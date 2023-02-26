台北夜市2大當地人推介！台北夜市，是香港人到訪台北時的必去之處。到底到哪一個夜台北夜市比較好，一直是不少人計劃行程時的疑問。在台灣，有當地民眾在當地電子佈告欄「批踢踢」討論哪些在台北夜市有著最多特色美食，就讓我們來看看當地人最喜歡哪2個台北夜市，可以順道看台北新酒店推介！

台北夜市｜台北人認證2大最好吃夜市！港人常到夜市不在榜 附交通

台北夜市每晚人流如鯽，但到底哪一個台北夜市最值得逛？有台灣網民於電子佈告欄「批踢踢」發出「[問卦] 純論賣吃的，台北哪個夜市最頂？」的提問，詢問民眾感得台北哪個夜市具有最多特色美食。結果，南機場夜市以及寧夏夜市成為了當地人眼中2個最多美食的台北夜市，而香港人常到的士林夜市與饒河街夜士則較少台灣人表示最喜歡。

台北人認證2大最好吃台北夜市【1】南機場夜市

許多台北網民認為南機場夜市美食雲集，食物水準較高。南機場夜市位於中正區，並非位於台北松山機場南方。夜市因位於已折卸的臺北南機場遺址，故被名命為「南機場」，大家出發往此夜市時，切勿錯到松山一帶！

南機場夜市有著即煎的生煎包、蚵嗲、燒餅、臭豆腐、筒仔米糕等特色美食。夜市內亦販賣著被「批踢踢」網民推崇、被載於《米芝蓮指南》的山內雞肉飯。山內雞肉所賣的雞肉充滿肉汁、肉質鮮嫩。除此之外，該店以雞內臟，胰臟、脾臟、雞胗等雞內臟所煲的下水湯亦十分暢銷。

台北人認證2大最好吃台北夜市【1】南機場夜市

地址：台北市中正區中華路二段307巷至315巷

開放時間：每日17:00 - 00:00

交通：搭乘公車12、204、205、212、212（直）、223、249、250、253、670、671、673或藍29號綫，於南機場公寓站下車



台北人認證2大最好吃台北夜市【2】寧夏夜市

寧夏夜市因坐落於大同區的寧夏路而為名，鄰近台北當代藝術館、台北地下街等景點，是另一個深受台北網民喜愛的夜市。

寧夏夜市除了有販售地瓜球、蚵仔煎、鍋貼等香港部份食店亦有售的食品，亦有不著香港鮮見的香蔥芋頭糕、麵捲餅、飯捲餅等。這裡的香蔥芋頭糕更充滿台灣特色——有著台灣島的造型，而鴻記蔥捲餅的菜式相當特別，廚師會以鐵板將蔥餅與飯和麵「炒埋一碟」，在加上醬汁後成為充滿香氣的麵捲餅、飯捲餅，讓人垂涎三尺。

台北人認證2大最好吃台北夜市【2】寧夏夜市

地址：台北市大同區寧夏路

開放時間：每日18:00 - 00:00

交通：於捷運雙連站下車，在1號出口離開後，沿民生西路西行約8分鐘



除了上述2個台北夜市，台北市亦有其他夜市的美食等待大家發掘！到台灣觀光前，謹記生辦理好「入台證」，以免被拒入境！申請方法如下：