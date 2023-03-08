台北機票優惠！國泰航空台北機票優惠，由即日起於指定網站預訂台北機票，國泰航空台北來回連稅每位$2,280起，暑假旺季都有份，已包23公斤寄艙行李，可以早機去晚機返！訂完機票，記得睇埋台北新酒店及台灣最新景點！

國泰台北機票優惠！暑假旺季有份 來回連稅$2,280起包23KG行李

台北機票優惠！如果想趁暑假一家大細齊齊去台北旅行，現時於永安旅遊預訂暑假旺季台北機票，來回連稅$2,280起，包23公斤寄艙行李，價錢相當不錯！

（lisanto/Unsplash）

航班時間方面，去程CX564上午8時10分出發，玩到最後一天乘搭CX565於下午7時15分回程，早機去晚機返，而且回到香港的時間亦未算太夜，不用趕機場尾班車回家！

航班時間：

去程：CX564 08:10-10:05

回程：CX565 19:15-21:15



經記者測試，經永安旅遊網站預訂台北機票，7月17日出發、7月20日回程，每位來回連稅2,339；8月23日出發、8月27日回程，每位來回連稅$2,280。

國泰航空台北機票優惠

出發日期：7月1日至8月31日

預訂網址：請按此