受影響的旅客將會收到電子郵件及短訊通知，可以選擇退還已繳付之費用；或免費更改出發日期或時間，但原定目的地不變，亦需受機位供應限制。有關申請需於原定出發日或之提交，亦必須於2023年6月30日或之前出發。詳情請向航空公司查詢。