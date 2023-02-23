澳門自助餐優惠！澳門皇家葡萄餚推出自助餐優惠，人均最平$208起，就歎到傳統葡式主題自助餐，有招牌葡式乳豬、馬介休球、焗鴨飯等，更包原價$195的澳門旅遊塔入場票，非常抵玩，即睇澳門自助餐優惠詳情！去澳門玩之前，記得睇埋澳門最新景點！

澳門自助餐優惠2023｜澳門葡菜自助餐人均$208起！連旅遊塔入場券

澳門皇家葡萄餚推出自助餐連澳門旅遊塔套票優惠，自助午餐人均最平$208起，自助晚餐每位亦只是$260！澳門旅遊塔平日成人門票價錢$195，今次最平$208就可以一次過歎自助餐及上旅遊塔觀光，非常抵玩！

澳門皇家葡萄餚推出自助餐連澳門旅遊塔套票優惠。（Kkday）

澳門皇家葡萄餚Tromba Rija於2014年開業，在澳門旅遊塔開設亞洲首間分店，自助餐供應傳統葡萄牙鄉村風味美食，如人氣馬介休球、焗鴨飯及招牌葡式乳豬等。其中葡式乳豬只限自助晚餐供應，外皮香脆肉質嫩滑，不少食客都大讚是必食之選！

由即日起至4月1日，餐廳推出葡萄牙地方主題自助餐，由北部、中部、里斯本，至阿連特茹地道美食將會陸續登場，有興趣的朋友記得留意！

餐廳環境優雅舒適。（圖片來源：澳門皇家葡萄餚Tromba Rija）

今次自助餐優惠套票連澳門旅遊塔入場券，澳門旅遊塔開放時間由上午10時至晚上9時，無論是選擇自助午餐或自助晚餐時段，食完先玩或者玩完再食都無問題！

澳門皇家葡萄餚自助餐優惠連澳門旅遊塔入場券。（Kkday）

皇家葡萄餚Tromba Rija自助餐優惠

價錢：每位$208起（連澳門旅遊塔入場券）

自助午餐供應時段：12:00-15:00

自助晚餐供應時段：18:30-22:30

預訂網址：請按此

皇家葡萄餚Tromba Rija

地址：澳門旅遊塔會展娛樂中心地下

交通：搭乘 9A、18、23、26、32和MT4公共巴士路線，均可前往澳門旅遊塔

