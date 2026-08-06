Trip.com/Klook/Agoda/Booking優惠碼信用卡優惠訂酒店｜持續更新
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Agoda 全球熱門住宿享額外低至 8 折
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Trip.com 酒店優惠碼
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Klook 酒店優惠碼
《香港01》獨家優惠碼｜訂酒店慳6%
優惠：預訂指定酒店單一簽賬淨金額滿HK$600享額外94折優惠
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Klook 支付優惠
滙豐信用卡優惠
即減$80
優惠：預訂全球活動單一淨額簽賬滿港幣1,000元或以上，付款時輸入優惠碼並使用滙豐信用卡付款，可享港幣 80元折扣。
優惠期：即日起至2026-08-31 23:59
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全球景點、主題樂園、活動及體驗減$200
優惠：預訂全球景點、主題樂園、活動及體驗單一淨額簽賬滿港幣1,800元或以上，付款時輸入優惠碼並使用滙豐信用卡付款，可享港幣 200元折扣。
優惠期：即日起至2026-08-31 23:59
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【星期五 中午12時開搶】中國內地主題樂園及景點減$500
優惠：預訂中國內地主題樂園及景點單一淨額簽賬滿港幣1,500元或以上，付款時輸入優惠碼並使用滙豐信用卡付款，可享港幣 500元折扣。
優惠期：即日起至2026-08-31 23:59
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全球酒店減$100
優惠：預訂指定全球酒店淨房單一淨額簽賬滿港幣1,000元或以上，付款時輸入優惠碼並使用滙豐信用卡付款，可享港幣100元折扣。
優惠期：即日起至2026-08-31 23:59
優惠碼：HSBC26HT100
中國銀行淘寶World Mastercard信用卡優惠碼
全球景點及主題樂園減$100
優惠：憑中銀淘寶World Mastercard預訂全球景點及主題樂園單一淨額簽賬滿$800或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 $100即時折扣優惠。
優惠期：即日起至2026年12月31日 23:59
優惠碼：BOCTB26TTA
全球酒店或住宿套餐減$200
優惠：憑中銀淘寶World Mastercard預訂全球酒店或住宿套餐單一淨額簽賬滿$1,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 $200即時折扣優惠。
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優惠碼：BOCTB26HT
渣打信用卡優惠碼
【星期六 中午12時開搶】渣打國泰Mastercard® 海外活動減$200
優惠：憑渣打國泰 Mastercard預訂海外活動單一淨額簽賬滿$2,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 $200即時折扣優惠。
優惠期：即日起至2026-09-26 23:59
優惠碼：SCBCX26JUL200
渣打國泰Mastercard®全球酒店減$100
優惠：憑渣打國泰 Mastercard預訂全球指定酒店淨房單一淨額簽賬滿$900或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 $100即時折扣優惠。
優惠期：即日起至2026-12-31 23:59
優惠碼：SCBCX26HT100
全球酒店減$100
優惠：憑渣打Visa或Mastercard®及多貨幣Mastercard®扣賬卡(渣打國泰 Mastercard除外)預訂全球指定酒店淨房單一淨額簽賬滿$1,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 $100即時折扣優惠。
優惠期：即日起至2026-12-31 23:59
優惠碼：SCB26HT100
WeWa/ EarnMORE信用卡優惠碼
全部活動和產品減HK$200
優惠：憑安信WeWa/ EarnMORE信用卡單一淨額簽賬滿HK$1,500或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼，可享HK$200即時折扣優惠。
優惠期：即日起至2026年8月31日
優惠碼：WEWA26AUG
全球租車減HK$200
優惠：憑安信WeWa/ EarnMORE信用卡預訂全球租車單一淨額簽賬滿HK$1,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼，可享HK$200即時折扣優惠。
優惠期：即日起至2026年8月31日
優惠碼：WEWA26CAR
台灣及泰國活動減HK$120
優惠：憑安信WeWa/ EarnMORE信用卡預訂台灣及泰國活動單一淨額簽賬滿HK$1,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼，可享HK$120即時折扣優惠。
優惠期：即日起至2026年8月31日
優惠碼：WEWA26TWTH
日本及韓國活動減HK$120
優惠：憑安信WeWa/ EarnMORE信用卡預訂日本及韓國活動單一淨額簽賬滿HK$1,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼，可享HK$120即時折扣優惠。
優惠期：即日起至2026年8月31日
優惠碼：WEWA26JPSK
本地及中國內地活動減HK$120
優惠：憑安信WeWa/ EarnMORE信用卡預訂本地及中國內地活動單一淨額簽賬滿HK$1,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼，可享HK$120即時折扣優惠。
優惠期：即日起至2026年8月31日
優惠碼：WEWA26HKCH
銀聯卡優惠碼
全線活動和產品減HK$20
優惠：預訂全線產品，單一淨額簽帳滿HK$400或以上，付款時輸入優惠碼並使用銀聯信用卡或扣帳卡付款，可享HK$20折扣優惠。
優惠期：即日起至2026年8月31日
優惠碼：UPI26AUG20
全線活動和產品減HK$50
優惠：預訂全線產品，單一淨額簽帳滿HK$800或以上，付款時輸入優惠碼並使用銀聯信用卡或扣帳卡付款，可享HK$50折扣優惠。
優惠期：即日起至2026年8月31日
優惠碼：UPI26AUG50
全線活動和產品減HK$120
優惠：預訂全線產品，單一淨額簽帳滿HK$1,800或以上，付款時輸入優惠碼並使用銀聯信用卡或扣帳卡付款，可享HK$120折扣優惠。
優惠期：即日起至2026年8月31日
優惠碼：UPI26AUG120
日韓台泰酒店減HK$100
優惠：預訂指定日韓台泰酒店，單一淨額簽帳滿HK$1,000或以上，付款時輸入優惠碼並使用銀聯信用卡或扣帳卡付款，可享HK$100折扣優惠。
優惠期：即日起至2026年8月31日
優惠碼：UPI26AUGHT
歐洲及澳紐活動減HK$100
優惠：預訂歐洲及澳紐活動，單一淨額簽帳滿HK$1,000或以上，付款時輸入優惠碼並使用銀聯信用卡或扣帳卡付款，可享HK$100折扣優惠。
優惠期：即日起至2026年8月31日
優惠碼：UPI26AUGEA
全線產品減HK$120
優惠：預訂全線產品，單一淨額簽帳滿HK$1,800或以上，付款時輸入優惠碼並使用銀聯信用卡或扣帳卡付款，可享HK$120折扣優惠。
優惠期：即日起至2026年8月31日
優惠碼：YSF26AUG120
AEON信用卡優惠碼
全球酒店減 $100
優惠：憑AEON信用卡預訂全球指定酒店淨房淨金額滿$1,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 $100即時折扣優惠。
優惠期：即日起至2026-12-31 23:59
優惠碼：AEON26HT100
交通銀行(香港)信用卡優惠碼
即減$40
優惠：憑香港發出的交通銀行VISA信用卡及交通銀行銀聯雙幣信用卡單一淨額簽賬滿$600或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 $40即時折扣優惠。
優惠期：即日起至2026-08-31 23:59
優惠碼：BOCOM26ALL40
即減$200
優惠：憑香港發出的交通銀行VISA信用卡及交通銀行銀聯雙幣信用卡單一淨額簽賬滿$1,800或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 $200即時折扣優惠。
優惠期：即日起至2026-08-31 23:59
優惠碼：BOCOM26ALL200
本地餐飲美食減$100
優惠：憑香港發出的交通銀行VISA信用卡及交通銀行銀聯雙幣信用卡預訂本地餐飲美食單一淨額簽賬滿$1,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 $100即時折扣優惠。
優惠期：即日起至2026-08-31 23:59
優惠碼：BOCOM26FB100
PayMe優惠碼
指定長隆酒店減¥250
優惠：預訂長隆酒店滿¥800（約HK$929.8）或以上，於付款頁面輸入指定優惠碼並以PayMe付款，即減¥250（約HK$290.5）。
優惠期：即日起至2026年9月3日
優惠碼：CMLHOTEL250PM
指定橫琴酒店減¥160
優惠：預訂指定橫琴酒店產品滿¥800（約HK$929.8）或以上，於付款頁面輸入指定優惠碼並以PayMe付款，即減¥160（約HK$186）。
優惠期：即日起至2026年9月3日
優惠碼：HQHOTEL160PM
精選橫琴景點減¥160
優惠：預訂指定橫琴酒店產品滿¥800（約HK$929.8）或以上，於付款頁面輸入指定優惠碼並以PayMe付款，即減¥160（約HK$186）。
優惠期：即日起至2026年9月3日
優惠碼：HQATT160PM
澳門活動 88折
優惠：預訂澳門活動滿港幣300元或以上，並以PayMe付款，即享88折，最高減港幣50元。
優惠期：即日起至2026-09-30 23:59
優惠碼：PM26MO50
【星期五 中午12時開搶】中國內地活動減$50
優惠：預訂中國內地活動滿港幣400元或以上，並以PayMe付款，即減港幣50元。
優惠期：即日起至2026-09-30 23:59
優惠碼：PM26CN50
【星期日 中午12時開搶】日本活動減$50
優惠：預訂日本活動滿港幣800元或以上，並以PayMe付款，即減港幣120元。
優惠期：即日起至2026-09-30 23:59
優惠碼：PM26JP120
【星期二 中午12時開搶】本地餐飲及主題樂園減$100
優惠：預訂本地餐飲及主題樂園滿港幣800元或以上，並以PayMe付款，即減港幣100元。
優惠期：即日起至2026-09-30 23:59
優惠碼：PM26HK100
全球酒店減$100
優惠：預訂全球指定酒店淨房單一簽賬淨金額滿港幣1,000元或以上，即減港幣100元。
優惠期：即日起至2026-09-30 23:59
優惠碼：PM26HT100C
中秋月餅減$30
優惠：預訂中秋月餅滿港幣500元或以上，並以PayMe付款，即減港幣30元。
優惠期：即日起至2026-09-30 23:59
優惠碼：PM26MOON30
BoC Pay+優惠碼
全部活動和產品減HK$10
優惠：憑BoC Pay+單一淨額簽賬滿HK$100或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼，可享HK$10即時折扣優惠。
優惠期：即日起至2026年8月31日
優惠碼：BOCP26AUG10
全部活動和產品減HK$50
優惠：憑BoC Pay+單一淨額簽賬滿HK$500或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼，可享HK$50即時折扣優惠。
優惠期：即日起至2026年8月31日
優惠碼：BOCP26AUG50
萬事達卡優惠碼
【95折】全站滿USD250享即減USD12
優惠：憑Mastercard World Legend、World Elite、World Select及World Consumer卡消費淨金額滿USD$250（約等於HKD$1,961）或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可折抵USD12（約等於HKD$94）。
優惠期：即日起至2026-12-31 07:59
優惠碼：MCWORLD5OFF
【9折】全站滿USD350享即減USD35
優惠：憑Mastercard World Legend、World Elite、World Select及World Consumer卡消費淨金額滿USD$350（約等於HKD$2,745）或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可折抵USD$35（約等於HKD$275）。
優惠期：即日起至2026-12-31 07:59
優惠碼：MCWORLD10OFF
Klook酒店優惠｜Klook Hotel Monday 最高減$350
優惠：逢星期一中午12時預訂Klook全線酒店，單一消費滿$1500，即享85折優惠，最高減$350。數量有限，送完即止。
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優惠碼：按此獲取優惠碼
優惠期：即日起 至另行通知，逢星期一中午12時
Klook App 首次預訂酒店享95折優惠
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Booking.com x VISA信用卡預訂酒店享10%回贈
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Booking.com x 恒生信用卡預訂酒店可享10%回贈
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