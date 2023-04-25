日本旅行，日本自由行，北海道機票有優惠！香港航空最近再推日本機票優惠，最新機票優惠有北海道札幌，由即日起在香港航空官網預訂，來回連稅$3,333起，出發日期由9月至11月，有興趣的朋友記得留意！訂完機票可以睇埋札幌酒店推介！

北海道機票優惠｜香港航空北海道來回連稅$3,333起！早機去午機返

香港航空北海道機票優惠！由即日起，於香港航空官網預訂北海道機票，香港至北海道來回連稅$3,333起，以上價錢包一件7公斤手提行李；連20公斤寄艙行李，來回連稅$3,753起，如果有計劃下半年出發去北海道玩，可以留意一下！

香港航空飛北海道來回連稅$3,066起。（香港航空官網）

經記者測試，經官方網站預訂北海道機票，9月1日出發、9月6日回程，每位來回連稅$3,333起。航班時間方面，去程HX690上午8時30分出發，而回程航班HX693於下午3時40分起飛，早機去午機返，時間相當不錯！

去程HX690上午8時30分出發。（香港航空官網截圖）

回程航班HX693於下午3時40分起飛。（香港航空官網截圖）

航班時間：

去程：HX690 08:30-14:40

回程：HX693 15:40-19:55



（香港航空官網截圖）

機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。

（香港航空官網截圖）

香港航空北海道機票優惠

價錢：來回連稅$3,333起

出發日期：9月至11月

機票有效期：2至7日

官網：https://www.hongkongairlines.com

