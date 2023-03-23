東京美食琳瑯滿目，不時有造型吸引的蛋糕甜點在網絡爆紅，日本人氣蛋糕店Afternoon Tea TEAROOM旗下的LOVE & TABLE，就以草莓季為主題推出期間限定蛋糕款式，滿滿草莓的千層蛋糕十分足料，吸引不少人拍照打卡。

東京美食｜表參道人氣蛋糕店！草莓千層蛋糕滿滿水果 必食下午茶

LOVE & TABLE每季都會推出時令水果蛋糕，限定蛋糕每款亦會不定時轉換。早前亦有來自福岡的「甘王」草莓千層蛋糕，「甘王」草莓甜度十足，香氣濃郁，不過只有3月初一星期的限時供應！錯過了亦不需要傷心，今次草莓季亦有超足料的草莓千層蛋糕，幼滑忌廉夾著大大粒的草莓，內餡豐富，草莓控必試！

（圖片來源：IG@afternoontea_loveandtable）

千層控記得不要錯過今季限定的櫻花草莓千層蛋糕，以及巧克力草莓榛子千層蛋糕。班戟皮薄而不失煙韌口感。巧克力草莓榛子千層蛋糕超邪惡，忌廉夾雜香濃榛子巧克力醬以巧克力碎，口感很有層次。兩款千層蛋糕造型精緻，非常適合打卡！

除了草莓，每季亦會推出按時令水果設計的蛋糕，比如就曾推出過香印晴王、白桃等千層蛋糕，漂亮的橫切面令人心情愉悅。

Afternoon Tea LOVE&TABLE

地址：東京都澀谷區神宮前4-3-2

營業時間：週一至週日 10:00-20:00（最後點餐時間 19:30）

交通方式：從東京Metro表參道站步行3分鐘 / 從JR原宿站步行10分鐘

供應時段：2023年3月9日-2023年5月10日

