東京成田機場2023｜第2航廈FOOD HALL9月開幕　美食街10餐廳推介

2023年9月1日開始，成田機場第2航廈本館二樓「出境後區域」有全新的美食街「JAPAN FOOD HALL」，匯集了10家具有日本特色的頂級美食名店，包括米其林一星拉麵店「銀座篝」和擁有90年歷史的鰻魚老店「四代目菊川」。旅客們可以在寬敞的用餐空間中品嚐美食，同時還能一覽窗外廣闊的停機坪景色！成田機場第二航廈美食街10大推介究竟有什麼？



成田機場第二航廈集結了眾多美食、伴手禮店和藥妝店等商店。旅客在辦理完登機手續後，可以在出境前利用時間購物和用餐。最近，機場宣布在出境區域開設全新的美食街「JAPAN FOOD HALL」，對於想要早點過海關並找個地方休息的人來說絕對不能錯過！

「JAPAN FOOD HALL」匯集了10間精選美食店，其中包括曾獲得米芝蓮指南推薦的拉麵名店「銀座篝」。這家店以其濃郁的金黃色雞白湯拉麵聞名，配以彈牙的麵條和用西式手法處理的配菜，深受拉麵愛好者的喜愛。另外一間店也是獲得米芝蓮推薦的「四代目菊川」，他們的鰻魚飯已有超過90年的歷史，招牌菜「一本鰻」將整尾現烤白鰻鋪在白米飯上，外酥內軟的鰻魚口感令人難忘。

JAPAN FOOD HALL位於成田機場第2航廈的本館2樓（出境後區域），店號與以下介紹對照。（圖片來源︰成田國際機場）

此外，有專門販售炸牛排的店鋪「京都勝牛」、高級壽司店「京辰」、鐵板燒店「道頓堀くり田」、日式洋食店「三本亭」、天婦羅專賣店「天ぷら日本橋玉ゐ」、蕎麥麵店「大瀧」等等。這裡擁有各種不同類型的美食，如果想要喝咖啡或享用甜點，還可以選擇「神乃珈琲」或水果聖代專賣店「FRUIT PARLOR Mi'z」。

（圖片來源︰成田國際機場）

成田機場第二航廈美食街10大推介

成田機場第二航廈美食街10大推介【1】 「銀座篝」拉麵

「銀座篝」自2013年開店以來一直備受矚目，榮獲米芝蓮指南推介，想品嚐一碗他們的拉麵必須排隊等候。「銀座篝」的湯頭以濃郁的雞白湯為基底，配上彈牙的麵條、美味的糖心蛋和叉燒等配料，以西式華麗的擺盤方式呈現。

（圖片來源︰IG@kagari_honten）

成田機場第二航廈美食街10大推介【2】「石臼挽き二八そば 大瀧／うどん たゆたふ」（石臼挽二八蕎麥 大瀧） 蕎麥麵 烏冬麵

喜歡吃麵食的人絕對不能錯過這代表性的日本美食－蕎麥麵和烏龍麵。「石臼挽二八蕎麥 大瀧」所提供的蕎麥麵和烏龍麵，指的是使用二成小麥粉和八成蕎麥粉製作的蕎麥麵，但相比起「十割蕎麥」，蕎麥香氣沒有那麼濃郁。

（圖片來源︰synergyinc.jp）

成田機場第二航廈美食街10大推介【3】「京都勝牛」炸牛排

京都勝牛是在京都享譽全國的名店，他們的必吃菜品就是炸牛扒，使用高溫快炸的方式烹調僅需60秒。炸牛排外層酥脆，散發著濃郁的香氣，搭配七種不同的調味料，呈現出牛肉最美味的一面，肉質柔嫩多汁。

（圖片來源︰FB@京都勝牛）

成田機場第二航廈美食街10大推介【4】「神乃珈琲」咖啡店

神乃珈琲是日本知名連鎖咖啡店Doutor Coffee的新品牌，他們的布甸甜點廣受好評。

成田機場第二航廈美食街10大推介【5】「すし京辰」壽司「京辰」

高級壽司店京辰是日本機場中唯一一間從石司那裡取得日本天然「本鮪」（三文魚）（三文魚中的頂級）的名店。每天早上都有各種當季海鮮送到店裡，是離開日本前必吃的美食。

（圖片來源︰FB@すし京辰）

成田機場第二航廈美食街10大推介【6】天婦羅專賣店「天ぷら 日本橋 玉ゐ」

以健康食材為主打，選用千葉縣新鮮蔬菜和海鮮，他們的軟嫩清爽的星鰻和酥脆不油膩的天婦羅絕對是必吃的料理。

（圖片來源︰FB@日本橋 玉ゐ）

成田機場第二航廈美食街10大推介【7】 鰻魚飯「うなぎ四代目菊かわ」四代目菊川 鰻魚飯專賣店

在名古屋已有90年歷史的「四代目菊川」是想吃鰻魚飯時最好的選擇！他們的招牌「一本鰻」一上桌就讓人滿足，整尾的現烤鰻魚大器地蓋在香Q的白飯上。每一口都能品味到鰻魚和米飯一起的鬆軟香甜滋味。

（圖片來源︰FB@うなぎ四代目菊かわ 鰻魚飯專賣店）

成田機場第二航廈美食街10大推介【8】鐵板燒 「道頓堀 くり田」

「道頓堀 くり田」是大阪燒老店「ぼてぢゅう」於1946年創立的新品牌。特色是由專業的鐵板燒職人用嚴選食材和自家開發的調味料來料理每一道鐵板料理。

（圖片來源︰道頓堀 くり田）

成田機場第二航廈美食街10大推介【9】日式洋食 三本亭

三本亭專門供應以牛扒、漢堡扒等肉類料理為主的洋食，他們的三文治份量也很足。

（圖片來源︰FB@成田空港 Narita Airport ）

此外，「JAPAN FOOD HALL」有寬敞的露天座位區，成為日本國內機場中首個在出境區內設有露天座位的地方。當天氣晴朗時，坐在室外欣賞風景非常愜意，讓候機時間更加愉快。

成田機場第二航廈美食街10大推介【10】水果葩菲專門店 FRUIT PARLOR Mi’z

絕美精緻的水果葩菲，簡直像藝術品！隨著季節的變化，店裡會提供不同的日本新鮮當季水果。此外，他們還提供水果忍廉三文治和冰沙，在離開日本之前，一定要嚐嚐。

成田機場第二航廈美食街「JAPAN FOOD HALL」

開幕日期︰2023年9月1日（星期五）

地點︰成田機場第2航廈本館2樓出境後區域

營業時間︰每天07:30-22:00，提供旅客全天候的用餐選擇。



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