大阪自由行心齋橋酒店推介！大阪又有全新酒店開幕，台灣晶華酒店旗下品牌「捷絲旅Just Sleep」首次進軍日本，第一間精品酒店選址大阪心齋橋，同時於3月1日正式開幕！酒店的設施新穎齊全，附近有DON DON DONKI及Bic Camera，鄰近4大車站，每晚房價低至$607起。

（房間價錢以網站搜尋當日為準）

大阪心齋橋捷絲旅酒店3月開幕！台灣品牌首度進駐、距離車站5分鐘

台灣晶華酒店旗下年輕品牌「捷絲旅Just Sleep」宣布首次進軍日本，在大阪心齋橋開設「捷絲旅大阪心齋橋館 Just Sleep Osaka Shinsaibashi」，酒店已於3月1日正式開幕，即將去大阪旅行的朋友，想住新酒店記得要把握機會！

（圖片來源：Just Sleep Osaka Shinsaibashi）

Just Sleep捷絲旅大阪心齋橋館鄰近人心齋橋站、本町站、筋堺本町站及長堀橋站，距離地下鐵「心齋橋站」約5分鐘路程，地理位置相當便利！

（圖片來源：Just Sleep Osaka Shinsaibashi）

酒店以大阪美國村為設計主題，大堂有多道色彩繽紛的塗鴉牆，給人時尚又充滿活力的感覺。酒店客房分為3款房型，分別是「雅心」、「雅齋」和「雅橋」，設單床房及雙床房，風格以簡約為主，雖然面積不算大，不過勝在設備一應俱全，有齊電視、雪櫃、空氣清新機等！每晚房價由港幣約$607起，人均約$303.5。

酒店早餐方面，除了供應日式大阪燒、咖哩飯，更特別加入台灣元素，住客可以品嚐到台式滷肉飯、雞肉飯和茶葉蛋等，下午亦有免費迎賓茶品及咖啡等。另外，酒店亦提供自助洗衣間、24小時前台服務等，方便入住旅客的需要！

大阪酒店推介2023｜Vessel Inn Shinsaibashi（ベッセルイン心斎橋）

地址：大阪市中央區南船場二丁目9-15

價錢：每晚房價$607起

官方網站：https://www.justsleephotels.com/osakaShinsaibashi/tw/

預訂：booking.com｜Klook｜官方網站