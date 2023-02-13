日本航班最新安排！HK Express及國泰航空宣布再取消部分日本航班安排，包括來往東京、大阪、福岡及沖繩的航班。國泰同時表示擬於3月31日恢復來往名古屋的航班，並預計4月至5月的航班將大致如期運作。準備出發去當地旅遊的朋友要留意了！

HK Express/國泰再取消3月日本航班！東京/大阪/福岡 附最新安排

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HK Expresss取消3月部分日本航班 包括東京/大阪/福岡/沖繩

HK Expresss宣布，由於日本政府繼續限制航空公司營運香港飛往日本的航班數目，現時HK Express每星期只能營運74班航班前往日本，較2023年3月原定計畫的航班數量減少20至22班，因此將取消由2023年3月3日至30日往來日本的航班（包括日本出發回程的航班）。詳情如下：

由香港出發往日本之航班

目的地：福岡

UO638：2023年3月5日至3月30日



目的地：沖繩

UO820：2023年3月3日、6日、8日、10日、13日、15日、17日、20日、22日、24日、27日、29日



目的地：大阪-關西

UO688：2023年3月3日、10日、17日、24日

UO850：2023年3月6日、8日、13日、15日、20日、22日、29日

UO862：2023年3月26日



目的地：東京-羽田

UO622：2023年3月3日至3月30日



目的地：東京-成田

UO650：2023年3月8日、15日、21日

UO870：2023年3月7日、14日、21日、28日



由日本出發往香港之航班

出發地：福岡

UO639：2023年3月5日至3月30日



出發地：沖繩

UO821：2023年3月3日、6日、8日、10日、13日、15日、17日、20日、22日、24日、27日、29日



出發地：大阪-關西

UO689：2023年3月3日、10日、17日、24日

UO851：2023年3月6日、8日、13日、15日、20日、22日、29日

UO863：2023年3月26日



出發地：東京-羽田

UO623：2023年3月3日至3月25日、3月27日至3月31日



出發地：東京-成田

UO651：2023年3月8日、15日、21日

UO871：2023年3月7日、14日、21日、28日



（圖片來源：HK Express）

國泰取消3月日本航班 預計4月起將可回復正常

因航班取消而受影響的旅客將會收到電子郵件及短訊通知，可以選擇訂單全額退款；或免費更改出發日期或時間，但原定目的地不變，亦需受機位供應限制。有關申請需於原定出發日或之提交，亦必須於2023年6月30日或之前出發。詳情請向航空公司查詢。

（資料圖片）

國泰航空亦於今日宣布，由於每星期只能營運72班日本航班，較2023年2月至3月原定計畫營運的航班減少13至15班，因此需要取消部分2023年2月3日至3月30日往返香港及日本的航班，目的地包括東京、大阪、名古屋、福岡等。

航班安排方面，原定往來東京、大阪及福岡的乘客將獲安排乘搭其他航班；而往來名古屋的乘客將會改為乘搭大阪的航班。另外，往來札幌的航班將如期運作。

另外，國泰擬由3月31日起恢復每星期5對往返名古屋的航班，並預計原定4月及5月的航班數量與日本當局准許由香港前往日本6個機場的航班數量相若，4月及5月的航班將可大致如期運作。