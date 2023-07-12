《香港01》好食玩飛團隊為讀者蒐羅一系列Agoda/Trip.com/Booking.com/Klook酒店優惠碼，希望可以幫各位讀者以最優惠的價錢訂酒店去旅行，低至五折可以訂到靚酒店！本文會不斷更新，想緊貼最新酒店優惠，就要緊記bookmark 本頁！事不宜遲，立即帶大家睇睇 Agoda/Trip.com/Booking.com/Klook 最新酒店優惠碼！（最後更新日期：2023年7月）



Agoda酒店優惠碼目錄

[1] 每日限量95折優惠

[2] 24小時限定95折優惠

[3] 滿HK$1940即享93折

[4] 滿HK$930即享94折

[5] 滿HK$465即享95折

[6] 不設最低消費，即享97折

[7] 兩小時有效特惠券

[8] 本地酒店低至75折

[9] GoLocal Tonight低至7折優惠

[10] 滙豐EveryMile信用卡限量85折優惠

[11] 滙豐信用卡93折優惠

[12] DBS信用卡93折優惠

[13] Citi信用卡93折優惠

[14] 恒生信用卡93折優惠

[15] 東亞信用卡93折優惠

[16] 渣打信用卡93折優惠

[17] 美國運通信用卡93折優惠

[18] Livi Mastercard 93折優惠 + 高達額外8%現金回贈

[19] Mastercard最高額外88折優惠

[20] Visa信用卡 93折優惠

[21] 銀聯白金卡及鑽石卡優惠

Trip.com 酒店優惠碼

[1] Mastercard®滿HK$1,000減HK$100

[2] 中銀信用卡滿HK$1,200減HK$120

[3] 即日訂房低至半價

Klook 酒店優惠碼

[1] App 首次預訂酒店享95折優惠

[2] Citi 信用卡及扣賬卡減高達HK$200

[3] 台灣酒店住宿92折

Booking.com酒店優惠碼

[1] 本地或全球酒店享85折

[2] VISA信用卡預訂酒店享10%回贈

[3] Mastercard 預訂酒店享10%回贈

[4] 滙豐信用卡預訂酒店享10%回贈

[5] Citibank 信用卡預訂酒店可享10%回贈

[6] DBS 信用卡預訂酒店可享10%回贈

[7] JCB 信用卡預訂酒店可享10%回贈

[8] 恒生信用卡預訂酒店可享10%回贈

[9] 東亞Visa/MasterCard信用卡預訂酒店可享 7%回贈

[10] 大新信用卡預訂酒店可享 7%回贈

Agoda酒店優惠碼

[1] Agoda每日限量95折優惠

優惠碼：TRAVEL2023／SAVEMORE23 /TRAVERSE23

有效期：額滿即止

預訂網址：按此

[2] Agoda24小時限定95折優惠

優惠碼：24HOURSALE

有效期：24小時，額滿即止

預訂網址：按此

[3] Agoda滿HK$1940即享93折

注意：須於指定Agoda網頁領取，最多減HK$136

有效期：額滿即止

領取方法：按我

[4] Agoda滿HK$930即享94折

注意：須於指定Agoda網頁領取，最多減HK$56

有效期：額滿即止

領取方法：按我

[5] Agoda滿HK$465即享95折

注意：須於指定Agoda網頁領取，最多減HK$23

有效期：額滿即止

領取方法：按我

[6] Agoda不設最低消費，即享97折

注意：須於指定Agoda網頁領取

有效期：額滿即止

領取方法：按我

[7] Agoda兩小時有效特惠券

注意：須於指定Agoda網頁領取

有效期：額滿即止

領取方法：按我

[8] Agoda本地酒店低至75折

注意：須於指定Agoda網頁領取

有效期：額滿即止

領取方法：按我

[9] Agoda GoLocal Tonight低至7折優惠

注意：酒店入住期為預訂當日

有效期：2023年12月31日

領取方法：按我(必須透過此頁面預訂)

[10] Agoda x 滙豐EveryMile信用卡限量85折優惠

注意：酒店入住期為2023年1月1日至2024年6月30日

名額：每月500個（85折優惠的名額滿後，仍可享92折優惠）

有效期：2023年1月1日至2023年12月31日

領取方法：按我(必須透過此頁面預訂)

[11] Agoda x 滙豐信用卡93折優惠

注意：酒店入住期為2023年1月1日至2024年6月30日

有效期：2023年1月1日至2024年12月31日

領取方法：按我(必須透過此頁面預訂)

[12] Agoda DBS信用卡93折優惠

注意：酒店入住期為2023年1月13日至2024年6月30日

有效期：2023年1月13日至2023年12月31日

領取方法：按我(必須透過此頁面預訂)

[13] Agoda x Citi信用卡93折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2024年2月28日

有效期：即日起至2023年12月31日

領取方法：按我(必須透過此頁面預訂)

[14] Agoda x 恒生信用卡93折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2024年3月31日

有效期：即日起至2023年12月31日

領取方法：按我(必須透過此頁面預訂)

[15] Agoda x 東亞信用卡93折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2024年6月30日

有效期：即日起至2023年12月31日

領取方法：按我(必須透過此頁面預訂)

[16] Agoda x 渣打信用卡93折優惠

有效期：沒有註明

領取方法：按我(必須透過此頁面預訂)

[17] Agoda x 美國運通信用卡93折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2024年6月30日

有效期：即日起至2023年12月31日

領取方法：按我(必須透過此頁面預訂)

[18] Agoda x Livi Mastercard 93折優惠 + 高達額外8%現金回贈

注意：以 livi PayLater Mastercard 於指定商戶進行合資格消費可享8%現金回贈。每名合資格客戶每曆月最高可享港幣100元現金回贈，並將於下一個曆月或之前存入。酒店入住期為即日起至2024年6月30日。

有效期：即日起至2023年12月31日

領取方法：按我(必須透過此頁面預訂)

[19] Agoda x Mastercard最高額外88折優惠

注意：Mastercard World/World Elite/Platinum Prepaid享88折優惠、其他Mastercard享9折優惠。酒店入住期為即日起至2024年3月31日。

有效期：即日起至2023年12月31日

領取方法：按我(必須透過此頁面預訂)

[20] Agoda x Visa信用卡 93折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2024年12月31日

有效期：即日起至2023年12月31日

領取方法：按我(必須透過此頁面預訂)

[21] Agoda x 銀聯白金卡及鑽石卡優惠

注意：酒店入住期為2022年11月1日至2024年1月31日

有效期：2022年11月1日至2023年10月31日

領取方法：按我(必須透過此頁面預訂)

Trip.com 酒店優惠碼

[1] Trip.com Mastercard®滿HK$1,000減HK$100

優惠碼：MCH100

有效期：即日起至2023年8月3日

預訂：按我

[2] Trip.com 中銀信用卡滿HK$1,200減HK$120

優惠碼：BOCHOTEL

有效期：即日起至2023年8月31日

預訂： 按我

[3] Trip.com 即日訂房低至半價

有效期：即日起至2023年12月30日

預訂：按我

Klook 酒店優惠碼

[1] Klook App 首次預訂酒店享95折優惠

優惠碼：HotelOnApp

注意：優惠碼只適用於APP

有效期：即日起至2023年8月31日

預訂：按我

[2] Klook x Citi 信用卡及扣賬卡減高達HK$200

優惠碼：

Citi Mastercard®信用卡及扣賬卡

滿HK$600減HK$180:CITI23SUM180

滿HK$1,000減HK$200:CITI23SUM120

其他Citi信用卡

滿HK$600減HK$120:CITI23SUM180

滿HK$1,000減HK$100:CITI23SUM100

注意：優惠碼先到先得。每位Klook客戶憑相關認可卡可享各優惠碼共兩次(至額滿即止)。推廣期: 2023年6月16日至7月31日

預訂：按我

[3] Klook 台灣酒店住宿92折

優惠碼：TWHOTELS8

注意：須於2023年8月29日前兌換優惠碼

有效期：即日起至2023年8月31日

預訂： 按我

Booking.com酒店優惠碼

[1] Booking.com 本地或全球酒店享85折

注意：酒店入住期為2023年4月4日至2023年9月28日

有效期：2023年3月15日至2023年9月28日

使用方法：指定booking.com頁面

[2] Booking.com x VISA信用卡預訂酒店享10%回贈

有效期：即日起至2024年12月31日

使用方法：指定booking.com頁面

[3] Booking.com x Mastercard 預訂酒店享10%回贈

有效期：即日起至2024年12月31日

使用方法：指定booking.com頁面

[4] Booking.com x 滙豐信用卡預訂酒店享10%回贈

有效期：即日起至2024年12月31日

使用方法：指定booking.com頁面

[5] Booking.com x Citibank 信用卡預訂酒店可享10%回贈

有效期：即日起至2024年12月31日

使用方法：指定booking.com頁面

[6] Booking.com x DBS 信用卡預訂酒店可享10%回贈

有效期：即日起至2024年12月31日

使用方法：指定booking.com頁面

[7] Booking.com x JCB 信用卡預訂酒店可享10%回贈

有效期：即日起至2024年12月31日

使用方法：指定booking.com頁面

[8] Booking.com x 恒生信用卡預訂酒店可享10%回贈

有效期：即日起至2024年12月31日

使用方法：指定booking.com頁面

[9] Booking.com x 東亞Visa/MasterCard信用卡預訂酒店可享 7%回贈

有效期：即日起至2024年12月31日

使用方法：指定booking.com頁面

[10] Booking.com x 大新信用卡預訂酒店可享 7%回贈

有效期：即日起至2024年12月31日

使用方法：指定booking.com頁面