東京新景點2023！東京池袋「太陽城Sunshine City展望台」於去年年底結業重整，日前終於宣布全新「Sunshine City 60展望台展望公園」將會在4月18日重新開幕，以「365日，公園日和」為主題，並分為3大區域，有可以俯瞰東京景色的人工草地展望台及美食區域等，日後去東京又多個觀賞夜景的好去處！

東京新景點2023｜池袋60層高展望台4月開幕！設天空花園/空中Cafe

池袋是東京自由行必訪的熱門地區，而位於池袋太陽城Sunshine City的全新展望台「Sunshine City 60展望台展望公園」，經過半年的重新規劃後，最近宣布將會於2023年4月18日重新開幕，屆時去東京又有全新景點參觀！

（圖片來源：tenboupark@Twitter）

全新展望台「Sunshine City 60展望台展望公園」位於60樓，海拔高達251米，以「365日，公園日和」為主題，希望成為一個為訪客提供全新觀景體驗的天空公園。

公園將會分成三個部分，包括「展望之丘」、展望公園CAFE及活動場地。當中，「展望之丘」會舖上人工草皮，訪客可以在草地上野餐和休息，俯瞰東京的城市繁華景色！另外，區內更有嬰幼兒專用的爬行區域，同時更有繪本及玩具提供，小朋友可以盡情「放電」不怕悶！

（圖片來源：官方圖片）

展望公園CAFE以簡潔的白色設計為主，給人一種明亮舒適的氣氛，供應多款輕食及飲品，如三色雞肉半熟蛋咖哩飯、蜂蜜雞肉越式三文治、烤番薯奶昔等，更有嬰幼兒專用離乳食，對親子旅客非常友善！

而另一邊的活動場地則會舉辦充滿池袋次文化特色的展覽、藝文活動等。展望台門票成人收費700日圓（約港幣$41.5），門票將於4月11日在官網開賣，有興趣可以提前預約門票！

（圖片來源：官方圖片）

Sunshine City 60展望台展望公園

開幕日期：2023年4月18日

地點：東京都豐島區東池袋3-1 サンシャインシティサンシャイン60展望台·60F

營業時間：11:00-21:00

入場費：（平日）成人700日圓；小學生及中學生500日圓、（星期六、日及公眾假期）成人900日圓；小學生及中學生600日圓

購票地址（4月11日公開售票）：https://sunshinecity.jp/file/official/observatory/

