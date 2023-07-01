新巴城巴合併｜乘客出行3大方便位　一App通用毋須分車身顏色追車

新巴、城巴2間專營巴士公司的專營權於今日合併。新巴、城巴從此合二為一，新巴品牌不再。以後搭巴士可能更方便！以下3大方便位，或使大家出行暢通，行程不延誤。



新巴城巴合併 乘客3大方便位

【1】失物報失不用分巴士公司

原先屬新巴的路線及事務，正式改由城巴營運及接管。新巴的巴士，大部份已換上城巴的標誌，而新巴的車長會配戴城巴襟章。若大家要處理原先屬新巴管理的事，包括取回先前遺留在新巴的失物、報失等，現在可直接找城巴職員協助，不用再分公司。而原先屬於新巴的職員，現在亦會同時服務城巴，城巴現有更多人力資源可供調配，處理不同事務。

【2】毋須分顏色追車 上車與否減猶豫

居住在有城巴或新巴服務地區的朋友，可能習慣以巴士車身顏色追車，從此不用分！城巴已接管新巴全部巴士。大家不用再依賴顏色來判斷是新巴抑或是城巴，不用像以往可能會猶豫着是否要趕巴士。如果怕上錯車，請看清楚巴士路線編號及顯示屏。

【3】一App通用認住城巴Logo

大家常用來看巴士班次的「新巴城巴App」較早前已更新為「城巴App」，一改之前沿用的標誌。新標誌與舊標誌分別頗大，由2輛停泊在藍天下、草地上的巴士改為以黃色作主色的城巴標誌，相信大眾要點時間適應。

記者曾在趕時間時欲使用「城巴App」查詢班次。受慣性記憶影響，記者忘了App已更改設計、一直在電話找尋那個有藍天、草地的圖案，但也找不了，甚至還一度猜想是否自己曾把App卸載了。幸好記者最終還來得及開啟新設計的App，趕得及按時追上巴士。不想受慣性記憶影響，從而來不及看班次、上車和遲到，看來還是早點出門比較好。

▼新巴的最後一天（6月30日）▼

城巴及新巴7月1日正式合併，逾200名巴士迷在長沙灣甘泉街巴士總站，等候最後一班新巴970X開出，排頭位巴士迷凌晨4時已到達。駕駛970X尾班車的車長表示，「見到咁多人，好感觸，好開心」。