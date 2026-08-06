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Klook 酒店優惠碼

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優惠：預訂指定酒店單一簽賬淨金額滿HK$600享額外94折優惠

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Klook 支付優惠

滙豐信用卡優惠

即減$80

優惠：預訂全球活動單一淨額簽賬滿港幣1,000元或以上，付款時輸入優惠碼並使用滙豐信用卡付款，可享港幣 80元折扣。

優惠期：即日起至2026-08-31 23:59

優惠碼：HSBC26JUL80

全球景點、主題樂園、活動及體驗減$200

優惠：預訂全球景點、主題樂園、活動及體驗單一淨額簽賬滿港幣1,800元或以上，付款時輸入優惠碼並使用滙豐信用卡付款，可享港幣 200元折扣。

優惠期：即日起至2026-08-31 23:59

優惠碼：HSBC26TTA200

【星期五 中午12時開搶】中國內地主題樂園及景點減$500

優惠：預訂中國內地主題樂園及景點單一淨額簽賬滿港幣1,500元或以上，付款時輸入優惠碼並使用滙豐信用卡付款，可享港幣 500元折扣。

優惠期：即日起至2026-08-31 23:59

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全球酒店減$100

優惠：預訂指定全球酒店淨房單一淨額簽賬滿港幣1,000元或以上，付款時輸入優惠碼並使用滙豐信用卡付款，可享港幣100元折扣。

優惠期：即日起至2026-08-31 23:59

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中國銀行淘寶World Mastercard信用卡優惠碼

全球景點及主題樂園減$100

優惠：憑中銀淘寶World Mastercard預訂全球景點及主題樂園單一淨額簽賬滿$800或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 $100即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026年12月31日 23:59

優惠碼：BOCTB26TTA

全球酒店或住宿套餐減$200

優惠：憑中銀淘寶World Mastercard預訂全球酒店或住宿套餐單一淨額簽賬滿$1,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 $200即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026年12月31日 23:59

優惠碼：BOCTB26HT

渣打信用卡優惠碼

【星期六 中午12時開搶】渣打國泰Mastercard® 海外活動減$200

優惠：憑渣打國泰 Mastercard預訂海外活動單一淨額簽賬滿$2,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 $200即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026-09-26 23:59

優惠碼：SCBCX26JUL200

渣打國泰Mastercard®全球酒店減$100

優惠：憑渣打國泰 Mastercard預訂全球指定酒店淨房單一淨額簽賬滿$900或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 $100即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026-12-31 23:59

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全球酒店減$100

優惠：憑渣打Visa或Mastercard®及多貨幣Mastercard®扣賬卡(渣打國泰 Mastercard除外)預訂全球指定酒店淨房單一淨額簽賬滿$1,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 $100即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026-12-31 23:59

優惠碼：SCB26HT100

WeWa/ EarnMORE信用卡優惠碼

全部活動和產品減HK$200

優惠：憑安信WeWa/ EarnMORE信用卡單一淨額簽賬滿HK$1,500或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼，可享HK$200即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026年8月31日

優惠碼：WEWA26AUG

全球租車減HK$200

優惠：憑安信WeWa/ EarnMORE信用卡預訂全球租車單一淨額簽賬滿HK$1,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼，可享HK$200即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026年8月31日

優惠碼：WEWA26CAR

台灣及泰國活動減HK$120

優惠：憑安信WeWa/ EarnMORE信用卡預訂台灣及泰國活動單一淨額簽賬滿HK$1,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼，可享HK$120即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026年8月31日

優惠碼：WEWA26TWTH

日本及韓國活動減HK$120

優惠：憑安信WeWa/ EarnMORE信用卡預訂日本及韓國活動單一淨額簽賬滿HK$1,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼，可享HK$120即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026年8月31日

優惠碼：WEWA26JPSK

本地及中國內地活動減HK$120

優惠：憑安信WeWa/ EarnMORE信用卡預訂本地及中國內地活動單一淨額簽賬滿HK$1,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼，可享HK$120即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026年8月31日

優惠碼：WEWA26HKCH

銀聯卡優惠碼

全線活動和產品減HK$20

優惠：預訂全線產品，單一淨額簽帳滿HK$400或以上，付款時輸入優惠碼並使用銀聯信用卡或扣帳卡付款，可享HK$20折扣優惠。

優惠期：即日起至2026年8月31日

優惠碼：UPI26AUG20

全線活動和產品減HK$50

優惠：預訂全線產品，單一淨額簽帳滿HK$800或以上，付款時輸入優惠碼並使用銀聯信用卡或扣帳卡付款，可享HK$50折扣優惠。

優惠期：即日起至2026年8月31日

優惠碼：UPI26AUG50

全線活動和產品減HK$120

優惠：預訂全線產品，單一淨額簽帳滿HK$1,800或以上，付款時輸入優惠碼並使用銀聯信用卡或扣帳卡付款，可享HK$120折扣優惠。

優惠期：即日起至2026年8月31日

優惠碼：UPI26AUG120

日韓台泰酒店減HK$100

優惠：預訂指定日韓台泰酒店，單一淨額簽帳滿HK$1,000或以上，付款時輸入優惠碼並使用銀聯信用卡或扣帳卡付款，可享HK$100折扣優惠。

優惠期：即日起至2026年8月31日

優惠碼：UPI26AUGHT

歐洲及澳紐活動減HK$100

優惠：預訂歐洲及澳紐活動，單一淨額簽帳滿HK$1,000或以上，付款時輸入優惠碼並使用銀聯信用卡或扣帳卡付款，可享HK$100折扣優惠。

優惠期：即日起至2026年8月31日

優惠碼：UPI26AUGEA

全線產品減HK$120

優惠：預訂全線產品，單一淨額簽帳滿HK$1,800或以上，付款時輸入優惠碼並使用銀聯信用卡或扣帳卡付款，可享HK$120折扣優惠。

優惠期：即日起至2026年8月31日

優惠碼：YSF26AUG120

AEON信用卡優惠碼

全球酒店減 $100

優惠：憑AEON信用卡預訂全球指定酒店淨房淨金額滿$1,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 $100即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026-12-31 23:59

優惠碼：AEON26HT100

交通銀行(香港)信用卡優惠碼

即減$40

優惠：憑香港發出的交通銀行VISA信用卡及交通銀行銀聯雙幣信用卡單一淨額簽賬滿$600或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 $40即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026-08-31 23:59

優惠碼：BOCOM26ALL40

即減$200

優惠：憑香港發出的交通銀行VISA信用卡及交通銀行銀聯雙幣信用卡單一淨額簽賬滿$1,800或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 $200即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026-08-31 23:59

優惠碼：BOCOM26ALL200

本地餐飲美食減$100

優惠：憑香港發出的交通銀行VISA信用卡及交通銀行銀聯雙幣信用卡預訂本地餐飲美食單一淨額簽賬滿$1,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 $100即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026-08-31 23:59

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PayMe優惠碼

指定長隆酒店減¥250

優惠：預訂長隆酒店滿¥800（約HK$929.8）或以上，於付款頁面輸入指定優惠碼並以PayMe付款，即減¥250（約HK$290.5）。

優惠期：即日起至2026年9月3日

優惠碼：CMLHOTEL250PM

指定橫琴酒店減¥160

優惠：預訂指定橫琴酒店產品滿¥800（約HK$929.8）或以上，於付款頁面輸入指定優惠碼並以PayMe付款，即減¥160（約HK$186）。

優惠期：即日起至2026年9月3日

優惠碼：HQHOTEL160PM

精選橫琴景點減¥160

優惠：預訂指定橫琴酒店產品滿¥800（約HK$929.8）或以上，於付款頁面輸入指定優惠碼並以PayMe付款，即減¥160（約HK$186）。

優惠期：即日起至2026年9月3日

優惠碼：HQATT160PM

澳門活動 88折

優惠：預訂澳門活動滿港幣300元或以上，並以PayMe付款，即享88折，最高減港幣50元。

優惠期：即日起至2026-09-30 23:59

優惠碼：PM26MO50

【星期五 中午12時開搶】中國內地活動減$50

優惠：預訂中國內地活動滿港幣400元或以上，並以PayMe付款，即減港幣50元。

優惠期：即日起至2026-09-30 23:59

優惠碼：PM26CN50

【星期日 中午12時開搶】日本活動減$50

優惠：預訂日本活動滿港幣800元或以上，並以PayMe付款，即減港幣120元。

優惠期：即日起至2026-09-30 23:59

優惠碼：PM26JP120

【星期二 中午12時開搶】本地餐飲及主題樂園減$100

優惠：預訂本地餐飲及主題樂園滿港幣800元或以上，並以PayMe付款，即減港幣100元。

優惠期：即日起至2026-09-30 23:59

優惠碼：PM26HK100

全球酒店減$100

優惠：預訂全球指定酒店淨房單一簽賬淨金額滿港幣1,000元或以上，即減港幣100元。

優惠期：即日起至2026-09-30 23:59

優惠碼：PM26HT100C

中秋月餅減$30

優惠：預訂中秋月餅滿港幣500元或以上，並以PayMe付款，即減港幣30元。

優惠期：即日起至2026-09-30 23:59

優惠碼：PM26MOON30

BoC Pay+優惠碼

全部活動和產品減HK$10

優惠：憑BoC Pay+單一淨額簽賬滿HK$100或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼，可享HK$10即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026年8月31日

優惠碼：BOCP26AUG10

全部活動和產品減HK$50

優惠：憑BoC Pay+單一淨額簽賬滿HK$500或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼，可享HK$50即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026年8月31日

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萬事達卡優惠碼

【95折】全站滿USD250享即減USD12

優惠：憑Mastercard World Legend、World Elite、World Select及World Consumer卡消費淨金額滿USD$250（約等於HKD$1,961）或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可折抵USD12（約等於HKD$94）。

優惠期：即日起至2026-12-31 07:59

優惠碼：MCWORLD5OFF

【9折】全站滿USD350享即減USD35

優惠：憑Mastercard World Legend、World Elite、World Select及World Consumer卡消費淨金額滿USD$350（約等於HKD$2,745）或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可折抵USD$35（約等於HKD$275）。

優惠期：即日起至2026-12-31 07:59

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Klook酒店優惠｜Klook Hotel Monday 最高減$350

優惠：逢星期一中午12時預訂Klook全線酒店，單一消費滿$1500，即享85折優惠，最高減$350。數量有限，送完即止。

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優惠期：即日起 至另行通知，逢星期一中午12時

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Booking.com酒店優惠碼

Booking.com x VISA信用卡預訂酒店享10%回贈

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