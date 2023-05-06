東京酒店︳全新文青風公寓酒店　超高樓底近JR兩國站附地址/房價

東京新酒店2023！東京近年有不少新酒店開幕，今次介紹的東京新酒店主打公寓式房型，樓中樓設計極具空間感，部分更設有小型客廳及廚房，最多可以6人入住，木系設計風格溫馨舒適，適合家庭旅行或者大班朋友出發去旅行！酒店距離兩國站步行約6分鐘，人均每晚最平$357起！

東京FAV TOKYO兩國酒店新開幕

東京新酒店「FAV TOKYO兩國」於2023年3月1日開幕，深藍色半圓大門，配合室內極具質感的木系裝潢，營造出簡潔時尚的氣氛；一樓設有由紐西蘭精品咖啡品牌「Coffee Supreme」監修的咖啡店，供應咖啡和冬甩等，「Coffee Supreme」的咖啡豆更曾獲世界認可，質素有保證。

雙層床房有客廳/廚房

「FAV TOKYO兩國」的客房全部由英國設計公司「PDP LONDON LLP」主理，分為6種不同房型，包括雙人大床房、雙層床房及套房等，室內空間設計溫馨舒適，面積由20平方公尺起，比其他東京酒店來得更加寬敞！

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多人出遊必住

其中最大的客房面積超過40平方公尺，最多可以入住6人，高樓底設計為房間增添空間感，又採用東京市區酒店較少見的雙層雙人床，部分更設有小客廳及開放式廚房，擺放了梳化、電視及微波爐等，設備相當齊全，親子旅行或三五知己出遊都適合。

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距JR兩國站約6分鐘路程

「FAV TOKYO兩國」位於隅田川旁的兩國，鄰近地區如淺草、秋葉原、押上等，距離JR兩國站約6分鐘路程，可以品嘗著名的相撲火鍋，以及前往東京都江戶東京博物館，感受江戶時代風情及浮世繪文化。

FAV TOKYO兩國

地址：東京都墨田區兩國1-9-10

交通：JR兩國站步行6分鐘、都營淺草線東日本橋站步行10分鐘

房價：$1,429起/晚（4人入住，人均$357起/晚）

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com