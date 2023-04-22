沖繩潛水優惠！位於沖繩青之洞窟附近、由居日港人開辦的潛水專門店「青潛」近日宣佈推出免費浮潛體驗以及另外2種優惠。優惠適用1類於近3年間一直為大家默默付出的人士，即睇優惠詳情！

沖繩潛水｜沖繩潛水店推免費浮潛！1類人啱用 仲有2種潛水優惠

由居日港人於沖繩開辦的潛水專門店「青潛」，近日宣佈向香港及台灣醫院職員提供免費浮潛體驗，以及另外2種潛水優惠，以答謝他們在過去3年多來，一直為抗疫默默付出。

於疫情期間默默付出的醫院職員（HK01 歐嘉樂 攝）

由即日起至到12月31日，香港及台灣醫院職員可憑員工證等有效醫護證明，免費預約並參與「青潛」的浮潛體驗，到青之洞窟（又名青之洞、藍洞）觀賞各種海洋生物。不過，參與免費體驗的醫護人員，需要有朋友陪同，付費和免費的人數比例需為1比1，例如5人一同參與，2名同行醫護人員便可免費參與活動。

（圖片來源：FB@青潛）

除此之外，「青潛」提供另外2種優惠，讓大家欣賞蔚藍大海，分別為「體驗潛水」半價及「持牌潛水」一潛減免5,000日圓（約港元$291）優惠。相關優惠不特別需要有朋友陪同亦可使用。「體驗潛水」原價為6,250日圓（約港元$363），而「持牌潛水」分為多種，由原價21,000日圓（約港元$1,221）起，使用優惠的朋友，每日最多可進行兩潛。

（圖片來源：FB@青潛）

是次優惠適用於香港及台灣各政府及私營醫院的職員，惟不適用於開設私營診所的醫生、私營診所職員及牙醫。使用優惠的客人仍需繳付船費，浮潛的船費為1,000日圓（約港幣$58），而持證潛水或體驗潛水的船費為1,200日圓（約港幣$70）。

（圖片來源：FB@青潛）

「青潛」潛水專門店

地點：日本沖繩縣國頭郡恩納村字仲泊94番地〒904-0415

官方網站：https://www.bestdiveokinawa.com/

注意事項：使用優惠前必須提早預約及告之店方使用優惠的醫護人員數目

