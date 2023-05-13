意大利自由行｜10日9夜完整行程推介！去齊羅馬/佛羅倫斯/威尼斯

意大利自由行行程一覽！意大利獨特的意式風情，相信吸引了不了旅行狂熱者，小編也不例外！今次小編用了10日9夜走訪了義大利北部4大最有代表性的城鎮，包括羅馬、佛羅倫斯、威尼斯以及米蘭等，另外亦個別走訪了幾個非常有特色的小鎮。旅途中當然也經歷了驚喜、驚嚇和各種無法預測的情況，即睇記者10日9夜義大利行程推介！

意大利自由行10日9夜行程推介！

小編今次是第一次走訪意大利，當然想盡可能走訪多一些地方，於是今次選擇由義大利中部的羅馬，一路向北玩上去，中間途徑小鎮Cetona、再到文藝復興之都的佛羅倫斯，中間途徑比薩斜塔和五漁村、再去作為水都的威尼斯、最後一站是購物天堂的米蘭，合共10日9夜去了7個地方，相當過癮！

Google Map 截圖

【意大利10日9夜行程】

第1日

Piazza Di Santa Maria 漫步>>品嚐意式飯糰「Suppli」>> 經由 「Ponte Garibaldi」過橋至「Regola」>> 沿河漫步

第2日

羅馬競技場 >> 特萊維噴泉 >> 納沃納廣場 >> 出發前往Cetona

第3日

步行經過「Finoglio Ponte Alle Gare」>> 「Piazza Garibaldi」中央廣場 >> 服飾小店 >> 晚餐「Osteria dl Merlo」（必食特色意粉）

第4日

Caffe Sport 早餐 (必食杏仁牛角包）>> Mount Cetona Civic Museum 博物館 （需預約） >> （如正值夏季可參觀酒釀工廠）>> 晚餐 「Pizza e Hamburger da Nilo Cetona」（必點 Pizza）

第5日

出發前往佛羅倫斯 >> 百花大教堂 >> 午餐「All‘ antico Vinaio」（必食銷量第一La Numero 1）>> 美術學院「Accademia delle Belle Arti di Firenze」（朝聖大衛像）>> 晚餐「Central Market」（中央市場）

第6日

出發前往「Pisa」看比薩斜塔 >> 前往五漁村第一村「Riomaggiore」>>「Manarola」>>「Cormiglia」>> 「Vernazza」（可於此享用午餐）>>「Monterosso」>> 起程返回佛羅倫斯

第7日

早餐「Ditta Artigianale」>> 前往老橋「Ponte Alle Frazie」逛街打卡 >> >> 黃昏登上 「Piazzale Michelangelo」俯瞰整個佛羅倫斯 >> 晚餐 「Osteria del Porcellino 」

第8日

前往威尼斯 >> 觀摩「Basilica di Santa Maria della Salute」聖母教堂 >> Piazza San Marco 「聖母廣場」逛街 >> 晚餐 「Ristorante La Piazza」

第9日

前往附近小島 >> Murano （玻璃島）>> Burano （彩色島）>> 可品嚐性價比超高米其林餐廳「Trattoria AI Gatto Nero」

第10日

前往米蘭 >> 米蘭大教堂 >> 埃馬努埃萊二世拱廊逛街



意大利自由行2023【Day1-2】：羅馬（Rome）

羅馬標誌性景點有羅馬競技場、帕拉提諾之丘、特萊維噴泉、納沃納廣場等。作為堆疊了千年歷史的古羅帝國，確實有很多名勝古蹟，甚至可以找到很多西方文明的歷史足跡，非常值得一去。小編對於歷史文化背景等興趣不大，故此沒有走訪太多古蹟。但對於羅馬建築風格印象相當深刻，結合古希臘建築技術，你會發現很多圓拱型頂建築，相當獨特！

意大利自由行2023【Day3-4】：切托纳（Cetona）

再前往第二大城市佛羅倫斯之前，小編選擇在途經的Cetona小鎮停留一晚。這個小鎮被譽為「意大利最具價值旅遊小鎮」，不單止因為其自然環風光優美，而且仍保留16世紀巴洛克式建築風格，加上一望無際的大草地，可以形容為「遠離世間煩囂」的地方。

與其他意大利城市不同的是，這個小鎮被群山環繞，周圍都是綠油油的草地和小山丘，而且當地人相當好客熱情。因為當地小鎮有大量土地，因此亦生產很多本地製作的紅酒、意粉、松露醬、肉醬等。

+ 5

不僅如此，小編還驚喜地發現這個小鎮是個「貓島」，幾乎每一家的門口都會有一隻閒逛漫步的貓，而且相當黏人，讓本身就是貓奴的小編完全被攻陷，簡直不想離開這個小鎮！

意大利自由行2023【Day5-7】：佛羅倫斯（Florence）- 比薩斜塔 - 五漁村

告別了世外桃源的Cetona，來到下一個大城市——佛羅倫斯。佛羅倫斯是一個被譽為「文藝復興之都」的城市，旅遊打卡聖地全部都非常有文藝氣色，包括有百花大教堂、中央市場、學院美術館、米開朗基羅廣場，還有新市場迴廊口的野豬噴泉等。今次小編選擇停留在佛羅倫斯最久的原因之一，也是因為其美食、景點、文藝博物館都樣樣俱備，而且各有其出色之處！

另外，如果大家想盡可能在有限時間，遊歷最多的景點，亦可選擇抽空一至兩天，從佛羅倫斯乘搭火車去比薩斜塔，車程大約1小時，便可朝聖這世界奇觀之一的比薩斜塔。亦或是選擇去靠山面海的童話城市「五漁村」，絕對可以滿足一眾打卡控和得到最好的視覺享受！

意大利自由行2023【Day8-9】：威尼斯（Venice）- 彩色島 - 玻璃島

作為世界獨一無二的水都城市威尼斯，相信早已成為意大利必去景點之一！確實，威尼斯以船作為主要交通工具這一特色，是全世界任何一個城市都無法輕易取代的。雖然威尼斯不算是很大的城市，但市中心店舖的密集程度可媲美香港，除了有國際時尚品牌，也有本地製造的小店。

必去景點包括有聖馬可廣場、聖馬可大教堂、聖馬可鐘樓等，所有景點都在聖馬可區，相距不遠。必做之事當然不少得坐一次「貢多拉」，可以享受穿梭在威尼斯小河和主運河中，更加震撼地感受威尼斯的獨特美景！

如果大家會在威尼斯花上超過兩日，小編也建議大家可以坐船去附近小島觀光，附近著名小島包括有彩色島（Burano）、麗都島（Lido）和穆拉諾島（Murano），坐船大概要40至1小時，小編就選擇了去Burano小島上遊玩，小島上有很多紡織物以及彩色小屋，打卡一流！不過提醒大家，各小島上的紀念品在威尼斯都可以找到，而且價錢比起島上的小店要便宜得多

意大利自由行2023【Day10】：米蘭（Milan）

最後一站前往名牌購物天堂米蘭，落地後入住米蘭中央車站附近的酒店Hotel Glam Milano（格南米蘭酒店），卸下行李後大約步行半小時左右，便前往米蘭景點的中心地帶，率先前往名勝景點米蘭大教堂，可以欣賞逾500年歷史的壯麗教堂。

（好食玩飛/香港01 攝）

及後可步行至鄰近的文藝復興百貨商場。除了欣賞到內部精緻建築，入駐品牌也相對全面，涵蓋Prada、Chanel、Gucci、Dior等名店，想再格價的朋友亦可再前往附近購物街，如蒙提拿破侖大街、威尼斯道等再血拼一番。

總結下來，最令小編印象深刻的就是Cetona小鎮和五漁村！因為遊客量較少，不單止可以享受到自然風光，而且景點和美食都更佳小眾化和本地化。相對於米蘭、羅馬等著名旅遊景點，本土風情更加突出，而且美食紅酒更加有當地特色。

而佛羅倫斯也是值得花時間深度遊的城市，無論是從建築風格之獨特，到品嚐美食再到購物，種類款式都多到應接不暇。而且從佛羅倫斯出發去其他鄰近城市如比薩斜塔和五漁村，都相對較近，大家在安排行程時，不妨可以預留多些日子在佛羅倫斯！