過海巴士｜跨灣大橋2條新過海巴士路綫$15.9起！經灣仔/金鐘/太古

過海巴士2條路綫開辦$15.9起！將軍澳跨灣大橋通車後，橋上秀麗的海景隨即引來大量司機駕車到大橋「遊車河」。不少沒有開車的朋友，亦可能已乘搭5條駛經將軍澳跨灣大橋的巴士路綫欣賞風景。今年3月20日起，城巴及新巴將會開辦首批、共2條駛經將軍澳跨灣大橋、港島的過海隧巴路綫，家住港島的朋友，下星期開始到跨灣大橋不用再轉車！

過海巴士｜跨灣大橋2條過海巴士路綫開辦$15.9起！經東區走廊

繼九巴、新巴於去年冬季合共開辦5條駛經將軍澳跨灣大橋來往新界及九龍的巴士路綫，城巴及新巴將會於今年3月20日起，分別開辦由將軍澳開出並經將軍澳跨灣大橋、東隧及東區走廊來往中環的690S號綫及來往小西灣的694S號綫，大家由港島前往跨灣大橋「遊車河」，毋須再轉車，節省不少時間。

（圖片來源：新巴）

當中，城巴690S綫更會途經東區走廊橫跨海上的路段，大家乘搭該綫能夠一次過欣賞到將軍澳海灣及維多利亞港的壯麗海景。天色良好之時，大家更有機會一邊坐車，一邊觀賞到海面上的彩虹！

將藍港島快綫【1】城巴690S號線

路線：坑口 ↔ 中環（交易廣場）

主要途經地區：日出康城、灣仔及金鐘

服務時間：07:50、08:05（坑口（明德邨）開出）；18:05、18:25、17:45（中環（交易廣場）開出），星期六、日及公眾假期停開

全程收費：$16



將藍港島快綫【2】新巴694S號線

路線：調景嶺站 ↔ 小西灣邨

主要途經地區：日出康城、太古、西灣河及柴灣

服務時間：07:50、08:10（調景嶺站開出）；17:45、18:05（小西灣邨開出），星期六、日及公眾假期停開

全程收費：$15.9

