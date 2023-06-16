《香港01》旅遊達人投稿比賽2023　贏走雙人機票/豪華住宿/簽帳額

通關已久，大家蓄勢待發投入旅遊熱潮。「好食玩飛」頻道，舉辦首屆「旅遊達人投稿比賽2023」誠邀一眾會員分享精彩旅遊經歷。將世界各地的隱世美食、玩樂好去處與打卡熱點，與眾同樂分享兼贏走豐富獎賞。即往下拉，了解是次比賽的豐富獎賞、報名流程與階段！



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贏走豐富獎賞禮遇 賺盡「01積分」

第一賞（圖文組／影片組）

有機會賺1,888「01積分」及HK$150旅遊保險禮券（名額200個，圖文組及影片組各100個，須符合編輯評審入圍條件）

第二賞（影片組）

頭獎： 由亞洲航空贊助送出雙人來回香港至澳洲悉尼機票（名額1份，價值港幣$20,500）

二獎： 由WM酒店贊助送出「特式海景露台客房連雙人早餐」（名額1份，價值港幣$6,248）

特式海景露台客房連雙人早餐（圖片來源：WM酒店提供）

三獎： 預付信用卡簽帳額 $3,000（名額1份）

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第二賞（圖文組）

頭獎： 由亞洲航空贊助送出雙人來回香港至泰國清邁機票（名額1份，價值港幣$9,200）

二獎： 由WM酒店贊助送出「豪華露台客房連雙人早餐」（名額1份，價值港幣$3,168）

豪華露台客房連雙人早餐（圖片來源：WM酒店提供）

三獎：預付信用卡簽帳額 $2,000（名額1份）

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* 活動受條款及細則約束，詳情請按👉🏻這裡👈🏻了解更多

報名步驟

步驟1：於報名表格內選擇報名組別：圖文組或影片組

步驟2：參賽者須填寫指定資料，包括參賽者姓名（須與身份證相同）、參賽者電話與電郵（用作領獎用途）

步驟3：參賽者於Google Drive上載其參賽作品「旅遊圖文」或「旅遊影片」，並將Google Drive之連結*分享到報名表格內

（*注意事項：必須將存取權設置為「知道連結的任何人」和「檢視者」)

步驟4：參賽者「提交」報名表格

步驟5：成功投稿的參賽者將收到確認電郵

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比賽階段

第一階段：會員投稿（圖文組／影片組）

參賽者可於第一階段活動期期內投稿，填寫報名表格時，選擇圖文組或影片組參賽，投稿數量不限，亦可分別投稿於圖文組及影片組，惟投稿作品必須為不同的旅遊地點（按城市計算）。

參賽作品若符合編輯評審入圍條件*，可獲贈第一賞，包括1,888「01積分」及HK$150旅遊保險禮券（名額200個，圖文組及影片組各100個，須符合編輯評審入圍條件）

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圖文組 — 建議作品格式如下：

字數：1000字或以上（連標點）

圖片數量：5-8張

圖片像數：150-300 DPI



影片組 — 建議作品格式如下：

時間長度：不多於 1 分 30 秒

版面： 可以為直屏（9:16）或 橫屏 (16:9) 【*直屏格式可接受IG Reels格式】

品質像素：720p 或 1080p

影片大小：約200MB - 400MB

文字內容簡述：200字或以上



第二階段： 編輯內部評選 - 圖文組 / 影片組（每組各選10強）

活動第一階段結束後，評審將於活動第二階段期間根據題材原創性、旅行內容質素、圖片或影片拍攝質素等作篩選條件，從圖文組與影片組中各挑選出最後十強參賽作品，晉身第三階段比賽。 一經入圍的最終十強作品，將於第三階段活動期，於「01旅遊熱」專頁公布 。

第三階段：會員投選「讚好」最後10強 賺388「01積分」（名額有限2,000個，先到先得）

主辦單位於活動第三階段完結後選出綜合評分下的頭獎、二獎、三獎的得獎者（編輯評選（75%） + 會員投選（25%），按分數高至低排名）。編輯評選條件為編輯按照參賽作品的旅行見聞獨特性、旅行內容深入程度與行程精準度等作主評審。

玩法相當簡單，只要於您心水的圖文組 / 影片組最後十強作品的文章「讚好」即可。

1. 登入為「01會員」

2. 揀選您心水的圖文組 / 影片組最後十強作品的文章底部點擊「讚好」（讚好以外的感受將不計算）

3. 讚好次數不限，但此階段只獲派分一次

4. 完成投票，積分將於投票期完結後最少十四個工作天，傳入會員帳戶

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比賽評審方法及準則

1. 活動第一階段結束後，編輯評審將於活動第二階段期間根據題材原創性、旅行內容質素、圖片或影片拍攝質素等作篩選條件，從圖文組與影片組中各挑選出最後十強參賽作品，晉身第三階段比賽。

2. 第三階段（投票階段）的參賽者的參賽稿件將上載及展示於「01旅遊熱」專頁的旅遊達人投稿文章內，以供「香港01」會員於投票階段投票期內投票。「香港01」會員於投票期內以「讚好」自己最喜愛旅遊文章的方式投票，其他感受不計算。

3. 主辦單位於第三階段完結後選出綜合評分下的頭獎、二獎、三獎的得獎者（編輯評選（75%）+ 會員投選（25%），按分數高至低排名）。如綜合評分總分數相同，以編輯評選分數較高者排列。第三階段 (投票階段)評審評選準則：將按照參賽作品的旅行見聞獨特性、旅行內容深入程度與行程精準度等作主評審。

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註1：參加投票活動之香港01會員帳號必須綁定電話號碼才能成功獲得「01積分」，所有獲取積分獎賞的資格均以主辦機構系統的紀錄為準。

註2：參賽者需聲明自己為參賽作品（圖文或影片）的原創者，若經主辦單位發現或第三人檢舉參賽者未取得該原創者同意參賽，並經主辦單位判定為投訴屬實，主辦單位會立即移除相關內容及取消其參加及得獎資格，並會保留一切法律追究之權利。

註3：參賽者如要在影片中使用受版權保護的素材，參賽者需確保取得相關授權，《香港01》一概不負責。

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