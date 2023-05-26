澳門酒店優惠｜澳門JW酒店/四季酒店每晚$999起　可免費升級客房

澳門酒店優惠！想趁住假日快閃澳門旅遊歎美食，最近有旅遊平台推出澳門酒店優惠，入住澳門JW酒店或澳門四季酒店每晚只需$999起，更有得免費升級客房及送酒店消費額，即睇澳門酒店優惠開搶日期及預訂方法。



澳門JW酒店、澳門四季酒店每晚$999起

旅遊平台Trip.com推出「夏日狂賞」優惠，5月29日起將會推出多項本地及海外旅遊優惠，每日上午10時Trip.com會員限時開搶！當中包括澳門酒店住宿優惠，入住澳門JW酒店或澳門四季酒店每晚只需$999起。

澳門JW酒店住宿優惠每晚$999起（未連稅；原價$2,151），可以免費升級至尊貴客房，再送500澳門幣酒店消費額！優惠將於2023年5月30日早上10時開搶。名額有限，先訂先得！

Trip.com「夏日狂賞」：澳門JW酒店

優惠日期：2023年5月30日早上10時起

預訂網站：請按此

澳門四季酒店主打精緻奢華的住宿體驗，入住豪華大床客房，更可以享用5個戶外泳池及私人水療中心等設施，同樣每晚低至$999起（未連稅；原價$2,248）！

Trip.com「夏日狂賞」：澳門四季酒店

優惠日期：2023年5月30日早上10時起

預訂網站：請按此