深圳好去處｜觀瀾古墟免費遊玩打卡攻略　附地鐵交通睇絕美燈光展

深圳好去處！深圳觀瀾古墟遊玩攻略！觀瀾古墟免費燈光展（燈光秀），儼如戶外的TeamLab！此處無需預約，由早可玩到晚，可坐地鐵到觀瀾站，或坐公交B919路，甚至自駕，有免費接駁車到觀瀾古墟。景點、美食推介統統話你知，即睇以下詳情啦！



深圳觀瀾古墟（圖片來源︰小紅書@是貓島呀）

深圳觀瀾古墟6大景點 打卡拍照位美食推介

觀瀾古墟6大景點

【1】紅樓--瀾閣（公益酒家）

於1938年建成，因紅色的建築外觀被當地人稱為「紅樓」，是當年寶安縣觀瀾鎮最豪華的大酒家。

【2】觀瀾古寺

在觀瀾古墟旁邊，遠自1725年至今依然香火不斷，可免費攜3支香入內。

【3】觀瀾碉樓

迄今為止在深圳發現規模最大，保存最完好的古炮樓群。

【4】騎樓街

古墟正大街，電影《讓子彈飛》同款的民國騎樓街，走在街上彷彿進入了民國時代。

【5】古墟燈光秀

古典建築與現代燈光秀的完美結合，效果非常震撼，值得一看。南門門口，每晚3場，每場10分鐘。

播放時間：19:30、20:10、20:50

最佳觀賞點：觀瀾古墟南門街廣場

深圳觀瀾古墟（圖片來源︰小紅書@是貓島呀）

【6】龍華藝廊看展

1樓版上藝象--版畫作品展

2樓紙上長歌---金石拓片展

開放時間：08:00-24:00

拍照點打卡

臉譜古牆、兩傘牆、「我也很喜歡龍華」牆、金魚燈、長滿玫瑰的民國美女等全是網紅必打卡的特色牆。

+ 4

漢服體驗打卡

古墟內有好幾家漢服、民族服裝租賃跟拍的小店，喜歡玩換裝的女士們可去體驗一下。

深圳觀瀾古墟漢服體驗（圖片來源︰小紅書@賴賴沒煩惱）

美食推薦

僑鄉糖水--位於古墟旁邊的僑鄉，是一家開了很多年的傳統糖水店。必試招牌椰皇凍、蒜蓉雞翼尖、紅燒乳鴿等。古墟周圍也有很多老字號餐廳。

僑鄉

營業時間：10:30-22:30

地址：深圳市觀瀾大街新瀾社區萬安堂村45號

交通指引：深圳地鐵觀瀾站B出口步行503米

人均：¥60 /人



附近景點：福城天虹（兒童放電好去處）

小貼士：建議傍晚17:00後來不太曬，傍晚時分藍色的天空拍照也特別漂亮，重點是影「燈光秀」。如果想在觀瀾玩一整天，建議白天到福城天虹玩，到傍晩時分去觀瀾古墟。

觀瀾古墟屹今200多年 古蹟活化必看燈光秀

深圳觀瀾古墟源於清朝中期（約1766年），距今已有200多年的歷史，總建築面積約2萬多平方米。房屋風格基本保持民國之前的風格，最具代表性的建築是仿巴洛克風格的西洋建築，古墟整體不大，半小時拍拍逛逛，適合飯後閒逛。燈光秀主要在晚上最熱鬧及燦爛。「彩虹路」有音樂襯托，眼前有光影彩虹流動，會被驚艷到！還有梵高的「星空」十分震撼，四面環繞音樂，遊客可沉浸醉人時光。至於「墟」是指買賣交易的市集，在深圳其實有四大名墟，分別是：

深圳墟--東門老街

觀瀾墟--觀瀾老街

東和墟--中英街

清平墟--沙井

當年的觀瀾古墟已十分繁華，是外國商品進入寶安、惠陽、粵北地區及內地商品出口國外的中轉站。整個街區由一條南北向的觀瀾大街，四條東西向的東門街、新東街、賣布街、龍崗頂街，及沿觀瀾河的西門街所組成。

深圳觀瀾古墟（圖片來源︰小紅書@愉快的魚）

深圳觀瀾古墟

門票：免費 無需預約

開放時間：08:00-24:00

地址：深圳市龍華區觀瀾古寺旁



交通方法︰

地鐵：4號線觀瀾站B出口步行900米左右

公交：B919路【觀瀾古墟】站

自駕：觀瀾古墟停車場（停車場出口處有免費接駁車來回接送訪客到觀瀾古墟）

提示︰從停車場出來，走向古墟的道路非常窄，只有行車道，沒有行人路，車流較多，注意安全。

