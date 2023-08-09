啟德郵輪碼頭｜免費巴士直達啟德站/尖咀/旺角/港島　附班次時間

啟德郵輪碼頭的交通配套在上星期遭人垢病，旅客「被困啟德」事件備受關注！香港政府昨晚發公佈，表示將於今日起推出措施加強碼頭的交通配套。改善措施出爐，本港居民亦能受惠。大家往郵輪碼頭登船或下船歸家，能乘搭新增設的免費接駁巴士，減輕旅費開支之餘，出入碼頭也更直接及方便。



旅客在啟德郵輪碼頭落船，卻難有公共交通接駁出市區。（資料圖片）

啟德郵輪碼頭一帶上周五發生交通意外，意外導致連接碼頭的道路需要暫時封閉，車輛無法通行，使大量旅客因而「被困啟德」。不少旅客須等待約1小時才能登上巴士或的士離開碼頭，並質疑碼頭的接待能力。

示意圖：人山人海的郵輪碼頭（資料圖片）

政府派現金券吸引的士入碼頭

有見及此，政府今日起推出改善措施，當中包括增設免費穿梭巴士路綫，以及於郵輪乘客落船期間，向每部到碼頭載客之的士派發$50石油氣現金券，以增加駛進碼頭之的士數目等。

啟德郵輪碼頭巴士總站（蘇煒然攝）

免費穿梭巴士綫增4條

免費穿梭巴士路線方面，今日起每逢有郵輪停泊於啟德郵輪碼頭時，就有4條免費穿梭巴士路綫服務經郵輪到港的旅客。穿梭巴士沒有身份限制，香港居民亦能乘搭，意味著大家能以$0交通費往返碼頭，登船或下船歸家更直接便捷。

城巴22R號綫今日起成為碼頭的免費穿梭巴士路線（圖片授權：城巴）

4條免費穿梭巴士路綫由今日起改為免費服務，包括由碼頭來往港鐵啟德站的城巴22R號綫，以及3條分別來往碼頭與尖沙咀天星碼頭、西九龍文化區及港鐵九龍站；港鐵金鐘站及花園道纜車總站；以及旺角染布房街的非專營巴士路線。

22R約6至8分鐘一班車 直達港鐵啟德站

城巴表示，22R號綫逢郵輪旅客登岸的高峰時段服務，約6至8分鐘開出一班車，車程10分鐘直達港鐵啟德站，相信巴士服務足夠應付旅客需求。另外，城巴提醒旅客登車時仍要拍卡（包括八達通、信用卡、電子支款等），但卡機並不會收取旅客費用，主要用作統計人數。

22R號綫改為免費服務的安排（截圖來源：城巴）

至於其餘3條非專營巴士路線的詳細服務時間，政府公告未有提及，旅客宜向啟德郵輪碼頭查詢。