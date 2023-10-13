札幌酒店10間推介｜1分鐘到大通站／平住星野新酒店／人均$143起

撰文：豬肉丸 西米Lu
出版：更新：

札幌酒店推介2023！北海道札幌是不少港人遊日的熱門自由行地點，由札幌出發亦可以前往小樽、旭川等地區，歎盡北海道的靚景和美食！今次記者整合10間札幌新酒店，距離札幌站及薄野站僅數分鐘路程，方便去狸小路商店街、大通公園、中央寺等景點，部分更設有私人桑拿可以慢慢歎，每晚房價低至人均$143起，性價比超高！《香港01》「好食玩飛」頻道已預先整AgodaTrip.comBooking.comKlook優惠碼作參考。另外，可順便睇東京高評分酒店推介大阪酒店推介新宿酒店推介淺草酒店推介。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

（圖片來源：小紅書@Coco Run J.P旅行）
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札幌酒店推介2023【1】札幌十字酒店（Cross Hotel Sapporo）

位於市中心的札幌十字酒店，距離JR札幌站東大廳南口僅需步行5分鐘！四周環繞著購物區、熱門觀光景點、各式餐廳和酒吧，加上附近多個大眾運輸站點和火車站，位置非常便利。酒店內有著供應法國美食和自助餐的餐廳，還有酒吧咖啡廳，在晚間提供免費飲品。在設施方面，酒店有室內和戶外公共浴池，可讓人邊賞城市美景邊泡溫泉。

札幌十字酒店

地址：2-23, Nishi, Kita 2 jo, Chuo-ku, 札幌, 札幌, 日本, 060-0002
交通：JR札幌站東大廳南口步行約5分鐘
價錢：每晚約$548起/2位
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札幌酒店推介2023【2】札幌由緣溫泉日式旅館 （ONSEN RYOKAN YUEN SAPPORO）

從大通地鐵站1號出口步行僅需8分鐘，即可到達札幌由緣溫泉日式旅館，位置方便。酒店設有露天浴池套房，還有獨特的拱形天花板設計，讓人泡湯同時賞星！這兒最出名是家庭套房，房間空間寬敞，可容納最多4個大人。酒店鄰近大通公園和北海道大學，步行僅15分鐘，還有與札幌狸小路商店街僅0.7公里，適合喜愛購物的女生！

札幌由緣溫泉日式旅館

地址：Kita 1, West 7-6, Chuo-ku, Sapporo, 札幌, 札幌, 日本, 0600001
交通：從地鐵大通站1號出口步行約8分鐘
價錢：每晚約$1444起/2位
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札幌酒店推介2023【3】普樂美雅酒店 - TSUBAKI - 札幌 （Premier Hotel – TSUBAKI – Sapporo）

普樂美雅飯店坐擁豐平川美景，設有免費穿梭巴士來回穿梭札幌菊水地鐵站，交通方便。客房高達33平方米，寬敞舒適，又可揀豪華洋房或和室房間，房型多多。此外，這兒部分客房還提供小廚房和按摩浴缸，精選客房則擁有榻榻米地板和日式床墊，加上設有4間餐廳和酒吧，可不離開酒店，盡享休閒感覺。

普樂美雅酒店 - TSUBAKI - 札幌

地址：Toyohira 4-jo 1-1-1, 062-0904, 豐平區, 札幌, 北海道, 日本
交通：JR札幌站北口與酒店之間的免費穿梭巴士服務，或地鐵菊水站出站後步行9分鐘
價錢：每晚約$772起/2位
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札幌酒店推介2023【4】OMO3 札幌薄野

第1間札幌酒店是星野集團「OMO」系列酒店向來性價比甚高，而OMO3札幌薄野是品牌旗下第11間酒店，距離薄野站4號出口步行約5分鐘，前往大通公園、札幌市鐘樓等景點都非常方便！酒店共有226間客房，可以容納1至3人入住，房間設計以簡約為主，特別設有24小時開放的OMO Food & Drink Station，供應早餐、宵夜、晚酌小菜等，深夜肚餓也有地方醫肚！

OMO3 札幌薄野

地址：北海道札幌市中央區南五條西6-14-1
交通：薄野站步行約5分鐘
價錢：每晚約$421起/2位
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札幌酒店推介2023【5】安住睦世酒店札幌薄野（Hotel Androoms 札幌薄野）

第2間推介札幌酒店是安住睦世酒店，位於札幌薄野，2022年7月開幕，距離「豐水薄野站」6號出口約2分鐘、「薄野站」3號出口約8分鐘，交通方便，可以前往中央寺、札幌別院等景點。

酒店設有逾150間客房，房間設計以木系簡約風為主調，提供單人房、雙床房等，最多可供4人入住，頂樓更設有附私人桑拿及戶外浴空間的豪華客房。住客亦可以在酒店內免費享用桑拿設施，盡情歎世界，非常吸引！

安住睦世酒店札幌薄野

地址：北海道札幌市中央區南7條西1丁目1-9
交通：豐水薄野站步行約2分鐘、薄野站步行約8分鐘
價錢：每晚約$285起/2位
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札幌酒店推介2023【6】札幌中島公園大和Ryonet酒店

札幌中島公園大和Ryonet酒店於2022年6月開幕，距離中島公園站僅4分鐘路程。酒店共設有210間客房，可以容納1至4人不等，客房空間較其他酒店闊落，適合家庭居住！另外，酒店設有住客專用大浴場，完成一日行程之後可以舒緩疲勞，好好休息！

札幌中島公園大和Ryonet酒店

地址：北海道札幌市中央區南9條西5丁目1-1
交通：中島公園站步行約4分鐘
價錢：每晚約$485起/2位
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札幌酒店推介2023【7】札幌京急EX酒店

札幌京急EX酒店於2022年6月開業，從札幌站北口步行只需1分鐘即可到達，非常方便！酒店共有150間客房，有10款房型可供選擇，由雙人房至四人房都有，而且酒店房間面積相對較大，適合多人旅行入住。酒店樓下就有便利店，完成一日行程都可以買宵夜、甜品慢慢歎！

札幌京急EX酒店

地址：北海道札幌市北區北6條西4丁目2-6
交通：札幌站北口步行1分鐘
價錢：每晚約$520起/2位
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札幌酒店推介2023【8】相鐵FRESA INN札幌薄野

相鐵FRESA INN札幌薄野於2022年7月開業，客房及設施非常新淨，提供有多款房型，同時設有相連房，可入住1至4人，適合與家人朋友一起入住。加上酒店位置相當便利，距離「豐水薄野站」4號出口約1分鐘、「薄野站」3號出口約4分鐘，又鄰近多個札幌人氣景點，而且房價人均只需$200至$300左右，性價比頗高！

相鐵FRESA INN札幌薄野

地址：北海道札幌市中央區南5條西2丁目6-1
交通：豐水薄野站4號出口步行1分鐘、薄野站3號出口步行4分鐘
價錢：每晚約$409起/2位
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札幌酒店推介2023【9】札幌華盛頓廣場酒店

位於札幌站前的札幌華盛頓廣場酒店，客房設計以自然木紋為主，營造出簡約溫馨的房間。酒店提供3種房型選擇，包括單人房、雙人房及雙床房，更設有40寸電視及安裝了HDMI線，可以觀看YouTube及Netflix等，連接電腦或遊戲機都無問題！

酒店距離札幌站約2分鐘路程，官方網站更有詳細路線教學，相當方便！

札幌華盛頓廣場酒店

地址：札幌市北區北6條西1丁目3-9
交通：札幌站步行約2分鐘
價錢：每晚約$399起/2位
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札幌酒店推介2023【10】札幌大通公園皇家花園康瓦斯酒店（The Royal Park Canvas Sapporo Oodori Park）

這間酒店是日本皇家花園酒店旗下的商務精品酒店，位於大通公園站附近，旁邊就是札幌電視塔，交通非常方便！酒店設計風格主打溫暖的木系簡約風，房型分為CABIN FLOOR及GALLERY FLOOR，前者為和式榻榻米房間，木質地板及擺設極具質感，如置身山中小屋一樣；後者則為西式床鋪，天花板用上北海道產冷杉木，感受樹木包圍的氣息。酒店頂樓配備營火、帳篷、露營椅等，不時會舉辦音樂會，亦可以在此享用露天早餐。

札幌大通公園皇家花園康瓦斯酒店

地址：札幌市中央區大通西1-12
交通：大通站步行約1分鐘
價錢：每晚約$473起/2位
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札幌酒店推介中有哪些必住推薦？

今次推介7間札幌新酒店，包括星野OMO3札幌薄野、札幌京急EX酒店及相鐵FRESA INN札幌薄野等，詳情請看內文

札幌酒店推介中，有哪幾間鄰近車站？

札幌酒店推介中，大部分鄰近札幌站及薄野站，交通非常方便，詳情請看內文

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