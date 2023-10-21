澳門旅遊｜澳門通攻略！搭輕軌、巴士最平半價　指定商戶買一送一

澳門通使用攻略！記者向經常「過大海」的朋友介紹當地儲值卡——澳門通，使用澳門通不但能免除找零錢的煩惱，更可以在乘搭部份交通工具及光顧指定商戶時享有優惠！有興趣的朋友，可順便看看10間澳門新開業的酒店推介、珠海酒店推介、深圳酒店推介、深圳南澳酒店推介。

港澳碼頭（黃寶瑩 攝）

澳門通使用攻略！搭輕軌、巴士最平半價 指定商戶更有買一送一

相信在香港生活已多年的朋友對八達通並不會陌生，而澳門通則猶如澳門版的八達通，乃當地最常見的儲值卡。跟八達通一樣，大家使用澳門通繳付車資、購物可以省卻找零錢的過程與時間。此外，大家只要到指定地點增值，便可以確保澳門通有足夠餘額。

比起以現金繳付車資，使用澳門通乘搭輕軌、巴士皆有優惠！大家使用澳門通乘搭輕軌，能與使用輕軌通一樣，享有半價優惠！而大家以澳門通乘搭巴士，能以車費的半價（澳門幣3元）乘搭一般路線，以及以澳門幣4元的優惠價乘搭快線，減少旅費上的開支。

除了乘車，大家以澳門通在指定商戶付款都可以享有優惠，例如折扣、買一送一等。提供優惠的商戶名稱及時間，可以瀏覽澳門通官方網站，優惠資訊不定期更新。

澳門通官方網站載有優惠資訊（圖片來源：澳門通）

欲使用澳門通的朋友，可於澳門全線7-Eleven、Circle-K、新花城超級市場 、順客隆超級市場或澳門通客戶服務中心購買銷售版澳門通。澳門通售價為澳門幣130元，當中已包含卡費澳門幣30元，以及最少加值額澳門幣100元。

澳門通上餘額快將要不足時，大家可以為澳門通增值。澳門通的最高及低充值額分別為澳門幣1,000元及50元，大家可以到以下地點為澳門通增值：

（圖片來源：澳門通）

若不再需要或不想再繼續使用澳門通時，大家可攜帶身份證明文件正本以及澳門通卡親臨澳門通客戶服務中心辦理退款。要注意！澳門通在連續三年內未被扣值或增值的情況下，會被視為不動戶口並被「鎖卡」，要重新「開卡」需繳付「鎖卡」期間每月澳門幣8元的不動戶口行政處理費。