【鐵路周遊券】JR東日本推出放題式鐵路周遊券，可以3日內無限任坐9大東日本鐵路，包括JR東日本全線、富士急行、青之森鐵道、伊豆急行等，來往東京市中心、伊豆、仙台、福島、輕井澤等地都十分方便，持券轉乘其他鐵路更可享低至半價優惠！

JR東日本推鐵路放題周遊券！任坐9大鐵路 JR東日本全線/富士急行

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（圖片來源：えきねっと【公式】）

1872年起投入服務的JR東日本，為慶祝迎接150周年，由即日起至3月10日，推出「鐵道開業150周年紀念Final JR東日本PASS」，乘客可於3月2日至3月15日期間，連續3天內無限次任坐9大JR東日本鐵路的自由席，有齊新幹線、特急、急行及快速，而且每張周遊券可享有4次機會預約指定席，無需擔心沒有位置外，想坐窗口位或走廊位都任君選擇。

（圖片來源：JR東日本）

「鐵道開業150周年紀念Final JR東日本PASS」適用之鐵路：

1）JR東日本全線

2）青之森鐵道線

3）IGR銀河鐵道線

4）三陸鐵道線

5）北越急行線

6）越後朱鷺鐵道（只限直江津車站至新井車站之間）

7）伊豆急行線

8）富士急行線

9）JR 東日本BRT（大船渡線、気仙沼線）



持券人士除了可以在連續3天內無限次乘坐上述各類列車，亦可在乘搭其他JR東日本的鐵路時享有優惠，包括東北北海道新幹線、山形新幹線等，最平可享半價優惠！同時，持券人士於指定商店購物亦可享不同折扣，商店列表可到官網訂票及查詢。

鐵道開業150周年紀念Final JR東日本PASS

銷售日期：即日起至3月10日23:50（日本時間）

使用日期：3月2日至15日

票價：成人22,150日圓（約$1,329港幣）小童10,150（約$609港幣）

官網：https://www.jreast.co.jp/150th/finalpass

