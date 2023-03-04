請1日去旅行東京行程足本睇！《請1日假去旅行》東京篇由周奕瑋和陳嘉慧主持，三日兩夜快閃推介多個東京景點及東京美食，價錢平民夠貼地，播出之後獲不少網民大讚好好睇！本文整理《請1日假去旅行》東京篇第1集及第2集，合共19個東京好去處及美食推介，方便大家下次計劃行程可以一次過參考！

請1日去旅行東京行程｜第1至2集足本攻略！19大東京好去處+美食

請1日假去旅行東京篇【第1集】

在第1集，他們去了上野平價超市掃貨，然後再到銀座歎超抵食22道菜Omakase，每位人價錢港幣$500有找！到了傍晚，想繼續購物的話可以到人氣$12店DAISO的東京旗艦店，甜品控則可以到全新開幕的甜品街，再去東京站睇夜景打卡！另外，今次更介紹了一個超近東京市中心的Outlet，即睇詳細行程︰

請1日假去旅行東京行程【1】日本超市掃平貨：上野業務超市

《請1日假去旅行》第1集先帶大家到上野的業務超市掃貨！業務超市在日本有超過1,000間分店，店內大部分是供應餐飲業界採購的大容量商品，最重要的是價錢超便宜，一罐綠茶連稅後只售約28日圓（約港幣$1.6），很多日本家庭主婦都會在這裡入手日常用品及食材！

（圖片來源：TVB）

業務超市 上野廣小路店（酒＆業務スーパー上野廣小路店）

地址：東京都台東区上野2丁目3−4 センチュリオンホテル上野１F

營業時間：星期一至日 09:00–22:00



請1日假去旅行東京行程【2】激抵食！22道菜Omakase：銀座GINZA SUSHI BANYA KAI

在業務超市掃完貨，是時候去醫肚！今集《請1日假去旅行》介紹的江戶前壽司店GINZA SUSHI BANYA KAI，在今年1月才剛剛開業，不用港幣$500就食到22道菜Omakase！

（圖片來源：GINZA SUSHI BANYA KAI）

GINZA SUSHI BANYA KAI的概念是「在銀座用1萬日元品嘗Omakase」，因此餐廳供應的22道菜Omakase，有齊前菜、手握壽司、茶碗蒸、湯品及水果，每位價錢只需8,470日圓（約港幣$487），兩位主持都食得好滋味，可說是性價比極高！

GINZA SUSHI BANYA KAI

地址：東京都中央区銀座1丁目5−10, Ginza 1st.5 Bldg, 7F

營業時間：星期一至日 12:00-14:30 17:00-22:30



請1日假去旅行東京行程【3】甜品迷必朝聖！全新甜品街：銀座GINZA SWEETS MARCH

GINZA SWEETS MARCH位於銀座的大型商場「EXITMELSA」，原來在2022年4正式開幕。集合12間人氣甜品店，由蛋糕、曲奇餅、朱古力、大福到羊羹都應有盡有，當中包括百年老店銀座文明堂、米芝蓮廚師主理芝士蛋糕、水果大福專門店「金田屋」等，全部都好吸引！

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GINZA SWEETS MARCH

地址：東京都中央区銀座5丁目7−12 EXITMELSA 1F

營業時間：星期一至日 11:00-20:00



請1日假去旅行東京行程【4】$12店「巡舖」必去：Daiso三大品牌全球旗艦店

覓食過後重啟購物模式！兩位主持今次來到位於銀座的Daiso東京旗艦店，於2022年4月開業，集合3大人氣品牌，包拮Daiso、Standard Products及THREEPPY，面積超過1,000平方米，可以一次過買齊生活用品及時尚雜貨，各位$12店迷記得去「巡舖」了！

Daiso/Standard Products/THREEPPY 全球旗艦店

地址：東京都中央区銀座3丁目2−1 マロニエゲート銀座2 6F

營業時間：星期一至日 11:00-21:00



請1日假去旅行東京行程【5】銀座出發徒步去到：東京站夜景打卡

提到東京最具代表性的建築物，東京站必定榜上有名！由銀座出發徙步可以到達東京站，在傍晚時份，更可以順便觀賞日落晚霞，更是欣賞這座著名紅磚地標夜景的好時機！

（圖片來源：Joao Amaral/Unsplash）

東京站

地址：東京都千代田区丸の内1丁目

開放時間： 非燈飾季節，亮燈時間至晚上9時



請1日假去旅行東京行程【6】凌晨營業高分拉麵店：王道家直系 IEKEI TOKYO

打完卡發現很多餐廳已經或者即將關門？今集節目介紹的拉麵店王道家直系IEKEI TOKYO，星期二至六會營業至凌晨1時，而且在食評網Tabelog獲得3.68分高評價，吸引不少食客排隊光顧！

王道家直系IEKEI TOKYO在2021年開業，獲家系拉麵創始人吉村先生認證為「總本山吉村家」的直系口味，其拉麵用上濃厚豚骨醬油湯底，配料則有叉燒、紫菜、菠菜等，油脂味會偏重，食客可以自行調整麵條硬度、湯底濃度及油量，喜歡重口味的朋友必試！拉麵店的地理位置亦相當方便，御徒町站出發步行只需約6分鐘！

王道家直系 IEKEI TOKYO

地址：東京都千代田区外神田5丁目2−7 外神田下村ビル 1F

營業時間：星期二至六 11:00-01:00 星期日 11:00-00:00（星期一休息）



請1日假去旅行東京行程【7】超近市中心Outlet！過百人氣商店進駐：南町田Grandberry Park

南町田Grandberry Park位於東京田園都市線南町田車站，主要分為三大區域，包括「GRANDBERRY PARK商業設施」、「Park-life Site」及「鶴間公園」，約有100家品牌店舖Outlet進駐，包括NIKE、New Balance、BEAMS、COACH等，亦有人氣士多啤梨美食ICHIBIKO 、世界紀錄牛扒咖喱包PainPati等。

除此之外，南町田Grandberry Park設有史努比博物館（Snoopy Museum Tokyo），公園區亦有大型草地、遊樂場及運動區。由澀谷站出發，乘坐東急田園都市線前往南町田Grandberry Park，最快只需33分鐘，適合時間不多又想購物的快閃旅行團！

南町田Grandberry Park

地址：東京都町田市鶴間3丁目4−1

營業時間：星期一至日 10:00-20:00



請1日假去旅行東京篇【第2集】

《請1日假去旅行》東京第2集，主持繼續帶大家走訪東京時下最新最潮的打卡熱點，在澀谷地庫食街及街頭尋找人氣美食，再去港人至愛藥妝店格價，有間未免稅都已經平過其他藥妝店？之後再歎稀有部位吞拿魚大餐及抵食和牛燒肉放題！

請1日假去旅行東京行程【8】東京年輕人最潮「搭訕勝地」：澀谷橫丁

澀谷橫丁在2020年開幕，是一條全長100公尺的商店街，今次兩位主持就在地下食街一嘗滅火沙桶雞尾酒的滋味，原來食街更雲集日本各大縣市及亞洲特色美食，包括北海道拉麵、九州鍋物、四國魚料理以及韓國料理等，最重要是24小時營業，全日任何時候都可以去醫肚！

澀谷橫丁

地址：東京都渋谷区神宮前6丁目20-10 South 1F

營業時間：星期一至六 11:00-05:00 星期日 11:00-23:00



請1日假去旅行東京行程【9】日本大熱打卡10円麵包：大王チーズ10円パン

澀谷向來都是打卡美食集中地，今集介紹的就是這款外型如同一個巨型10円的麵包！

（圖片來源：TVB）

10円麵包的外皮酥脆，內裡的質感軟熟，包裹著不同口味的流心餡料，分別有招牌芝士、吉士醬、紅豆、抹茶吉士及朱古力，一口咬開更可以做到超強拉絲效果，打卡必食！

（圖片來源：TVB）

大王チーズ10円パン

地址：東京都渋谷区宇田川町28-6 MEGAドン・キホーテ 渋谷本店内

營業時間：星期一至日11:00-21:00



請1日假去旅行東京行程【10】10層高體育用品百貨公司：Alpen TOKYO

Alpen TOKYO於2022年4月開業，由地下2樓到地上8樓合共有10層，集合Alpen旗下3大運動及戶外用品專門店，包括「SPORTS DEPO」、「Alphen Outdoors」及「GOLF 5」，售賣各種運動服飾、戶外休閒服飾、露營用品等，應有盡有！

（圖片來源：新宿觀光振興協會）

每層樓都有獨立主題，部分樓層地板更特別採用NBA球場、國立競技場跑道相同的物料，務求讓大家可以揀選到心水產品！

Alpen TOKYO

地址：東京都新宿区新宿3丁目23番7号

營業時間：星期一至五11:00-22:00、星期六及日10:00-22:00



請1日假去旅行東京行程【11】超平新宿藥妝店：OS Drug 新宿店

港人去日本，必去藥妝店掃貨！今集兩位主持在不同藥妝店格價，發現OS Drug的價錢最平，甚至比起其他藥妝店免稅後價錢更抵！OS Drug在全日本有超過30間分店，東京都內除了新宿以外，澀谷和上野都有分店。

OS Drug 新宿店

地址：東京都新宿区新宿3丁目29-13

營業時間：星期一至日10:00-19:45



請1日假去旅行東京行程【12】東京全新夜景打卡好去處：SHIBUYA SKY

臨近入夜，可以登上東京最新夜景打卡位——東京澀谷SHIBUYA SKY！SHIBUYA SKY位於2019年落成的「渋谷スクランブルスクエア」（澀谷Scramble Square）第46至47層，是東京現時數一數二人氣的地標景點。地理位置連接澀谷車站，非常方便，登上觀景台後更可在230米高空，飽覽整個東京的景色兼打卡！

（圖片來源：SHIBUYA SKY）

SHIBUYA SKY

地址：東京都渋谷区渋谷2丁目24-12, Shibuya Scramble Square

營業時間：星期一至日10:00-22:30

購票方式：Kkday｜Klook

請1日假去旅行東京行程【13】澀谷2小時和牛燒肉放題：和牛放題の殿堂 宇田川町 肉屋横丁

欣賞完東京夜景，又是時候準備「食好西」！今集介紹的「肉屋横丁」是全日本首間推出和牛燒肉放題的餐廳，而位於澀谷的分店主打昭和復古霓虹風設計，點餐方式亦非常特別，食客可以在店內的特大和牛櫥窗自選心水部位，如同置身日本高級精肉店選購一樣！

肉屋横丁澀谷店120分鐘任食和牛燒肉放題（連無酒精飲品），價錢都只是4,980日圓（約港幣$286），超抵食，各位食肉獸必去！

和牛放題の殿堂 宇田川町 肉屋横丁

地址：東京都渋谷区宇田川町32−7 HULIC & NEW UDAGAWA 8F

營業時間：星期一至五17:00-23:30、星期六及日12:00-23:30



請1日假去旅行東京行程【14】食得刁鑽！稀有部位吞拿魚大餐：魚屋のマグロ食堂オートロキッチン新橋店

除了滿足一眾「食肉獸」的和牛燒肉放題，不少得去日本必食的海鮮刺身！今集介紹的「ＯH！TORO KITCHEN」主打平價吞拿魚料理，使用採購自豐洲老字號批發商的吞拿魚，因此可以用平民價錢歎到吞拿魚稀有部位！

餐廳招牌盛合可以一次過試到吞拿魚臉頰肉、下巴肉、心臟等，2,980日圓（約港幣$171，另有各款丼飯、小食等，喜歡吃吞拿魚的朋友不可錯過！

魚屋のマグロ食堂 オートロキッチン 新橋店

地址：東京都港区新橋３丁目513 1・2階

營業時間：星期一至四17:00-23:30、星期五17:00-02:00、星期六17:00-23:00（星期日休息）



請1日假去旅行東京行程【15】24小時居酒屋：新時代 秋葉原本店

日本人食完晚飯正餐之後，習慣接著去居酒屋暢飲！位於秋葉原的新時代居酒屋24小時營業，「名物」炸雞皮串燒，自2010年推出之後深受食客歡迎，至今賣出超過9,000萬串，而每串只是50日圓（約港幣$2.9）！

除此之外，這間居酒屋的中杯生啤只售90日圓/杯（約港幣$5.2），Highball亦都只是150日圓/杯（約港幣$8.6），超級平！

（shinjidai_phads@Twitter）

新時代 秋葉原本店

地址：東京都千代田区神田佐久間町1丁目10番2号

營業時間：24小時



請1日假去旅行東京行程【16】Skytree最佳打卡位：隅田川步道

來到旅程的最後一天，想悠閒度過早上，可以乘搭電車到東武淺草站，由車站北口出發，沿隅田公園走，就可以到達隅田川步道，在隅田川河岸邊與晴空塔打卡！

（jarvischow@Instagram）

隅田川步道

地址：東京都墨田区向島1丁目

開放時間：07:00-21:00



請1日假去旅行東京行程【17】晴空塔下野餐！人氣麵包店野餐SET：むうや ＭUYA

如果想在晴空塔下野餐，這間鄰近晴空塔車站的人氣麵包店むうや（ＭUYA）有推出野餐套餐，可以自選心水口味三文治、迷你法式多士、小食及飲品，有二人份及四人份可供選擇，更貼心附上草地野餐必備的藤籃和野餐墊，只需於回程時歸還給店方即可，非常方便！

むうや ＭUYA

地址：東京都墨田区向島1丁目2−12 ミズマチ

營業時間：星期一至五10:00-18:00、星期六及日09:00-18:00



請1日假去旅行東京行程【18】淺草寺必試打卡甜品： 茶々工房ふたつめ

事隔3年再到訪淺草，原來都有不少新店進駐！「茶々工房ふたつめ」是日本茶專門店「茶々工房」開設的2號店，早前推出一款栗子抹茶蒙布朗，用雪糕筒盛載，裡面每層都有不同滋味，表面更會舖上金箔，層次豐富之餘好適合打卡！

茶々工房ふたつめ

地址：東京都台東区浅草1丁目37-6 ライオンズマンション雷門 103

營業時間：星期二至日11:00-18:00 （星期一休息）



請1日假去旅行東京行程【19】久違了的淺草寺！求籤開運經典景點

（圖片來源：Nicholas Doherty/Unsplash）

淺草寺

地址：東京都台東区浅草2丁目3-1

開放時間：24小時（※本堂開放時間：06:30-17:00）

