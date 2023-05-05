特價機票︳直飛河內$68程來回票價連稅千幾有找　$88單程可飛清邁

撰文：張旭珠
出版：更新：

特價機票！6月端午節紅日，可以自製長假期，請4日即可放9日，或請1日放4日！最適合快閃短線遊。現時有2間航空公司推出特價機票，航點包括河內、曼谷及清邁，涵蓋端午節假！最平連稅$1047飛河內，抵買！

端午節假期
● 請4日放9日（6月17日至25日）
● 請1日放4日（6月22日至25日）

河內、清邁特價機票

1. HK Express 香港至河內　單程最平$68
HK Express河內直航重啟，航空公司推出單程低至$68特價機票，來回票價連稅只是$1047。訂購日由即日至5月6日，記者實測，旅遊日子還包括了端午節紅日連假，一千蚊鬆啲飛去越南首都玩，超抵！

航班時間︰

去程：UO550 07:45-08:40
回程：UO550 09:25-12:25

日子選擇多，包括了端午節紅日連假。（HK Express官網截圖）
機票連稅$1024幾抵買。（HK Express官網截圖）

特價機票【1】HK Express 香港至河內（單程最平$68）
訂購日：即日至5月6日
旅遊日：5月8日 - 7月11日
預訂網址：https://www.hkexpress.com/zh-hk/

2. AirAisa 香港/澳門飛曼谷、清邁　單程最平$88
AirAsia由即日至5月7日推出3日快閃「泰」驚喜機票，例如出發點選香港直飛清邁，單程機票未連稅最低 $88！而單程機票連稅最平約$497，旅遊日子由5月22日至10月28日。不過，經記者實測，端午節紅日連假已被搶得七七八八，其他有部分日子仍有$88，不過就要大家細心發掘了；至於由清邁飛回香港，單程機票連稅最平約$750，兩程加埋，連稅來回不過HK$2,000，價錢算合理。

航班時間︰

去程：FD516 10:45-12:40
回程：FD515 06:05-09:45

特價機票【2】AirAisa 香港/澳門飛曼谷、清邁（單程最平$88）
訂購日：即日至5月7日
旅遊日：5月22日 - 10月28日
預訂網址：https://www.airasia.com/zh/hk

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