台灣高鐵｜台北去台中、台南、高雄　優惠車票買1送1單程最平$22

台灣高鐵車票優惠！旅遊平台推出台灣高鐵車票優惠，由即日起輸入指定優惠碼，台灣高鐵車票即可享買一送一，目的地包括台中、台南、高雄等，單程人均$22起，即睇台灣高鐵車票預訂方式及詳情。



台灣高鐵車票買一送一 單程最平$22起

台灣觀光局與旅遊平台Klook及KKday推出台灣高鐵車票優惠，由即日起於指定旅遊平台網站成功完成登記並領取優惠碼後，購買台灣高鐵單程車票可享有買一送一優惠！

台灣高鐵車票限時優惠買一送一，每程最平$22起。（Kkday）

今次高鐵車票優惠適用於台中以南城市，可以選擇的目的地包括台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄左營，以彰化去雲林為例，二人同行單程每位最平只需$22（原價$44）；如前往其他目的地，購買高鐵單程車票亦有8折優惠。

（Klook網頁截圖）

（Kkday網頁截圖）

台灣高鐵買一送一 購買方法及登記步驟

今次台灣高鐵優惠適用於非台灣護照持有者，短暫入境台灣（逗留少於180日）或有免簽章之外籍旅客，每位有效護照人只限領一次。優惠數量有限，依照結帳先後順序為主，售完即止。

【步驟1】前往優惠活動頁面，填寫護照英文姓名及護照號碼

活動頁面登記網址：

KKday：https://thsr-promo.kkday.com/

Klook：https://www.klook.com/zh-HK/tetris/promo/thsr-b1g1/

【步驟2】完成後按「領取優惠碼」

【步驟3】在台灣高鐵預訂頁面選擇出發及目的地，結帳時選取使用優惠碼。購買後，需前往台灣高鐵官網線上預約並到高鐵櫃檯領取實體票券，並於購買翌日起計89日內兌換及預約乘搭。

（Klook）

台灣高鐵車票買一送一

優惠日期：即日起2023年5月31日

預訂網址：KKday｜Klook