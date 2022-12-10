航空公司職員罷工4大應對方法！照去機場？保險賠唔賠？

空中服務員、機場地勤罷工時，航空運輸服務往往會因人手不足而有不同程度的影響，航班輕則延遲起飛，重則直接取消！在罷工期間準備出遊的旅客，行程有機會要更改，甚至被打亂！記者為大家準備了攻略，讓大家即使遇上航空公司職員罷工亦臨危不亂。

航空公司職員罷工4大應對攻略 照去機場/保險賠唔賠？

空服員及地勤人員與廣大上班族一樣，有罷工的權利和自由，以爭取合理待遇。最近港、英兩地分別有空服員及地勤人員正醞釀於聖誕假期罷工，此舉或會影響到部份人準備於聖誕出遊的行程。其實，在罷工正籌備之時，大家已經可以及早作出準備，避免成為受紛擾的旅客。而當罷工進行期間，大家亦應該留意航空公司最新資訊，減少行程受到影響。

罷工標語（圖片來源：Markus Spiske）

航空公司職員罷工應對攻略【1】不選搭有機會罷工期間出發的航班、更改機票

航空公司職員正式罷工前，往往會透過工會提前發佈準備罷工的消息，例如罷工時間、預計參與部門及人數、地點等。如果罷工將預計有大量機師、空中服務員、地勤人員等前綫職員參與或計劃直接在機場要點（例如客運大樓、跑道）舉行，旅客很大機會無法登機或所搭航機無法升降。

若判斷罷工的規模將會很大，大家可以在訂購機票時，盡可能不選搭罷工日子出發的航班，或者盡可能更改機票，減少行程要延誤或取消的不確定性。

（圖片來源：Nicole Geri@Unsplash）

航空公司職員罷工應對攻略【2】購買保險及保留所有收據

若航班嚴重延誤或取消，旅客的行程將會被打亂，大家可能趕不及入住酒店或觀賞演唱會。為減少財政上的損失，大家可以預先購買保險。即使錯過重要景點或演出，都能夠在財政上得到補償，作心靈上的彌補。

在無法追討已付費用（例如酒店、機票、入場券）的情況下，不少保險公司會向因罷工而導致旅程受延期或取消的旅客作出賠償。不過，有保險公司不會向工會宣佈罷工時間後，才購買保險、仍選擇於罷工期間出發的客人作賠償。在購買保險及出發前，大家應仔細閱讀保險的條文內容，保障自己的權益。大家亦應該保留好所有收據，方便索取賠償。

（圖片來源：Markus Spiske@Unsplash）

航空公司職員罷工應對攻略【3】下載航空公司APP及開啟簡訊通知

若因重要事宜或時間不容許、而被迫繼續於罷工日子出發，大家應該提前下載航空公司APP及於訂購機票時開啟短訊通知。這樣，即使航班取消，大家亦不會枉花了時間前往機場及被逼在機場作無了期等待。

在罷工期間，航班或因機場仍有足夠職員當值而依時起飛。若沒有特別收到航班取消的通知或消息，大家應繼續如期前往機場。

（圖片來源：David Preston@Unsplash）

航空公司職員罷工應對攻略【4】帶備方便您在機場睡覺的用品

罷工期間或結束後，航空公司的訂座系統會因航班改動而變得混亂。即時沒有收到航班取消通知，大家亦有機會因座位被航空公司調動而無法按時登機。若遇到這些情況，大家或要在機場等待候補機位，甚至通宵輪候。

為避免通宵等待後沒有精神觀光，大家前往機場前，應攜帶方便自己在客運大樓睡覺的物品，例如多一套衣物、頸枕、眼罩、薄被、拖鞋等，盡可能減少航班延誤對自己精神上的影響。大家也應帶充電器及充電綫，避免過夜期間電話沒有足夠電量，而接收不到航空公司發出的最新消息。