Agoda/Trip.com/Booking.com/Klook酒店優惠碼低至五折｜持續更新
《香港01》好食玩飛團隊為讀者蒐羅一系列Agoda/Trip.com/Booking.com/Klook酒店優惠碼，希望可以幫各位讀者以最優惠的價錢訂酒店去旅行，低至五折可以訂到靚酒店！本文會不斷更新，想緊貼最新酒店優惠，就要緊記bookmark 本頁！事不宜遲，立即帶大家睇睇 Agoda/Trip.com/Booking.com/Klook 最新酒店優惠碼！（最後更新日期：2023年7月）
Agoda酒店優惠碼目錄
[1] 每日限量95折優惠
[2] 24小時限定95折優惠
[3] 滿HK$1940即享93折
[4] 滿HK$930即享94折
[5] 滿HK$465即享95折
[6] 不設最低消費，即享97折
[7] 兩小時有效特惠券
[8] 本地酒店低至75折
[9] GoLocal Tonight低至7折優惠
[10] 滙豐EveryMile信用卡限量85折優惠
[11] 滙豐信用卡93折優惠
[12] DBS信用卡93折優惠
[13] Citi信用卡93折優惠
[14] 恒生信用卡93折優惠
[15] 東亞信用卡93折優惠
[16] 渣打信用卡93折優惠
[17] 美國運通信用卡93折優惠
[18] Livi Mastercard 93折優惠 + 高達額外8%現金回贈
[19] Mastercard最高額外88折優惠
[20] Visa信用卡 93折優惠
[21] 銀聯白金卡及鑽石卡優惠
Trip.com 酒店優惠碼
[1] Mastercard®滿HK$1,000減HK$100
[2] 中銀信用卡滿HK$1,200減HK$120
[3] 即日訂房低至半價
Klook 酒店優惠碼
[1] App 首次預訂酒店享95折優惠
[2] Citi 信用卡及扣賬卡減高達HK$200
[3] 台灣酒店住宿92折
Booking.com酒店優惠碼
[1] 本地或全球酒店享85折
[2] VISA信用卡預訂酒店享10%回贈
[3] Mastercard 預訂酒店享10%回贈
[4] 滙豐信用卡預訂酒店享10%回贈
[5] Citibank 信用卡預訂酒店可享10%回贈
[6] DBS 信用卡預訂酒店可享10%回贈
[7] JCB 信用卡預訂酒店可享10%回贈
[8] 恒生信用卡預訂酒店可享10%回贈
[9] 東亞Visa/MasterCard信用卡預訂酒店可享 7%回贈
[10] 大新信用卡預訂酒店可享 7%回贈
Agoda酒店優惠碼
[1] Agoda每日限量95折優惠
優惠碼：TRAVEL2023／SAVEMORE23 /TRAVERSE23
有效期：額滿即止
預訂網址：按此
[2] Agoda24小時限定95折優惠
優惠碼：24HOURSALE
有效期：24小時，額滿即止
預訂網址：按此
[3] Agoda滿HK$1940即享93折
注意：須於指定Agoda網頁領取，最多減HK$136
有效期：額滿即止
領取方法：按我
[4] Agoda滿HK$930即享94折
注意：須於指定Agoda網頁領取，最多減HK$56
有效期：額滿即止
領取方法：按我
[5] Agoda滿HK$465即享95折
注意：須於指定Agoda網頁領取，最多減HK$23
有效期：額滿即止
領取方法：按我
[6] Agoda不設最低消費，即享97折
注意：須於指定Agoda網頁領取
有效期：額滿即止
領取方法：按我
[7] Agoda兩小時有效特惠券
注意：須於指定Agoda網頁領取
有效期：額滿即止
領取方法：按我
[8] Agoda本地酒店低至75折
注意：須於指定Agoda網頁領取
有效期：額滿即止
領取方法：按我
[9] Agoda GoLocal Tonight低至7折優惠
注意：酒店入住期為預訂當日
有效期：2023年12月31日
領取方法：按我(必須透過此頁面預訂)
[10] Agoda x 滙豐EveryMile信用卡限量85折優惠
注意：酒店入住期為2023年1月1日至2024年6月30日
名額：每月500個（85折優惠的名額滿後，仍可享92折優惠）
有效期：2023年1月1日至2023年12月31日
領取方法：按我(必須透過此頁面預訂)
[11] Agoda x 滙豐信用卡93折優惠
注意：酒店入住期為2023年1月1日至2024年6月30日
有效期：2023年1月1日至2024年12月31日
領取方法：按我(必須透過此頁面預訂)
[12] Agoda DBS信用卡93折優惠
注意：酒店入住期為2023年1月13日至2024年6月30日
有效期：2023年1月13日至2023年12月31日
領取方法：按我(必須透過此頁面預訂)
[13] Agoda x Citi信用卡93折優惠
注意：酒店入住期為即日起至2024年2月28日
有效期：即日起至2023年12月31日
領取方法：按我(必須透過此頁面預訂)
[14] Agoda x 恒生信用卡93折優惠
注意：酒店入住期為即日起至2024年3月31日
有效期：即日起至2023年12月31日
領取方法：按我(必須透過此頁面預訂)
[15] Agoda x 東亞信用卡93折優惠
注意：酒店入住期為即日起至2024年6月30日
有效期：即日起至2023年12月31日
領取方法：按我(必須透過此頁面預訂)
[16] Agoda x 渣打信用卡93折優惠
有效期：沒有註明
領取方法：按我(必須透過此頁面預訂)
[17] Agoda x 美國運通信用卡93折優惠
注意：酒店入住期為即日起至2024年6月30日
有效期：即日起至2023年12月31日
領取方法：按我(必須透過此頁面預訂)
[18] Agoda x Livi Mastercard 93折優惠 + 高達額外8%現金回贈
注意：以 livi PayLater Mastercard 於指定商戶進行合資格消費可享8%現金回贈。每名合資格客戶每曆月最高可享港幣100元現金回贈，並將於下一個曆月或之前存入。酒店入住期為即日起至2024年6月30日。
有效期：即日起至2023年12月31日
領取方法：按我(必須透過此頁面預訂)
[19] Agoda x Mastercard最高額外88折優惠
注意：Mastercard World/World Elite/Platinum Prepaid享88折優惠、其他Mastercard享9折優惠。酒店入住期為即日起至2024年3月31日。
有效期：即日起至2023年12月31日
領取方法：按我(必須透過此頁面預訂)
[20] Agoda x Visa信用卡 93折優惠
注意：酒店入住期為即日起至2024年12月31日
有效期：即日起至2023年12月31日
領取方法：按我(必須透過此頁面預訂)
[21] Agoda x 銀聯白金卡及鑽石卡優惠
注意：酒店入住期為2022年11月1日至2024年1月31日
有效期：2022年11月1日至2023年10月31日
領取方法：按我(必須透過此頁面預訂)
Trip.com 酒店優惠碼
[1] Trip.com Mastercard®滿HK$1,000減HK$100
優惠碼：MCH100
有效期：即日起至2023年8月3日
預訂：按我
[2] Trip.com 中銀信用卡滿HK$1,200減HK$120
優惠碼：BOCHOTEL
有效期：即日起至2023年8月31日
預訂： 按我
[3] Trip.com 即日訂房低至半價
有效期：即日起至2023年12月30日
預訂：按我
Klook 酒店優惠碼
[1] Klook App 首次預訂酒店享95折優惠
優惠碼：HotelOnApp
注意：優惠碼只適用於APP
有效期：即日起至2023年8月31日
預訂：按我
[2] Klook x Citi 信用卡及扣賬卡減高達HK$200
優惠碼：
Citi Mastercard®信用卡及扣賬卡
滿HK$600減HK$180:CITI23SUM180
滿HK$1,000減HK$200:CITI23SUM120
其他Citi信用卡
滿HK$600減HK$120:CITI23SUM180
滿HK$1,000減HK$100:CITI23SUM100
注意：優惠碼先到先得。每位Klook客戶憑相關認可卡可享各優惠碼共兩次(至額滿即止)。推廣期: 2023年6月16日至7月31日
預訂：按我
[3] Klook 台灣酒店住宿92折
優惠碼：TWHOTELS8
注意：須於2023年8月29日前兌換優惠碼
有效期：即日起至2023年8月31日
預訂： 按我
Booking.com酒店優惠碼
[1] Booking.com 本地或全球酒店享85折
注意：酒店入住期為2023年4月4日至2023年9月28日
有效期：2023年3月15日至2023年9月28日
使用方法：指定booking.com頁面
[2] Booking.com x VISA信用卡預訂酒店享10%回贈
有效期：即日起至2024年12月31日
使用方法：指定booking.com頁面
[3] Booking.com x Mastercard 預訂酒店享10%回贈
有效期：即日起至2024年12月31日
使用方法：指定booking.com頁面
[4] Booking.com x 滙豐信用卡預訂酒店享10%回贈
有效期：即日起至2024年12月31日
使用方法：指定booking.com頁面
[5] Booking.com x Citibank 信用卡預訂酒店可享10%回贈
有效期：即日起至2024年12月31日
使用方法：指定booking.com頁面
[6] Booking.com x DBS 信用卡預訂酒店可享10%回贈
有效期：即日起至2024年12月31日
使用方法：指定booking.com頁面
[7] Booking.com x JCB 信用卡預訂酒店可享10%回贈
有效期：即日起至2024年12月31日
使用方法：指定booking.com頁面
[8] Booking.com x 恒生信用卡預訂酒店可享10%回贈
有效期：即日起至2024年12月31日
使用方法：指定booking.com頁面
[9] Booking.com x 東亞Visa/MasterCard信用卡預訂酒店可享 7%回贈
有效期：即日起至2024年12月31日
使用方法：指定booking.com頁面
[10] Booking.com x 大新信用卡預訂酒店可享 7%回贈
有效期：即日起至2024年12月31日
使用方法：指定booking.com頁面