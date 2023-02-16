【深圳好去處】內地通關後不少港人「北上」覓食，其中前往深圳必吃的「太二酸菜魚」，自開關以來繼續人氣爆滿，不過闊別3年後，當年立下的部分「老規矩」於疫情期間經已有所改變，但店舖仍然堅持不接待多過4位客人入座。

深圳酸菜魚開關後人氣持續 闊別3年老規矩已修改！多過4人不接待

深圳美食多多，其中主打酸菜魚的專門店更是開得成巷成市，但最為港人熟悉的，相信「太二老壇子酸菜魚」必定是其中之一。最近有港人於Facebook群組分享，開關後前往深圳遊玩，同時特意去食「太二老壇子酸菜魚」，發現店舖人氣依舊旺盛，但無需長時間久候便能入座。

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（圖片來源：FB@酸菜魚關注組）

然而「舊地重遊」，食物質素當然是重中之中。有網民形容，闊別3年後，酸菜魚餐廳食物「味道一樣，服務一樣」，而點餐及結帳則需要使用微信（WeChat）處理；不過，都有近日去過的網民表示，詢問過店員後，餐廳亦接受以香港支付寶（Alipay HK）、現金等支付方式。

提及「太二老壇子酸菜魚」可能有人印象模糊，該餐廳早年於廣州發迹，及後於廣東地區持續擴展，主打酸菜魚菜式，但是餐廳最大的特色在於其甚有「個性」，每家餐廳每天只限量售賣100條魚，賣完即止。此外餐廳更曾立下「老板規矩」，其中包括超過4人就餐不接待、餐廳不拼桌不加位、酸菜魚不外賣等，從而確保顧客用餐氣氛及食物質素。

不過，經過近3年的新冠疫情，餐飲業受挫下，「太二老壇子酸菜魚」針對酸菜魚不外賣的這條老規矩，於疫情期間經已修改，現時外賣平台亦可以點餐，都方便了更多酸菜魚迷。

太二酸菜魚必食推介【1】老壇子酸菜魚

（圖片來源：小紅書）

太二酸菜魚必食推介【2】無骨鳳爪

（圖片來源：小紅書）

太二酸菜魚必食推介【3】紅糖冰粉

（圖片來源：小紅書）

深圳好去處｜太二老壇子酸菜魚（部分分店）詳情

太二老壇子酸菜魚（金光華店）

地址：人民南路2028號金光華廣場6樓

交通方法：地鐵1號線國貿站B出口

營業時間：11:00 - 21:00



太二老壇子酸菜魚（深圳馬成時代廣場店）

地址：深圳市福田區石廈北二街89號馬成時代廣場四層409鋪

交通方法：石廈站A出口，步行約10分鐘

營業時間：11:00 - 21:00

*更多分店地址及餐牌詳情，請至官方專頁查詢。

