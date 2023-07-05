深圳探魚｜港人購外賣回港嚇見似廚餘感噁心　店方賠償但提一請求

滿心期待一尾好吃的魚，打開包裝嚇見「甩頭甩骨」似剩菜，有香港網民在深圳馳名食肆買外賣，換來一肚子氣及噁心，店方最後這樣回應……



深圳「探魚」，不少內地KOL、網紅有介紹過，堂食香噴噴，魚肉嫩滑，少麻少辣非常惹味，一大班朋友去適合不過，好評一直都有。更有快遞公司，設立專線，「探魚」過港，陸運到港，全港派送。

（小紅書@露露露萍兒）

有香港網民試過在「探魚」堂食，體驗不錯，於是打包外購運回港，卻發生不快事件。事主形容為非常之差的體驗！她平時在金光華「探魚」食魚，無論外型、口感及味道都非常好，魚好大的一條！有次，事主路過上址，便打包一份香蒜魚¥158返香港，外賣盒¥15，用香港支付寶付HK$187.88。等了半個鐘後，店方遞來一個膠袋裝的錫紙盒，事主後來要求換一個環保袋裝方便帶回港。

（圖片來源︰fb@深圳大灣區好去處開心share）

歸家後打開外賣包裝，只見一條大魚骨和零碎的幾塊魚肉，近乎沒有肉的魚頭！事主失望及憤怒，並懷疑因帶回香港，不會及時打開包裝，於是店方將骨頭給她，疑被騙款。

事主聯絡店方跟進，店方女店長態度良好先道歉，並向事主表明，店方不會故意這樣做，最大可能就是不小心和別的客人調換了，但店長說已經查了監控，當時沒有別的客人點蒜香魚，只有事主一個人點，所以不會出錯。問事主說可能是拎回香港時間長，過程中有碰撞，魚肉散開。事主反駁沒有碰撞，30分鐘左右已到家，店方懷疑不當！反問如果是完整的一條魚，為什麼沒有魚皮？沒有魚尾和只有半個頭？

店方希望和解，說給個機會下次改正，叫事主下次到店吃是免費，然後再送一條作打包外賣，祈望叫事主刪掉評價。事主說是真實評價，不會刪除。最後，店方退了原款給事主，直接退回支付寶。

事主經歷▼▼

事主將不快經驗分享上社交平台《深圳大灣區好去處開心share》facebook公開專頁，網民覺得︰「盤魚真係好樣衰喎，成盤廚餘咁，真係望到都吾開胃呀！睇賣相同罐頭沙甸魚有得fight喎！覺得係同堂食打包客掉轉咗。如果係打包錯咗人哋食剩個份俾你，覺得成件事仲噁心。講了一大堆，最重要是刪回那個評價，評價最緊要。」亦有其他網民有共鳴︰「我都試過，比你的好（真係冇比較冇傷害）。」

網民留言▼▼

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有些網民表示︰「喺中航城君尚買對版喎！其實堂食真係好食的。」「探魚依家越嚟越唔抵食，以前一條魚加三款配菜加飲品，兩個人食二百頭，而家一條魚己經二百幾圓，係皇延廣場熺魚食，二人餐只係159人仔，仲有任飲汽水，任食雪糕，白飯任裝。」

對於店方作出正面回應，網民其實不太詫異︰「大陸連鎖舖頭一定會退番錢俾你，大陸而家做生意，一定比香港好10倍。內地好多（服務）都有交待的，我試過睇戲，但戲院個銀幕有一大截色差，我差評佢，佢補送戲飛俾我。又試過外賣少了蠔，聯系商家，都退返差價。」

事主也將事情放上了小紅書，連內地網民也看不過眼，批這盤「魚」恐怖，太離譜，失禮人，促請店方賠款。而店方也有回應，表示必定賠款，食品安全大於天，對此類問題零容忍！會加強培訓員工，避免類似問題再次發生，再次向事主道歉。

下圖有店方回應、內地網民留言▼▼

整件事對於一眾香港網民會在內地購外賣回港似乎有所警惕，未離開店前宜打開包裝查看，確保食物對辦並保障自身消費權益。