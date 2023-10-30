Trip.com優惠碼2023｜11月無門檻95折 任何酒店+金額適用｜附教學

Trip.com優惠代碼2023訂酒店必睇！《香港01》好食玩飛團隊今次帶來2023年Trip.com《香港01》讀者專享酒店預訂Promo Code優惠代碼！只要事先在指定Trip.com頁面領取，在預訂前輸入即享5% off 酒店優惠！無論用手機定用電腦都可享95折優惠！事不宜遲，立即介紹Trip.com 《香港01》讀者專享酒店優惠碼詳情以及使用方法！



Trip.com優惠代碼指定領取頁面

Trip.com《香港01》讀者專享酒店優惠代碼詳情

只要在Trip.com預訂酒店，並在結帳時使用Trip.com《香港01》讀者專享酒店優惠代碼Promo code，就能立即享受額外的折扣！這個優惠代碼不僅適用於全球各地的酒店，而且沒有使用次數限制，可以根據需求多次使用，無論新舊會員都可以使用。

活動期間: 2023/07/15 - 2023/12/31

旅行適用期間: 2023/07/15 - 2024/06/30

如何領取： 指定Trip.com優惠代碼頁面

如何使用Trip.com優惠碼？

使用的方法十分簡單，你可以事先Bookmark本文章/儲存本文章，當訂酒店前開啟本文並到指定Trip.com優惠代碼頁面，Copy優惠碼後於付款前輸入即可！如果發現不能使用，可嘗試將語言切換至繁體中文再嘗試！緊記！必須要在訂酒店前複製，本優惠碼不會儲存在Trip.com的「我的優惠碼」內。

如果使用其他平台預訂酒店，亦不要錯過其他最新酒店預訂平台優惠碼，無論Agoda/Booking.com/Klook 酒店Promo Code一應俱全，如果打算自駕遊，亦可留意最新租車自駕遊優惠碼。

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條款及細則

1. 推廣/／使用日期（「推廣期間」）：即日起至2023年12月31日

2. 旅行／入住日期：即日起至2024年06月30日

3. 推廣期間，用戶通過「Trip.com x 香港01 (HK01.com)」之指定連結跳轉至Trip.com預訂酒店，以適用之信用卡或付款方式即享酒店指定折扣（「優惠」），優惠適用於全球酒店之預付房間。（優惠不適用於部分酒店房型，以實際預訂時所顯示之訊息內容為準；另外，優惠亦不適用於機票加酒店（「機加酒」）、景點門票加酒店等套票產品）。

4. 優惠碼可於Trip.com手機應用程式（App）、電腦版網站（PC）及手機版網站（香港）上使用。

5. 優惠使用方法：於酒店預訂頁面預訂酒店時輸入指定優惠碼，該張訂單即享5%折扣，折扣只適用於房價及稅項。

6. 優惠不可與其他折扣、推廣優惠、Trip coin等同時使用。

7. 如取消已使用優惠碼的訂單，該優惠碼會自動退回您的帳戶，您可於推廣期間再次使用。如其後透過致電客戶服務作出更改並取消使用了優惠碼的訂單，該優惠碼將被作廢。

8. 如預訂產品為酒店，則折扣前價格為該指定房型的原價，該價格可能與酒店公佈的零售價格不同。

9. 酒店取消及預付政策因應不同房型而有所不同；實際情況請於預訂時參閱房間政策。

10. Trip.com 不會就因過期、無效、取消、名額已滿、無法使用或由於技術問題而無法使用等因素的優惠而負責或作任何形式的補償。

11. 如有任何不法或濫用， Trip.com 保留法律追究權利。

12. Trip.com 保留隨時修改或取消此優惠以其條款和細則的權利，恕不另行通知，並保留對本推廣優惠條款。

13. Trip.com 保留更改及最終決定權。



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圖片來源：諾特東京新宿