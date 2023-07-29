澳門遊客大讚港珠澳大橋香港口岸　1主因遠勝澳門口岸港澳人同感

港澳兩地的出入境政策復常後，每日有成千上萬的旅客來往兩地觀光。近日，有澳門旅客感嘆港珠澳大橋香港口岸的優美並大讚口岸使人感到非常方便，更表示澳門口岸的設計不便旅客，與香港的大相逕庭。經過一番熱議後，港澳兩地的網民普遍皆認同香港口岸在規劃上已勝過澳門，更指出其他澳門口岸的多種問題。



澳門遊客大讚港珠澳大橋香港口岸！

（截圖來源：FB@澳門交通現場）

有註明自己來自澳門的Facebook用戶在「澳門交通現象」群組中發帖，大讚自己每次經港珠澳大橋來往香港時，都覺得香港口岸既漂亮又方便。相反，事主覺得澳門口岸的規劃欠人性化，旅客需要不斷上落多層，予人不方便的感覺。事主更形容兩個口岸的對比太大，反差感好重。

▼港珠澳大橋香港口岸▼

▼港珠澳大橋澳門口岸▼

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該帖文發佈後，不少其他註明自己同樣來自澳門以及香港的Facebook用戶，都表示深同感受。許多人都認同單憑規劃，澳門口岸已敗於香港口岸。

▼民眾意見▼

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網民：澳門口岸旅客走綫迂迴

留言的澳門、香港民眾認為澳門口岸的旅客需要上、落多條扶手電梯以及步行長時間，方能辦理好出境或入境手續以及乘車，旅客走綫迂迴。與香港口岸於同一層便能辦理好所有出境或入境手續的規劃有太大分別。更有人笑稱香港的是人性化設計，澳門的屬個性化設計。此外，部份人覺得澳門口岸有以下缺點，包括鐵欄過多引致阻礙、美觀不足、聯外交通規劃欠佳。

（截圖來源：FB@澳門交通現場）

（截圖來源：FB@澳門交通現場）

（截圖來源：FB@澳門交通現場）

記者曾取道港珠澳大橋前往澳門，發現澳門口岸與香港口岸相比，需要步行更多時間以及要經過多條扶手電梯，方便辦理好入境手續及前往巴士總站候車邊入澳門市區。需時較香港口岸的長，但過關流程順暢，沒有在通道中遇上擠塞或人流交叠致混亂的問題。