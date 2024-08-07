台北夜市5大推介｜士林夜市、寧夏夜市　必食胡椒餅＋雪花冰

台北夜市推薦｜來到台灣旅遊，當然要到夜市食盡台灣美食，玩玩攤位遊戲，感受熱鬧氣氛。《香港01》好食玩飛編輯就精選了台北5大夜市及部份必食給大家。等大家可以做定功課，可以留下位置食喜歡的小食，順道看台北新酒店推介！



台北夜市每晚人流如鯽，但到底哪一個台北夜市最值得逛？有台灣網民於電子佈告欄「批踢踢」發出「[問卦] 純論賣吃的，台北哪個夜市最頂？」的提問，詢問民眾感得台北哪個夜市具有最多特色美食。結果，南機場夜市以及寧夏夜市成為了當地人眼中2個最多美食的台北夜市，而香港人常到的士林夜市與饒河街夜士則較少台灣人表示最喜歡。

台北人認證2大最好吃台北夜市【1】南機場夜市

許多台北網民認為南機場夜市美食雲集，食物水準較高。南機場夜市位於中正區，並非位於台北松山機場南方。夜市因位於已折卸的臺北南機場遺址，故被名命為「南機場」，大家出發往此夜市時，切勿錯到松山一帶！

南機場夜市有著即煎的生煎包、蚵嗲、燒餅、臭豆腐、筒仔米糕等特色美食。夜市內亦販賣著被「批踢踢」網民推崇、被載於《米芝蓮指南》的山內雞肉飯。山內雞肉所賣的雞肉充滿肉汁、肉質鮮嫩。除此之外，該店以雞內臟，胰臟、脾臟、雞胗等雞內臟所煲的下水湯亦十分暢銷。

南機場夜市

地址：台北市中正區中華路二段307巷至315巷

開放時間：每日17:00 - 00:00

交通：搭乘公車12、204、205、212、212（直）、223、249、250、253、670、671、673或藍29號綫，於南機場公寓站下車



台北人認證2大最好吃台北夜市【2】寧夏夜市

寧夏夜市因坐落於大同區的寧夏路而為名，鄰近台北當代藝術館、台北地下街等景點，是另一個深受台北網民喜愛的夜市。

寧夏夜市除了有販售地瓜球、蚵仔煎、鍋貼等香港部份食店亦有售的食品，亦有著香港鮮見的香葱芋頭糕、麵捲餅、飯捲餅等。這裏的香葱芋頭糕更充滿台灣特色——有著台灣島的造型，而鴻記蔥捲餅的菜式相當特別，廚師會以鐵板將蔥餅與飯和麵「炒埋一碟」，在加上醬汁後成為充滿香氣的麵捲餅、飯捲餅，讓人垂涎三尺。

寧夏夜市

地址：台北市大同區寧夏路

開放時間：每日18:00 - 00:00

交通：於捷運雙連站下車，在1號出口離開後，沿民生西路西行約8分鐘



台北夜市推薦【3】饒河街觀光夜市—松山站遊客之選

饒河街觀光夜市位於台北市松山區饒河街，就近捷運松山站，交通方便，是最多遊客到訪的夜市之一。饒何街夜市路線規劃完整，亦被認為是最多米芝連推介小食的夜市，因此周末吸引本地人來掃街。

當中必食有食客大推2020獲必比登推介的福州世祖胡椒餅，烤餅以炭火在200度至300度的窯壁上烤製，皮脆帶炭的焦香味，豬肉餡肥瘦均勻。另外不僅有東發記蚵仔麵線，又有脆皮蛋餅，台灣腸，臭豆腐，食物款式多元化，基本上一個夜市就可以食盡台灣特色美食。

饒河街觀光夜市

地址：台灣台北市松山區饒河街

營業時間：17:00-24:00

交通：捷運松山新店線至「松山」站，於1號出口出站。



台北夜市推薦【4】士林夜市—劍潭站台北最大夜市

士林夜市有好一段歷史，從很早期就有小販擺攤，亦是台北最大的夜市，所以小店種類亦十分全面，從餐廳到服飾店到攤位遊戲，總能找到你想逛的店舖。

其中必食有，價錢十年如一日都是台幣25元（約5港元）的阿輝麵線，就有一碗足以飽肚的花枝大腸麵線，另外亦有知名的豪大大雞排，還有超邪惡拉芝薯蓉的王子起司馬鈴薯，其他有臭豆腐，涼麵，雪花冰等。現場遊戲攤位亦有十分多，食飽可以玩射擊遊戲消化一下。

士林夜市

地址： 111台灣台北市士林區基河路101號

營業時間：16:00-24:00

交通：捷運淡水線至劍潭站



台北夜市推薦【5】師大夜市—燈籠滷味

師大夜市位於台灣師範大學附近。比起以上主打美食的夜市，師大夜市有不少潮流服飾的店舖，是台北大學生非常捧場的夜市。

師大夜市除了有港人都喜歡的燈籠滷味本店，更有龍泉鮮魚湯，鹹酥雞，許記生煎包，阿諾可麗餅等。女裝精品店亦是必逛，當中有不少店舖都是韓國進貨／自家品牌，風格不一，女士們可以來血拼一番。

師大夜市

地址： 台北市大安區師大路跟龍泉街之間

營業時間：18:00-01:00

交通：捷運古亭站，從 4 號出口沿和平東路往師大方向



除了上述5個台北夜市，台北市亦有其他夜市的美食等待大家發掘！到台灣觀光前，謹記要辦理好「入台證」，以免被拒入境！申請方法如下：

入台證申請2大方法-睇清入台證申請步驟+文件 教打錯資料要點做

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