請1日假去旅行首爾景點及餐廳介紹！《請1日假去旅行》上兩集去完東京，今次就輪到同樣是港人自由行熱門地點的首爾，由麥美恩和戴祖儀帶隊，先去明洞人氣Cafe打卡，再歎韓國人推介的韓式炸雞及地道馬鈴薯排骨湯等，更會帶大家發掘至新至潮的人氣景點，即睇請1日假去旅行首爾第3集足本行程！

請1日假去旅行首爾行程第3集｜明洞爆紅打卡Cafe、必食人氣炸雞店

請1日假去旅行首爾景點【1】米芝蓮推介：明洞餃子店

明洞餃子店於1966年開業，曾連續多年獲得米芝蓮必比登推介，全店只賣4款食物，分別是刀削麵、餃子、冷麵和豆漿冷麵（4至10月限定），可以說是貴精不貴多！其中，招牌餃子皮薄有彈性，餡料非常飽滿，入口更可以食到啖啖肉汁！

明洞餃子（명동교자）

地址：首爾特別市中區明洞10街29

營業時間：10:30-21:00



請1日假去旅行首爾景點【2】人氣打卡Cafe：MOLTO Espresso Bar

位於明洞大聖堂對面的MOLTO Espresso Bar，可以說是明洞最近人氣最高的打卡Cafe！咖啡店位於建築物3樓，除了採光十足的室內位置，更有寬敞的室外露天座位，視野非常開揚，吸引不少人特意前來拍照打卡。

（molto_espressobar@Instagram）

MOLTO的招牌咖啡是Caffee Sale，底層是濃縮咖啡，上層則是濃郁忌廉，表面在灑上鹽，味道層次非常豐富！

MOLTO Espresso Bar

地址：首爾特別市中區明洞街73 3樓

營業時間：星期一至星期六10:30-19:30（星期日休息）



請1日假去旅行首爾景點【3】韓式美妝體驗：Beauty Play

Beauty Play由大韓化妝品產業研究院為宣傳K-Beauty而創立的場地，設有設備完善的化妝間與彩妝體驗區，遊客可以免費享用彩妝及造型體驗，亦可以報名參加一日美妝課程或工作坊等。

Beauty Play

地址：首爾特別市中區明洞街73 3樓



請1日假去旅行首爾景點【4】韓國人推介炸雞店：KKANBU Chicken

去韓國旅行當然不少得試試地道的韓式炸雞，KKANBU Chicken的炸雞深受韓國人歡迎，不少食客都大讚炸雞皮脆肉嫩，連搭配的薯條都炸得金黃酥脆，配啤酒一流！KKANBU Chicken的炸雞有不同口味，除了原味與辣味炸雞，亦有大蒜醬油口味等。

+ 1

KKANBU Chicken

地址：首爾特別市永登浦區國會大路74街10



請1日假去旅行首爾景點【5】首爾必食！只此一間分店：陳玉華奶奶元祖一隻雞

位於東大門的「陳玉華一隻雞」只此一家分店，用餐時段人流絡繹不絕，人氣極高！招牌菜式「一隻雞」嚴選飼養35天的幼雞，再放入帶有濃郁蒜香的清淡湯底，雞肉經烹煮後仍然可以保持肉質，入口嫩滑多汁，最後剩下的湯底則可以加入白飯或麵條，吸收湯汁精華後，味道更濃郁！

陳玉華奶奶元祖一隻雞（진옥화할매원조닭한마리）

地址：首爾特別市鐘路區鐘路40街18



請1日假去旅行首爾景點【6】地道文化體驗：東大門SPAREX汗蒸幕

想體驗韓劇裡常常出現的汗蒸幕，今次兩位主持就介紹了東大門的SPAREX汗蒸幕，不只地理位置方便，位於APM商場旁的Good Morning City內，大廳休息區空間寬敞，以韓式傳統庭園風設計，另設有浴池、汗蒸房、小食區等，必食雞蛋及甜米露！

（tripadvisor）

東大門SPAREX汗蒸幕

地址：首爾特別市中區奬忠壇路247地下3層

營業時間：24小時



請1日假去旅行首爾景點【7】聖水洞人氣美食：傳說中的馬鈴薯排骨湯

首爾聖水洞是近年新興的美食集中地，除了咖啡店，這間「傳說中的馬鈴薯排骨湯」曾經獲韓國人氣美食節目推介，就連當地人都會不惜花時間排隊品嘗的人氣名店！馬鈴薯排骨湯的湯底主要是以泡菜及豬骨製成，味道非常濃郁，而排骨和薯仔則煮至軟嫩入味，最後可以加入白飯、芝麻葉及紫菜製成炒飯，完美吸收湯底所有精華！

傳說中的馬鈴薯排骨湯（소문난성수감자탕）

地址：首爾特別市城東區聖水洞2街315-100



請1日假去旅行首爾景點【8】藝術氣息極濃厚！聖水洞打卡Cafe：NUTAKE

韓國著名眼鏡品牌Gentle Monster旗下的藝術咖啡店NUDAKE，聖水洞旗艦店以博物館為主題，外牆設計用上吸晴的紅白色設計，室內用上一大張圓桌展示甜品款式，如同置身美術館一樣。咖啡店招牌甜品是一款以黑色牛角酥皮製成的綠茶忌廉蛋糕「PEAK」，切開會有流心效果，入口甜而不膩，睇得又食得！

NUDAKE 聖水（누데이크 성수）

地址：首爾特別市聖水區聖水2路7街26 1樓



請1日假去旅行首爾景點【9】鷺得島 Nodeul Island

鷺得島原名是中之島，曾經有沙灘及溜冰場等設施，後來因開發計劃而遭棄置達50年。首爾市政府在2015年起，將這個地方重新規劃成市民文化休閒空間，並於2019年正式開放，現時區內設有Live House、書店、餐廳及咖啡廳等，亦可以在人工草地上野餐及休息，有不少韓劇亦曾於這裡取景。

+ 2

鷺得島 Nodeul Island

地址：首爾特別市龍山區讓寧路445

