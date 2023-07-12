高雄機票｜中華航空加密香港至高雄班次　10月起加晚機附航班時間

香港人習慣外遊時早出晚歸，為求玩盡時間，盡興而歸。今年10月起，大家去高雄玩，不用再怕夜歸航班少而難買機票。中華航空將會在當月開始，增至4班航班來往香港赤鱲角與高雄小港，其中1班由高雄飛往香港的航班為晚上航班，而且每天航行，便利準備玩盡高雄的香港旅客。



中華航空加密香港至高雄航班！

隨著台灣疫情進一步緩和、旅遊業進一步復甦，台灣的旅客數目續漸回升。中華航空亦將會加班，以應付需求。

由10月29日起，中華航空會加密來往香港赤鱲角機場與高雄小港機場的航班。中華航空由當日起，將每日設有有2班航班由香港前往高雄，以及2班由高雄前往香港的航班，航班資訊如下：

由香港飛往高雄：

CI934：1020（香港起飛） – 1150（抵達高雄）

CI936：2035（香港起飛） – 2205（抵達高雄）



由高雄飛往香港：

CI933：0750（高雄起飛） – 0920（抵達香港）

CI935：1800（高雄起飛） – 1935（抵達香港）



現時，高雄每晚只有1班夜機飛往香港。若大家在10月29日前欲乘夜機從高雄回港，需選擇國泰航空的CX459。CX459每晚19:20從高雄起飛，於20:50抵達香港。