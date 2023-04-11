HK Express韓國機票優惠！HK Express再推出韓國平機票，今次航點有齊首爾、釜山及濟洲，單程$288起，來回連稅$1,387起，超抵玩！今次HK Express韓國機票優惠由即日起可以開始預訂，出發日期由5月9日至10月28日，暑假旺季有份，有興趣的朋友記得去官網入手！

HK Express首爾/釜山/濟洲單程$228！來回連稅$1,387起暑假都有份

HK Express（香港快運航空）近日再推出韓國機票優惠，今次機票優惠目的地是韓國首爾、釜山及濟洲，快閃優惠期間單程$288起，來回連稅低至$1,387起！

以上機票優惠價錢未包寄艙行李費用，HK Express行李費20公斤$290、25公斤$360、30公斤$425、40公斤$550。

（官網圖片）

根據記者今日（11日）在官網機票搜尋器查詢，以香港出發首爾為例，5月29日出發、6月1日回程，來回連稅$1,419起。

（HK Express官網截圖）

今次首爾機票優惠更可以早機出發、晚機返，玩足全個旅程，時間相當不錯！首爾出發日期由5月9日至10月28日。

（HK Express官網截圖）

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今次韓國機票優惠暑假旺季都有平，以香港至釜山為例，7月16日出發、7月20日回程，來回連稅$1,387起，早機去午機返，出發日期由7月1日至10月28日！

（HK Express官網截圖）

航班時間：

香港—釜山

去程：UO674 08:30-12:55（二、四、六、日）

回程：UO675 14:35-17:10（二、四、六、日）



香港—濟洲

去程：UO676 02:20-06:20（二、四、日）

回程：UO697 07:55-09:55 （二、四、日）



今次首爾、釜山、濟洲機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。

HK Express 釜山、濟洲機票優惠

價錢：單程$288起；來回連稅$1,387起

預訂日期：即日起至4月14日

旅遊日期：2023年5月9日至10月28日

官網：https://www.hkexpress.com/zh-hk/

