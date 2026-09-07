札幌酒店10間推介｜免費溫泉／5分鐘到車站／新開幕／人均$123起

撰文：程朗天
出版：更新：

札幌酒店推介2026！記者整合10間北海道札幌酒店，距離車站僅數分鐘路程亦方便去景點，部分更設有私人桑拿可以慢慢歎，每晚房價低至人均$123，性價比超高！

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札幌酒店推介【1】札幌十字酒店（Cross Hotel Sapporo）

位於市中心的札幌十字酒店，距離JR札幌站東大廳南口僅需步行5分鐘！四周環繞著購物區、熱門觀光景點、各式餐廳和酒吧，加上附近多個大眾運輸站點和火車站，位置非常便利。酒店內有著供應法國美食和自助餐的餐廳，還有酒吧咖啡廳，在晚間提供免費飲品。在設施方面，酒店有室內和戶外公共浴池，可讓人邊賞城市美景邊泡溫泉。酒店的早餐有西式和日式。頂樓的大浴場設施齊全，可以看到電視塔夜景。

札幌十字酒店（Cross Hotel Sapporo）
房價：人均HK$272起（小型雙人房）
地址：札幌市中央區北2條西2丁目23番地
交通：JR札幌站步行5分鐘
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札幌酒店推介【2】札幌由緣溫泉日式旅館 （ONSEN RYOKAN YUEN SAPPORO）

從大通地鐵站1號出口步行僅需8分鐘，即可到達札幌由緣溫泉日式旅館，位置方便。酒店設有露天浴池套房，還有獨特的拱形天花板設計，讓人泡湯同時賞星，在冬天晚上更可以看雪在空中飄！這裡最出名是家庭套房，房間空間寬敞，可容納最多4個大人。酒店鄰近大通公園和北海道大學，步行僅15分鐘，還有與札幌狸小路商店街僅0.7公里，適合喜愛購物的女生！

札幌由緣溫泉日式旅館（ONSEN RYOKAN YUEN SAPPORO）
房價：人均HK$429起（雙人房）
地址：北海道札幌市中央區北1條西7丁目6
交通：從地鐵大通站1號出口步行約8分鐘
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札幌酒店推介【3】札幌普樂美雅椿酒店（Premier Hotel – TSUBAKI – Sapporo）

普樂美雅飯店坐擁豐平川美景，設有免費穿梭巴士來回穿梭札幌菊水地鐵站，交通方便。客房高達33平方米，空間感大，寬敞舒適，又可揀豪華洋房或和室房間，房型多多。此外，這兒部分客房還提供小廚房和按摩浴缸，精選客房則擁有榻榻米地板和日式床墊，加上設有4間餐廳和酒吧，可不離開酒店，盡享休閒感覺。酒店早餐種類多，對面有便利店及一間24小時的藥妝店。部分房間更可以看到河景。

札幌普樂美雅椿酒店（Premier Hotel – TSUBAKI – Sapporo）
房價：人均HK$227起（高級雙床房）
地址：北海道札幌市豊平區豊平4條1丁目1-1
交通：學園前站步行13分鐘
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札幌酒店推介【4】格蘭貝爾札幌酒店（SAPPORO HOTEL by GRANBELL）

格蘭貝爾札幌酒店（SAPPORO HOTEL by GRANBELL）於2025年全新開幕，坐落於札幌市中心，鄰近札幌市鐘樓、札幌啤酒博物館及札幌站地下步行空間。酒店擁有605間客房，房間均位於高層，採光十足、景觀開揚、設備齊全。酒店同時配備溫泉、桑拿、健身室、餐廳及酒吧等設施。

格蘭貝爾札幌酒店（SAPPORO HOTEL by GRANBELL）
房價：人均HK$375起（大床房）
地址：北海道札幌市東區北6條東2丁目2番2號
交通：札幌站步行11分鐘
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札幌酒店推介【5】安住睦世酒店札幌薄野（hotel androoms Sapporo Susukino）

第2間推介札幌酒店是安住睦世酒店，位於札幌薄野，2022年7月開幕，距離「豐水薄野站」6號出口約2分鐘、「薄野站」3號出口約8分鐘，交通方便，可以前往中央寺、札幌別院等景點。

酒店設有逾150間客房，房間設計以木系簡約風為主調，提供單人房、雙床房等，最多可供4人入住，頂樓更設有附私人桑拿及戶外浴空間的豪華客房。住客亦可以在酒店內免費享用桑拿設施，盡情歎世界，非常吸引！

安住睦世酒店札幌薄野（hotel androoms Sapporo Susukino）
房價：人均HK$123起（小型雙人床房）
地址：北海道札幌市中央區南7條西1丁目1-9
交通：豐水薄野站步行約2分鐘、薄野站步行約8分鐘
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札幌酒店推介【6】札幌中島公園大和Ryonet酒店（Daiwa Roynet Hotel Sapporo Nakajima Koen）

札幌中島公園大和Ryonet酒店於2022年6月開幕，距離中島公園站僅4分鐘路程。酒店共設有210間客房，可以容納1至4人不等，客房空間較其他酒店闊落，適合家庭居住！另外，酒店設有住客專用大浴場，完成一日行程之後可以舒緩疲勞，好好休息！

札幌中島公園大和Ryonet酒店（Daiwa Roynet Hotel Sapporo Nakajima Koen）
房價：人均HK$175起（中等雙人房）
地址：北海道札幌市中央區南9條西5丁目1-1
交通：中島公園站步行約4分鐘
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札幌酒店推介【7】札幌京急EX酒店（KEIKYU EX HOTEL Sapporo）

札幌京急EX酒店於2022年6月開業，從札幌站北口步行只需1分鐘即可到達，非常方便！酒店共有150間客房，有10款房型可供選擇，由雙人房至四人房都有，而且酒店房間面積相對較大，適合多人旅行入住。酒店樓下就有便利店，完成一日行程都可以買宵夜、甜品慢慢歎！

札幌京急EX酒店（KEIKYU EX HOTEL Sapporo）
房價：人均HK$175起（中等雙人a型）
地址：北海道札幌市北區北6條西4丁目2-6
交通：札幌站北口步行1分鐘
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札幌酒店推介【8】相鐵FRESA INN札幌薄野（Sotetsu Fresa Inn Sapporo-Susukino）

相鐵FRESA INN札幌薄野於2022年7月開業，客房及設施非常新淨，提供有多款房型，同時設有相連房，可入住1至4人，適合與家人朋友一起入住。加上酒店位置相當便利，距離「豐水薄野站」4號出口約1分鐘、「薄野站」3號出口約4分鐘，又鄰近多個札幌人氣景點，而且房價人均只需$200至$300左右，性價比頗高！

相鐵FRESA INN札幌薄野（Sotetsu Fresa Inn Sapporo-Susukino）
房價：人均HK$140起（經濟型雙人床房）
地址：北海道札幌市中央區南5條西2丁目6-1
交通：豐水薄野站4號出口步行1分鐘、薄野站3號出口步行4分鐘
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札幌酒店推介【9】札幌華盛頓廣場酒店（Sapporo Washington Hotel Plaza）

位於札幌站前的札幌華盛頓廣場酒店，客房設計以自然木紋為主，營造出簡約溫馨的房間。酒店提供3種房型選擇，包括單人房、雙人房及雙床房，更設有40寸電視及安裝了HDMI線，可以觀看YouTube及Netflix等，連接電腦或遊戲機都無問題！酒店距離札幌站約2分鐘路程，官方網站更有詳細路線教學，相當方便！

札幌華盛頓廣場酒店（Sapporo Washington Hotel Plaza）
房價：人均HK$188起（小間雙人床房）
地址：札幌市北區北6條西1丁目3-9
交通：札幌站步行約2分鐘
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札幌酒店推介【10】札幌大通公園皇家花園康瓦斯酒店（The Royal Park Canvas Sapporo Oodori Park）

這間酒店是日本皇家花園酒店旗下的商務精品酒店，位於大通公園站附近，旁邊就是札幌電視塔，交通非常方便！酒店設計風格主打溫暖的木系簡約風，房型分為CABIN FLOOR及GALLERY FLOOR，前者為和式榻榻米房間，木質地板及擺設極具質感，如置身山中小屋一樣；後者則為西式床鋪，天花板用上北海道產冷杉木，感受樹木包圍的氣息。酒店頂樓配備營火、帳篷、露營椅等，不時會舉辦音樂會，亦可以在此享用露天早餐。

札幌大通公園皇家花園康瓦斯酒店（The Royal Park Canvas Sapporo Oodori Park）
房價：人均HK$247起（艙室層標準雙床房）
地址：札幌市中央區大通西1-12
交通：大通站步行約1分鐘
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札幌酒店推介中有哪些必住推薦？

今次推介7間札幌新酒店，包括星野OMO3札幌薄野、札幌京急EX酒店及相鐵FRESA INN札幌薄野等，詳情請看內文

札幌酒店推介中，有哪幾間鄰近車站？

札幌酒店推介中，大部分鄰近札幌站及薄野站，交通非常方便，詳情請看內文

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