澳門賞你遊買一送一擬延長3個月！為激發香港居民到訪澳門的意慾，澳門旅遊局昨日（23日）宣佈早前推出的賞你遊優惠擬延長3個月至今年6月，計劃繼續向香港居民推出跨境渡輪及巴士「買一送一」票價優惠，金光飛航、噴射飛航以及港澳快線等交通工具可能都繼續適用！

澳門賞你遊擬延長3個月 6大香港去澳門交通買一送一

澳門旅遊局昨天（23日）宣佈早前推出的「賞你遊澳門」——香港居民跨境交通票務優惠或會延長3個月。香港居民6月或之前到訪澳門且逗留一晚或以上，或可繼續享用「買去程送回程」之「買一送一」優惠。大家復活節期間「過大海」，或可節省旅費！

目前，港澳一號、金光飛航、噴射飛航、港澳快線及金巴5間跨境交通服務營辦商正響應澳門旅遊局，並參與「賞你遊澳門」優惠，優惠有機會直至6月都適用！要留意，不論乘搭哪種交通工具，優惠只可以使用一次！即睇各大營辦商的優惠詳情！

澳門旅遊局「賞你遊澳門」香港居民優惠【1】港澳一號

直接連繫佐敦與澳門賭場——威尼斯人、巴黎人及金沙酒店的港澳一號亦已於近日復駛，並隨即提供優惠！港澳一號官方網站每日上午十時正會發放未來2週的優惠車票，名額有限，先到先得。

（圖片來源：港澳一號）

港澳一號接受網上訂票，由早到晚均有班次來往港澳。港澳一號收費及各班次開出時間可參閱以下圖片：

（圖片來源：港澳一號）

澳門旅遊局「賞你遊澳門」香港居民優惠【2】金光飛航

今年1月12日至3月30日期間（若優惠確實延期，將繼續適用至6月），持有香港特別行政區居民身份證的乘客於金光飛航指定票務櫃台購買1月中至3月尾上環至氹仔航線的正價船票，可以免費得到去程翌日起計7日內的標準艙回程航班船票。

乘客需要在購買第一程船票時便同時確認回程航班日期，船票若遺失，不會得到補發。金光飛航指定票務櫃台的位置、班次可參閱以下連結：

（圖片來源：光金飛航）

澳門旅遊局「賞你遊澳門」香港居民優惠【3】噴射飛航

今年1月13日至3月31日期間（若優惠確實延期，將繼續適用至6月），持有香港特別行政區居民身份證的乘客於上環港澳碼頭購買上述日子的上環至氹仔航線的正價船票，可以免費得到去程翌日起計7日內的標準艙回程航班船票。噴射飛航亦表示優惠期的初期後或會推出網上訂票系統，大家可以留意船公司消息。

由於大眾對優惠反應熱烈，噴射飛航於1月14日宣佈即日起於每天下午5時正開始「截龍」——停止接受大家排隊輪候購買或換取「賞你遊澳門」優惠。時間如有調節，將會另行公佈。

乘客每次交易最多只能購買4套船票，而每套船票持有人均須為未曾登記此惠活動之參與者。乘客需要在購買第一程船票時便同時確認回程航班日期，船票若遺失，不會得到補發。噴射飛航售票處的位置、班次可參閱以下連結：

（HK01 黃寶瑩 攝）

澳門旅遊局「賞你遊澳門」香港居民優惠【4】港澳快線

今年1月13日至3月31日期間（若優惠確實延期，將繼續適用至6月），持有香港特別行政區居民身份證的居民購買上述日子的正價車票，可以免費得到去程翌日起計7日內的車票。

港澳快線的路線、班次及一般票價可參閱以下連結：

（圖片來源：港澳快線）

澳門旅遊局「賞你遊澳門」香港居民優惠【5】金巴

今年2月1日至3月31日期間（若優惠確實延期，將繼續適用至6月），金巴的港澳線亦參與買一送一優惠，要注意！金巴的相關優惠只適用於線上購票的朋友，大家亦需於購票時輸入身份證編號，詳情可瀏覽金巴官方網站的相關頁面。

（HK01 林若勤 攝）

澳門旅遊局正在聯絡其他跨境交通服務營辦商，期望陸續有更多營辦商參與「賞你遊澳門」，讓大家以更化算價錢到澳門觀光。澳門旅遊局亦期望透過「賞你遊澳門」增加香港居民的留澳時間及消費額，提振澳門旅遊經濟。