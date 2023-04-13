好食玩飛X阿里送禮得獎名單公布！大獎為杭州機票+兩晚5星酒店

好食玩飛X阿里巴巴送禮遊戲早前已完滿結束，而得獎結果提早公布！經編輯們評審後，贏得杭州香港機票及兩晚5星酒店、護頸降噪枕、手沖咖啡壺套裝的幸運兒經已誕生！

今次參加者反應熱烈，幾一輪討論篩選後，我們最終揀出以下參加者成為今次得獎者，得獎者英文姓名、聯絡電話或Facebook 名字如下：

大獎：杭州香港機票及兩晚5星酒店

1/ 姓名：C**** K** F*** (電話：**** 4140)

2/ 姓名：C*** S*** H** (電話：**** 1345)

3/ 姓名：W*** S** Y** (電話：**** 6489)

4/ Facebook名字：S** Y**

5/ Facebook名字：D*** W*

二獎：護頸降噪枕

1/ Facebook名字：B***** Y**

2/ 姓名：C*** K** W* (電話：**** 4264)

3/ 姓名：C***** C** L*** (電話：**** 5120)

4/ 姓名：C**** S*** W** (電話：**** 6429)

5/ 姓名：C***** K*L**(電話：**** 8943)

三獎：手沖咖啡壺套裝

1/ 姓名：K*** M** W** (電話：**** 4901)

2/ 姓名：W*** C*** T*** (電話：**** 3266)

3/ 姓名：W* O*Y** H***** (電話：**** 9553)

4/ 姓名：C**** S** Y*** (電話：**** 8301)

5/ 姓名：C**** S*** W** (電話：****6429)

6/ Facebook名字：M******* M*****

7/ Facebook名字：W** L** H*

8/ Facebook名字：K* H* L**

9/ Facebook名字：A**** A****

10/ Facebook名字：S**** W**

《香港01》將以電郵通知得獎者有關領獎安排，請各得獎者留意查收

注意：大獎得獎者收到電郵通知後，必需於2023年4月17日（星期一）中午12時或之前以電郵提供用作預訂機票及酒店的個人資料，包括香港身份證中英文全名、性別、國籍、持有旅行證件的種類、證件號碼及電話號碼。若得獎者未能於指定時間內回覆，將被視為自動放棄得獎資格。