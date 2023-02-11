​深圳首條「雲中巴士」開通　3蚊體驗Mini版地鐵半空無人駕駛輕軌

深圳首條「雲中巴士」來了，可在空中游覽城市風光，8.5公里，11個站點，最高票價僅3元，解鎖出行新體驗！



深圳首條「雲中巴士」坪山雲巴1號線

和同一天開通的16號線相比起來，歷時四年終於開通的坪山區雲巴1號線多少顯得有些低調。但作為坪山，同時也是深圳的第一條「雲巴」（市政線），毫無疑問，開創了一種全新的交通出行模式。

坐上列車，行駛在十多米高空，穿梭於城市，自然也是一番新奇有趣的體驗。👇👇👇

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Mini 版地鐵

四節車廂，78個座位，定位就是小運量軌道交通，當然實際載客量不止這個數，很多人稱它為Mini版地鐵。身板雖小，但黑科技不少，能實現全自動無人駕駛。

根據介紹，最高時速80km/h，但實際體驗下來，大部分時間是達不到的，和地鐵相比，速度略慢。

路線方面，設有11座站點，其中有3座換乘站與14、16號地鐵相接，能直達坪山高鐵站，給坪山人的出行帶來了不少便利。

高空觀光車

從乘坐體驗來説，説實話，沒有想象中絲滑。轉尤其是轉彎的時候，抖動和傾斜體感還是比較明顯的，有那麼一瞬間感覺像是在坐過山車。

而和乘坐地鐵最不一樣的體驗就是，靠窗往下看，看到的不是軌道，而是相距十多米的地面，離地懸空的感覺直接拉滿。

雖説對有些恐高症的朋友不太友好，但是在雲巴沿途的風景是真的不錯，採編當天也遇到了不少家長帶着孩子過來嚐鮮。

車頭的「觀光位」是視野最好的位置，也始終是許多小朋友最喜歡的地方。

不知道還有多少朋友記得「歡樂幹線」，對，就是那個沿途可以從高空俯瞰整個華僑城，包括深圳歡樂谷、世界之窗等知名景點的空中巴士。直至2018年停止運營，十餘載，也算陪伴着一代深圳人長大。

現在坐上雲巴，曾經需要50元鉅款的體驗，3塊錢就能get到！

可可愛愛的彩蛋

短小同時略帶胖乎，列車外觀可以説十分討喜。在重慶，雲巴有一個可愛的稱呼——豬兒蟲（千萬別搜，一搜就不可愛了）。

還有一個開通彩蛋——富含坪山元素的主題專列和特色站點。這些專列色彩鮮豔、可愛值翻倍，從高中俯瞰，就像是一條徜徉在城市裏的彩色小魚。

有一説一，這雲巴屬實是長在心巴上了。

雲巴路線指南：遊覽坪山風光

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坪山雲巴全程有8.5公里，有11座站點，始於坪山高鐵站，終點在比亞迪六角大廈。趁着週末，不如把時間交給雲巴，乘坐着它開啓一段「坪山慢時光」。

坪山文化聚落

坪山文化聚落是坪山區的文化新地標。週末來這裏，可以選擇在圖書館沉浸書海，或是在大劇院欣賞文藝演出，也可以走進美術館感受藝術的魅力。

燕子嶺生態公園

燕子嶺生態公園山峯海拔百餘米，園內道路多為登山合階。山間森林茂密，空氣質量極佳，堪稱坪山的「天然氧吧」。

比亞迪六角大廈

深圳坪山的地標性建築 —— 比亞迪全球總部「六角大樓」，位於坪山雲巴的終點站。作為中國新能源的引領者，坪山雲巴1號線也正是出自比亞迪研發中心。

坪山高鐵站

深圳坪山高鐵站，也是坪山雲巴1號線起點站，可通過16號線地鐵直達。

坪山雲巴1號線

地址：坪山站

運行時間：列車於6:30-23:00間從坪山高鐵站與比亞迪北站兩端發出。高峯期發車間隔5分鐘，平日10分鐘一班車。

交通路線：

深圳坪山雲巴坪山高鐵站、坪山中心站、龍背站可實現與地鐵14號線、16號線換乘。

坪山高鐵站，可直達深圳坪山區高鐵站，也可與16號線坪山站實現換乘。

坪山中心站台，可與14號線坪山中心站實現換乘。

龍背站，可與16號線東縱紀念館站實現換乘。



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