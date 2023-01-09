精選5大日本SIM卡｜最平5天無限速上網$85起！全日本境內均可用

精選5大日本SIM卡！外出旅行必備之一就是SIM卡，日本作為港人熱門亞洲旅行地點，當然都有一系列SIM卡優惠選擇！即看4大日本SIM卡優惠，內文附領取方法、寄送服務、購買連結以及價格比較等，5天無限速上網最平$85起！

5大日本SIM卡推介｜日本境內所有城市可用 5天無限速$85起！

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（圖片來源：Unsplash@epsika）

去旅行當然不少得打卡、吃喝玩樂，查看交通路線以及社交媒體等都需要流暢網絡支持！近日就有多間網上旅遊平台，就推出一系列日本SIM卡優惠，無論去東京、大阪、北海道、福岡、沖繩，還是去富士山、名古屋、京都、銀山等偏遠地區，都通通可以暢通上網！

日本SIM卡【1】：數據漫遊電話卡

網上旅遊平台Trip.com推出旅行數據漫遊電話卡，有4日（HK$68/張）和7日（HK$88/張）方案可供選擇，而且使用範圍涵蓋日本全境、韓國、泰國、新加坡、台灣、中國內地、澳門、澳洲、新西蘭、馬來西亞、柬埔寨、印度、越南、印尼及菲律賓，多達15個國家地區均可使用。唯每日旅遊數據用量達500MB後，上網速度將被調至不高於256kbps。

（圖片來源：Trip.com）

日本SIM卡【1】：數據漫遊電話卡價錢：4日（HK$68/張）

7日（HK$88/張）

（每日無限速用量過500MB後，網速下調至不高於256kbps。）

覆蓋地區：日本、南韓、台灣、泰國、新加坡、澳門、中國內地、澳洲、新西蘭、馬來西亞、柬埔寨、印度、越南、印尼及菲律賓

領取門市：全港指定1O1O Center 及 csl 專門店，詳細地址請參考網站。

購買網站：按此

日本SIM卡【2】：日本4G無限流量SIM卡（日本機場領取）

日本4G無限流量SIM卡於網上旅遊平台Klook發售，有4個方案均可選擇，分別為8天（HK$236/張） 、16天（HK$355/張）、21天（HK$473/張）、31天（HK$532/張）。最高支持4G網速無限流量上網，使用覆蓋日本全境，但只限於東京及大阪三個機場領取。

（圖片來源：Klook）

日本SIM卡【2】：日本4G無限流量SIM卡價錢：8天（HK$236/張）

16天（HK$355/張）

21天（HK$473/張）

31天（HK$532/張）

覆蓋地區：日本全境

領取地點：成田國際機場、羽田國際機場以及關西國際機場，詳細地址請參考網站。

購買網站：按此

日本SIM卡【3】：日本4G虛擬SIM卡

日本4G虛擬SIM卡於網上旅遊平台Klook發售，分為5天（HK$100/張）、6天（HK$132/張）、7天（HK$143/張）、8天（HK$151/張）、10天（HK$179/張）以及15天（HK$253/張）合共6個方案供大家選擇。虛擬SIM卡勝在省略換實體卡的工序，不必擔心弄丟香港Sim卡。但值得留意的是，eSIM卡不是所有手機型號都能支持，欲購買人士最好先上官網查看清楚是否包含自己的手機型號！

（圖片來源：Klook）

日本SIM卡【3】：日本4G虛擬SIM卡 價錢：5天，不限流量（HK$100/張）

6天，不限流量（HK$132/張）

7天，不限流量（HK$143/張）

8天，不限流量（HK$151/張）

10天，不限流量（HK$179/張）

15天，不限流量（HK$253/張）

覆蓋地區：日本全境

領取日期：領取日期即為出發日期

購買網站：按此*需預先查詢手機型號是否支援虛擬SIM卡*

日本SIM卡【4】：Softbank 1GB/5天網卡

Softbank 1GB/5天網卡SIM卡於網上旅遊平台KKday發售，提供5日（HK$85/張）或8日（HK$133/張）2個方案，購買後需自行前往香港九龍灣領取，或可選擇順豐速遞排送上門，但郵費就另需自付。方案每天包含1GB無限4G上網，服務涵蓋日本全境，但日本離島、郊區與山區訊號可能較弱。

（圖片來源：KKday）

日本Softbank 1GB/5天網卡

價錢：1GB/5日（HK$85/張）

1GB/8日（HK$133/張）

覆蓋地區：日本全境（日本離島、郊區與山區訊號可能較弱）

領取方法：自行前往領取

領取地址：香港九龍灣常悅道21號The Eastmark5樓502室

購買網站：按此

日本SIM卡【5】：日本Docomo / KDDI SIM卡

日本Docomo / KDDI SIM卡於網上旅遊平台KKday發售，有5種網速容量可選擇，分為5GB（HK$85/張）、8GB（HK$110/張）、10GB（HK$120/張）、15GB（HK$180/張）、20GB（HK$220/張）。而且提供台灣、中國內地、香港、韓國寄送服務，購買之後只需輸入住所名稱及街道，香港平郵需3-5日就可以收到，相當方便。

（圖片來源：KKday）

日本Docomo / KDDI SIM卡（價錢已包含平郵費用）

價錢：5GB/5日（HK$85/張）

8GB/8日（HK$110/張）

10GB/15日（HK$120/張）

15GB/15 日（HK$180/張）

20GB/30 日（HK$220/張）

覆蓋地區：日本全境

領取方法：可郵寄至台灣、中國、香港、韓國

購買網站：按此