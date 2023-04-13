好食玩飛X阿里送禮得獎名單公布！大獎為杭州機票+兩晚5星酒店
好食玩飛X阿里巴巴送禮遊戲早前已完滿結束，而得獎結果提早公布！經編輯們評審後，贏得杭州香港機票及兩晚5星酒店、護頸降噪枕、手沖咖啡壺套裝的幸運兒經已誕生！
今次參加者反應熱烈，幾一輪討論篩選後，我們最終揀出以下參加者成為今次得獎者，得獎者英文姓名、聯絡電話或Facebook 名字如下：
大獎：杭州香港機票及兩晚5星酒店
1/ 姓名：C**** K** F*** (電話：**** 4140)
2/ 姓名：C*** S*** H** (電話：**** 1345)
3/ 姓名：W*** S** Y** (電話：**** 6489)
4/ Facebook名字：S** Y**
5/ Facebook名字：D*** W*
二獎：護頸降噪枕
1/ Facebook名字：B***** Y**
2/ 姓名：C*** K** W* (電話：**** 4264)
3/ 姓名：C***** C** L*** (電話：**** 5120)
4/ 姓名：C**** S*** W** (電話：**** 6429)
5/ 姓名：C***** K*L**(電話：**** 8943)
三獎：手沖咖啡壺套裝
1/ 姓名：K*** M** W** (電話：**** 4901)
2/ 姓名：W*** C*** T*** (電話：**** 3266)
3/ 姓名：W* O*Y** H***** (電話：**** 9553)
4/ 姓名：C**** S** Y*** (電話：**** 8301)
5/ 姓名：C**** S*** W** (電話：****6429)
6/ Facebook名字：M******* M*****
7/ Facebook名字：W** L** H*
8/ Facebook名字：K* H* L**
9/ Facebook名字：A**** A****
10/ Facebook名字：S**** W**
《香港01》將以電郵通知得獎者有關領獎安排，請各得獎者留意查收