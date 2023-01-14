去西九龍高鐵站5大交通方法！西九龍高鐵站將會於今年1月15日重開，前往廣東省的高鐵亦會在同日復駛。香港高鐵停駛多年，已經從各大渠道購買車票的朋友或許已經忘記怎樣前往高鐵站。記者為大家整合了香港西九龍高鐵站的交通資訊，方便大家計劃行程！

去西九龍高鐵站5大交通方法！5條巴士線到正門！提早買飛有9折

西九龍高鐵站位於西九龍填海區，有5大方法前往。別以為西九龍高鐵站處於九龍站與柯士甸站之間，乘搭鐵路必然是最快抵達高鐵站的方法！九龍站距離西九龍高鐵站頗遠，乘客需要於下車後穿過商場，步行至少10分鐘方能到達。相反，多條巴士與小巴路線直接於西九龍高鐵站門外設站落客，是的士之外，前往西九龍高鐵站最便捷的公共交通工具。

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去西九龍高鐵站交通方法【1】巴士

九巴設有5條駛經西九龍高鐵站近匯民道出入口的巴士路線，分別是、連接屯門區的260X號綫、連接元朗區的268B、269B號綫、連接觀塘區的W2號綫及連接北區的W3號綫。

香港西九龍站巴士站（圖片來源：九巴）

當中，W2及W3號綫是為高鐵站而專門開設的路線，大部份班次設有行李架，預售「來回車票」。「來回車票」以正價來回車費的9折發售，可於西九龍站的站長室購買，以節省交通費。這種車票分成兩聯，印有前往方向及有效日期（自發出日起3個月內有效）。上車時，將車票相應方向的一聯投進錢箱，便能夠乘車。

W2號綫的「來回車票」（圖片來源：6125851@香港巴士大典）

九巴260X號綫

路線：屯門（寶田邨）↔ 紅磡站

主要途經地區：尖沙咀

車費：$15.9



九巴268B號綫

路線：朗屏站 ↔ 紅磡（紅鸞道）

主要途經地區：元朗、尖沙咀

車費：$19.3



九巴269B號綫

天水圍市中心 ↔ 紅磡（紅鸞道）

主要途經地區：尖沙咀

車費：$19.3



九巴W2號綫

路線： 觀塘站 ↺ 佐敦（西九龍站）

主要途經地區：藍田、九龍灣

車費：$5.9（單程票）；約$10.62（來回車票）



九巴W3號綫

路線： 上水 ↔ 佐敦（西九龍站）

主要途經地區：粉嶺、大埔、沙田

車費：$13.3（單程票）；約$23.94（來回車票）



高鐵於1月15日駛復後的服務時間與班次有待九巴公佈。



去西九龍高鐵站交通方法【2】小巴

香港西九龍站近匯民道出入口同時亦設有小巴站，由尖沙咀來往大角咀的3號綫及九龍站循環至尖東站的77M號綫皆有特別班次駛經香港西九龍站。疫情爆發後，特別班次開出時間不定，大家乘搭上述2條路線前宜先向小巴公司查詢。

小巴3號綫

路線： 尖沙咀（亞士厘道） ↔ 大角咀（中匯街）

主要途經地區：油麻地、旺角

車費：$6.7

備註：特別班次方會駛經香港西九龍站



九巴77M號綫

路線： 九龍站 ↺ 尖東站

車費：$7.1

備註：特別班次方會駛經香港西九龍站



高鐵於1月15日駛復後的特別班次服務時間有待相屬小巴營辦商公佈。



去西九龍高鐵站交通方法【3】港鐵

九龍站及柯士甸站是最接近西九龍高鐵站的港鐵站，於2站離站後均需步行一段距離方能抵達高鐵站。

從九龍站步行至西九龍高鐵站較為複雜。下車後，大家首先需要從月台步上約3層到地面層出閘，在C1出口離開後進入圓方，依圓方內的指示牌步行至商場與行人天橋接壤的出口，再穿過行人天橋後方能抵達高鐵站，歷時至少10分鐘。

而由柯士甸站前往西九龍高鐵站則相對簡單，路程約5分鐘。下車後，先上一層於地底大堂出閘，再經C或D4出口接壤的行人隧道前往高鐵站。

去西九龍高鐵站交通方法【4】自行駕駛

西九龍高鐵站設有具500個泊位的大型停車場，可供駕駛人士泊車並載乘高鐵。除了以每小時計的標準收費，亦設有日泊、夜泊及「高鐵泊車轉乘」優惠收費。

香港西九龍站停車場入口（HK01 雲嘉晉 攝）

大家若想享用「高鐵泊車轉乘」優惠收費，需於繳付泊車費前在繳費處出示泊車期間的有效前往或返回西九龍高鐵站之高鐵車票的「報銷憑證」以得到優惠。優惠最長可使用14日，其後一律以標準時租收費計算。

（圖片來源：港鐵）

西九龍高鐵站停車場提供15 分鐘免費停泊措拖，方便駕車的朋友作上落客之用。車輛停泊超過 15 分鐘後，會開始被收取泊車費 (連同首 15 分鐘)。

收費：

標準收費：$32（每小時）

日泊：$130 (由 08:00 至 20:00)

夜泊：$100 (由 20:00 至 08:00)

高鐵泊車轉乘：每日 $100 (泊車起24小時計算，最長可使用14日)



去西九龍高鐵站交通方法【5】的士

市區的士可前往西九龍高鐵站，大家可要求司機在車站的落客區停車。比起地面各出入口，落客區更接近閘口，是最接近閘口的下車處，方便攜帶大型行李的朋友以較短路程前往月台。

正駛經香港西九龍站一帶之的士（HK01賴南秋 攝）