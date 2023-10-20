意大利買名牌平香港近2成！DIOR平逾$3000！記者直擊CHANEL排長龍

意大利名牌林立，當地不乏旅客掃名牌手袋，記者今次就前往意大利一探米蘭的名牌商店，例如LV、Prada、DIOR、Celine等，其中DIOR大熱款手袋稅後更平香港逾$3000！此外，CHANEL門口更大排長龍，大部分為亞洲臉孔。



（圖片來源：小紅書）

意大利買DIOR平逾$3000

意大利米蘭出名有不少時尚購物街及購物中心，更加有座擁歐洲最大的名牌折扣Outlet「Serravalle Designer Outlet」，由於離市區有些距離，記者今次未有預留充足時間，但仍可以於市內米蘭大教堂附近的名牌街閒逛。

提到買名牌，意大利米蘭有多個必去的熱點，包括當地最大的連鎖百貨商場文藝復興百貨（La Rinascente）、蒙提拿破侖大道（Via Montenapoleone）、威尼斯街（Corso Venezial）等，涵蓋各大國際奢侈品牌，包括LV、GUCCI、Prada、BURBERRY、Coach、DIOR、LOEWE等，可謂應有盡有。按照匯率計算，大部分價格更加較香港門店及官網，便宜最少近2成。

今次前往意大利DIOR門店，發現DIOR近期大熱的老花款手袋SMALL 30 MONTAIGNE BAG，每個售價2900歐羅（約$24855港元），退稅後則為2578歐羅（約$21674港元），較原本香港官網$25000，平了超過$3000，以新款式入手算是抵買！

除此之外，米蘭CHANEL更加備受旅客歡迎！記者當日中午時間，經過購物街附近的一間CHANEL門店，發現門外出現一條長人龍，大部分為亞洲人臉孔。直至近黃昏時間，仍然見到有人尚在輪候入店，及後有部分人更被告知已到關店時間（營業時間至晚上7時），因而不獲接待，隊伍因而散開。大家若有興趣前往米蘭，記得要做足準備喇！