【東京自由行】藝人王友良直擊東京新景點澀谷橫丁！澀谷橫丁是2020年新設的景點，不但以日式昭和木屋風亮相、全長達100公尺、有齊日本各地及亞洲多個地區的美食，更是24小時營業，配上2樓的卡拉OK，日後在東京又多個宵夜好去處！

王友良直擊東京100公尺食街澀谷橫丁！24小時營業 昭和木屋歎宵夜

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（王友良提供）

日本商家「早收」已不是新聞，大家去日本旅遊，最怕深夜肚餓但又無啖好食！不過，於2020年新登場的全新景點——澀谷橫丁，就可以在深宵時分拯救大家！今次就由藝人王友良，帶大家去直擊澀谷橫丁，一睹澀谷橫丁這條宵夜食街的樣貌。

澀谷橫丁位於東京澀谷2020年新登場的「MIYASHITA PARK」複合型設施1樓，是1條全長100公尺的商店街，雲集日本各個縣市的特色美食，以及亞洲各地的美食，包括北海道拉麵、九州鍋物、四國魚料理、韓國料理等，亦有各式日本酒、燒酒等，最重要是24小時營業，全日任何時候都可以去醫肚！

2棲則為喫茶店，在店內用餐更可以唱卡啦OK，邊「唱日K」邊歎美食，在香港非常少見的日文歌都有，對各位日本迷來說，一定是必去的新景點！

（王友良提供）

除了日本各地美食、亞洲美食及卡啦OK喫茶店外，澀谷橫丁的另一個賣點，絕對是昭和風的樣貌！整條澀谷橫丁都以木系為主要風格，配上極有和風感的大燈籠、可以近距離與廚師交流的吧台、和風插畫等，充滿日本感！而且澀谷橫丁亦會不定時舉辦地方特色活動，如祭典表演、演歌藝術、DJ表演等，吃喝玩樂集於一身！

澀谷橫丁

地址：東京都渋谷区神宮前6丁目20番 MIYASHITA PARK South1F

營業時間：24小時營業



*定休日以各大商家消息為準。

