唔使請假去杭州！好食玩飛X阿里送5套杭州香港機票+兩晚5星酒店

香港01「01旅遊熱」活動即將於5月開始，在「01旅遊熱」開始前，《好食玩飛》與阿里巴巴聯乘，送出5套雙人來回香港、杭州機票及5星級酒店兩晚住宿，最重要是日期為旺季，4月29日至5月1日，無需請假！有興趣參加的朋友，就要留意以下贏得獎品的遊戲方法：

1. 讚好《好食玩飛》Facebook專頁，like同share該送禮帖文2. 成為香港01會員（原本為香港01會員亦可參加）

3. 在帖文下留言分享曾經在淘寶購買過的旅遊好物，講述原因及將該好物相片貼在留言下

或是

在香港01 MC game投選淘寶網購旅遊好物，並分享有關旅遊好物及原因，附上網購連結或以Google drive形式放上好物圖片（一般存取權要設定為「知道連結的任何人）

編輯會揀選出最吸引人想買的5個答案送出禮物 - 杭州雙人來回機票連兩晚5星級酒店住宿，請你四月底到杭州參加淘寶造物節線下活動，體驗各種創造力和想像力！

另外，我們亦預備了二獎 (護頸降噪枕) 5份及三獎 (手沖咖啡壺套裝) 10份，一起享受淘生活！

（shutterstock）

*頭獎得獎者之雙人來回機票的出發日期為 2023 年 4 月 29 日（僅限香港飛往杭州），回程日期為2023 年5月1日，具體日期視航班座位供應情況而定，並僅限指定航班和艙位，機票之外的其他費用得獎者須自理（如行李超重、單點餐飲等）。住宿僅限2023年4月29日、 4月30日兩晚入住指定酒店指定房型2間，住宿費之外的其他消費須得獎者自理。

**參加者的網購旅遊好物分享有機會列登於香港01網站

唔使請假去杭州

活動日期：即日起至4月11日

公布結果日期：2023年4月18日

獎品：

大獎（5套） - 杭州雙人來回機票連兩晚5星級酒店住宿

二獎（5份） - 護頸降噪枕

三獎 （10份） - 手沖咖啡壺套裝

