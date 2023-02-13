【台灣自由行】入台證申請方法及文件一文睇清！事隔約3年，終於可以再次去台灣自由行。根據陸委會最新公布，港人可於2023年2月20日起於網上申請《入台許可同意書暨入境登記表》（即「入台證」）到台灣觀光。多年沒有申請入台證，相信不少人已忘記申請入台證的步驟及所需文件，今次記者整合入台證步驟及所需資料，去台灣自由行前必睇！

入台證申請2大方法｜睇清入台證申請步驟+文件 教打錯資料要點做

港澳特區護照持有人欲以自由行的方式於台灣觀光，必須於入境前申請別稱「入台證」的《香港澳門居民網路申辦入臺許可同意書暨入境登記表》或於機場、港口申請落地簽證。然而，申請落地簽證需繳費，亦要花時間輪候辦理，故記者建議大家到埗前於網上申辦「入台證」作入境之用。

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要留意！非港澳出生且未曾到訪台灣的的港澳居民，不論持有BNO護照或是港澳特區護照，需要遞交更多文件才能申請入台，記得預留更多時間申請！

入台證申請方法【1】網路簽證

於港澳出生且預計逗留台灣不超過30日的港澳特區護照持有人，以及非港、澳出生但曾於1983年後以港澳永久居民身份赴台的人，於2月20日起可以透過內政部移民署網站申請「入台證」。

網路簽證於2月20日起才受理，內政部移民署網站目前依然未接受申請（截圖來源：內政部移民署）

申請人必須持有效期3個月以上之港澳特區護照，除了一般個人資料外，大家需於表格上填上入境目的以及在台灣的其中一個住址或旅館名稱。

申請得到核準後，大家需將「入台證」打印出來。只要在入台證上簽名，連同有效期3個月以上之港、澳特區護照、身份證正本及來回機票，於有效期內出入境1次，每次停留30天，費用全免。

經網路簽證發出的「入台證」有效期為申請後的3個月，超過3個月後仍未入台需重新申辦方能入境。網路簽證版本的「入台證」不能續期，持證人必須於入境後30日內離開台灣。

入台證申請方法【2】雲端線上申請

非港澳出生、未曾於1983年後以港澳永久居民身份赴台的港澳特區護照、BNO護照，並具有回鄉證持有人，以及所有預計逗留台灣將超過30日的港澳特區護照持有人，需透過雲端線上申請「入臺證」。有關人士需透過內政部移民署的境外人士線上申辦系統呈交文件及資料。

經雲端線上申請「入台證」需繳付證照費，由新臺幣600元（約港幣158元）起。除了一般的個人資料，大家亦需要最近2年內拍攝的個人照片、港澳永久性居民身分證、有效期3個月以上之港澳護照或BNO護照副本、回鄉證副本以及繳費證明上傳至系統。

申請流程（圖片來源：內政部移民署）

申請需時約5個工作天（星期六、日及香港公眾假期及中華民國國定假日同屬非工作天）批核，大家記得提早申請，以免影響行程！申請得到核準後，大家需將「入台證」打印出來。大家只要在證上簽名，並帶同港澳特區護照或BNO護照及身份證前往機場或港口，便能夠進入台灣境內。

入台證申請方法｜照片規格及證照費如下：

入錯資料不必怕！及時修正可如期入台觀光

經任何渠道申請「入臺證」，必須提供正確資料，如資料不符，須於入境後另付費辦理或被拒入境。如在申請後發現自己輸入了錯誤資料，大家必須註銷申請——將自己護照的影印本、錯誤資料電郵至123@teco.org.hk，以通知台北經濟文化辦事處（香港辦事處）。處方會大約用1個工作天註銷大家的錯誤申請。註銷成功後，大家可以再次作出申請。