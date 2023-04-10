東京迴轉壽司推介！難得去到東京旅行，想食迴轉壽司當然不只香港都有分店的連鎖壽司店，今次介紹一間由米芝蓮級廚師監修的迴轉壽司店，所有海鮮食材均由豐洲市場直送，價錢最平只需320日圓（約港幣$19），價錢親民！

東京美食｜米芝蓮級迴轉壽司店！豐洲直送海鮮 $19起歎拖羅/海膽

位於東京表參道的迴轉壽司店「廻転鮨 銀座おのでら」，是米芝蓮星級廚師發辦（Omakase）壽司店「銀座おのでら」的姊妹店。相較定位高檔的「銀座おのでら」，「廻転鮨 銀座おのでら」主打價格親民、食材高質的迴轉壽司，加上選址位於靜中帶旺的東京表參道，地理位置超方便！

（圖片來源：廻転鮨 銀座おのでら）

「廻転鮨 銀座おのでら」由「銀座おのでら」的總料理長監修，海鮮全部來自豐洲市場有名的食材批發商，而且所有食材均會在餐廳內進行加工處理，品質有保證！店內提供多款不同手握壽司款式，例如中拖羅、海膽、赤身、三文魚籽、牡丹蝦、貝類、自家製汁煮鰻魚等，手握壽司一貫價錢由320日圓（約港幣$19）起。

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餐廳室內以暖色系為主，天花板特別以波浪紋裝飾，在燈光照明下彷如漁船在夜間出外捕魚畫面，相當有心思。餐廳供應超過30面向迴轉帶的吧枱位，可以直接看到壽司職人的手藝，同時亦有可以容納4至12人的個室及少量四人枱，不論是獨遊或多人旅行都適合！

廻転鮨 銀座おのでら

地址：東京都渋谷区神宮前5-1-6イルパラッツィーノ表参道1F

營業時間：10:30-22:30（最後入店時間：21:30 / 最後點餐時間：22:00）

交通：東京地下鐵「表參道站」步行1分鐘