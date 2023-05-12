台灣消費金旅客中獎超興奮：真係有㗎！點用先最划算？附抽獎方式

台灣消費金2023！台灣宣布由5月1日起開始向自由行旅客派發5,000台幣消費金，成功抽中可以獲得5000台幣電子票證或住宿折抵優惠券，最近有港人自由行旅客分享中獎經歷，開心表示「真係有㗎！」，即睇台灣消費金登記及領取方式。



成功中消費金超興奮：真係有！

台灣交通部日前公布向自由行旅客派發合共50萬份5,000台幣台灣消費金（約港幣$1,282），自由行旅客由5月1日至6月30日，在抵達台灣前1至7日完成登記步驟，就可以在機場櫃台參加抽獎活動！

（圖片來源：小紅書）

現時，台灣觀光局5個指定機場（桃園國際機場第一和第二航廈、台北松山機場、台中清泉崗和高雄小港機場）的入境大廳設有抽獎櫃台，憑登記QR Code一掃就可以參加抽獎，成功抽中更可以即時領獎！我們有讀者更立即與我們分享早前去台灣旅行也成功中消費金的開心事！

讀者分享早前去台灣旅行也成功中獎（資料圖片）

抽獎方式過程其實好簡單，中獎讀者的分享只要掃完QR Code，等天燈動畫郁兩郁，然後即時有結果。下圖有其他旅客在社交平台分享抽獎過程▼▼

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最近不少旅客也在社交平台分享在台北桃園機場成功中獎，並表示：「Fact check一下，真喺有㗎！」

（圖片來源：Facebook）

台灣消費金獎金 如何使用最划算？

我們《好食玩飛》讀者更暢談如何用消費金最好用！當成功抽中台幣5,000消費金，他認為選擇以電子票證領獎較為划算，因為可使用的範圍較廣，除了可用作乘搭交通工具，另外在便利店、餐廳、生活百貨等都用得。但要留意電子票證的單次使用上限為台幣1,500元，每日使用上限為3,000元，此規則或令人未能盡興消費。

此外，在登記消費金抽獎時，亦要事先選擇消費金的種類，分別是電子票證或住宿折抵優惠券。電子票證可選擇悠遊卡或一卡通，並在合作供應商及台灣境內特約商店中使用；住宿折抵優惠券方面，共發放5張1,000元券，只限得獎者本人使用，每張優惠券折抵也要一次性使用。

台灣消費金2023領取條件

早前交通部觀光局宣布，消費金適用於持有非台灣護照的自由行旅客由5月1日起入境台灣，並停留3日至90日，以及並非屬參加旅行業團體或由旅行業向觀光局申請其他團體獎助者。5,000台幣消費金將會分為3年發放，今年的配額為25萬分，2024年為15萬分，而2025年則為10萬分，當局或將會因應市場變化進行調整。

（圖片來源：frolda/Unsplash）

台灣消費金2023申請+領取方式

【1】由5月1日至6月30日，自由行旅客抵達台灣前1至7日，可於指定活動網頁登記參加抽獎活動。

登記網址：5000.taiwan.net.tw

【2】完成登記後，選擇消費金種類（電子票證或住宿折抵優惠券）；登錄完成後，系統將發送抽獎QR Code至參加者的電子信箱。得獎者必須在電子票證或住宿折抵優惠券二擇其一，詳情如下：

電子票證：在電子票證商（如悠遊卡、一卡通）於台灣境內提供小額支付的商店消費，單次使用上限為1,500台幣，每日使用上限為3,000台幣。

住宿折抵優惠券：發放5張1,000台幣優惠券，限得獎者本人使用，每張只可使用一次。不得找零、轉售；適用於台灣境內取得觀光旅館業執照或取得登記證旅館業執照及民宿。

【3】抵台後，前往觀光局指定的5個機場（包括桃園國際機場第一和第二航廈、台北松山機場、台中清泉崗和高雄小港機場）入境大廳，憑QR Code參加抽獎活動

【4】中獎者必須憑護照及相關證明文件（包含入境章、登機證、電子來回機票）至兌獎區簽名領取消費金；消費金種類須與登錄時所選擇相同，不得更換。

（Vernon Raineil Cenzon/Unsplash）

最後，旅行社帶團到台灣旅行，每團按照人數及訪台日數，分別可以獲得5,000至50,000元台幣台灣消費金資助。