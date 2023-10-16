Klook優惠碼2023｜10月最新折扣碼／信用卡優惠／新用戶95折

Klook優惠碼2023！如果你正在計劃旅行，想用最低預算，但又想享受最優質旅遊體驗，Klook會是不少港人的選擇。《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2023年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼以及一系列信用卡優惠，保證你可以慳到盡！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。計劃外遊前亦不妨留意最新的酒店優惠碼、機票優惠碼以及租車優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com優惠碼！ （更新日期： 2023年10月16日）

旅行訂房訂門票只要有優惠碼便可省下不少旅費。（tarnnnyyy@ig）

Klook官方優惠碼

APP首次購物即享95折優惠

使用平台： 只適用於APP

優惠期：無限期

優惠碼：BetterOnApp

App 首次下單酒店商品享95折優惠

使用平台： 只適用於APP

優惠期：無限期

優惠碼：HotelOnApp

Klook官方優惠碼 ｜台灣

台灣租車｜即減HK$200！

優惠期：即日起至2023年11月30日

優惠碼：TWCAR200

台灣酒店住宿9折優惠｜最高減HK$150

優惠期：即日起至2023年11月30日

優惠碼：TWHOTEL10

台灣溫泉/按摩/SPA即減$30

優惠期：即日起至2023年11月30日

優惠碼：TWSPA30

Klook官方優惠碼 ｜日本

買1送1 ｜ 東京Joypolis室內主題樂園一日通票

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2023年11月30日

優惠碼：BDYTJP1

買1送1｜東京和裝工房雅(淺草店)

香港用戶購買【東京和裝工房雅（Kimono Miyabi）和服 & 浴衣租賃（淺草店）】方案：豪華女士和服，選擇數量需為2，於付款頁面輸入指定優惠碼，可享買一送一優惠。每位顧客只可享用此優惠一次，優惠數量有限，先用先得。

優惠期：即日 至 2023年11月20日

優惠碼：HKTAMB50

買1送1｜東京和裝工房雅(淺草店)

香港用戶購買【東京和裝工房雅（Kimono Miyabi）和服 & 浴衣租賃（淺草店）】方案：豪華女士和服，選擇數量需為2，於付款頁面輸入指定優惠碼，可享買一送一優惠。每位顧客只可享用此優惠一次，優惠數量有限，先用先得。

優惠期：即日 至 2023年11月20日

優惠碼：HKTAMB50

買1送1｜京都和裝工房雅(女士)

香港用戶購買【京都和裝工房雅（Kimono Miyabi）和服 & 浴衣租賃】方案：女士和服，選擇數量需為2，於付款頁面輸入指定優惠碼，可享買一送一優惠。每位顧客只可享用此優惠一次。優惠數量有限，先用先得。

優惠期：即日 至 2023年11月20日

優惠碼：HKMKWOMAN50

買1送1｜京都和裝工房雅(男士)

香港用戶購買【京都和裝工房雅（Kimono Miyabi）和服 & 浴衣租賃】方案：女士和服，選擇數量需為2，於付款頁面輸入指定優惠碼，可享買一送一優惠。每位顧客只可享用此優惠一次。優惠數量有限，先用先得。

優惠期：即日 至 2023年11月20日

優惠碼：HKMKMAN50

買1送1｜京都和服租賃(高級和服)

香港用戶購買【京都和服租賃 & 攝影體驗（Kimono Fusengawa提供）】方案：高級和服 - 小紋選擇數量需為2，於付款頁面輸入指定優惠碼，可享買一送一優惠。每位顧客只可享用此優惠一次，優惠數量有限，先用先得。

優惠期：即日 至 2023年11月20日

優惠碼：HKKKF50

93折｜日本或韓國租車/機場接送/包車

適用於香港用戶訂購日本或韓國租車/機場接送/包車（Klook不定時公佈的指定產品或活動除外）滿港幣$500即享93折，最高折扣限額為港幣$105，優惠數量有限，先用先得。

租車取車日期及時間：2023年9月1日(12:00)-11月30日(23:59)

還車日期及時間：2023年9月1日(00:00)-12月10日(23:59)

每位用戶使用次數： 2次 （不能與其他優惠同時使用）

優惠期：即日 至 2023年11月20日

優惠碼：JPKRCAR7

日本東京總是百去不厭。（lapule2022@ig）

Klook官方優惠碼 ｜韓國

減HK$30｜韓國京畿道旅遊優惠

適用於香港用戶訂購京畿道指定產品（Klook不定時公佈的指定產品或活動除外）滿港幣$300即享9折，優惠數量有限，先用先得。

每位用戶使用次數： 2次 （不能與其他優惠同時使用）

優惠期：即日 至 2023年11月20日

優惠碼：GTOACTIVITY20

VISA 信用卡持卡人優惠碼

9折旅遊保險｜香港和澳門Visa信用卡持有人專享

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2023年11月30日

優惠碼：VISAHKIN

9折租車

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2023年11月30日

優惠碼：VISAHKCAR

9折導賞團

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2023年11月30日

優惠碼：VISAHKTOURS

PayMe 用戶優惠碼

減 HK$50｜PayMe用戶享雙重優惠

消費滿HK$500或以上輸入優惠碼，即減HK$50

使用平台： 只適用於APP

優惠期：2023年9月1日至10月31日

優惠碼：23PAYME50



減 HK$80｜PayMe用戶享雙重優惠

消費滿HK$800或以上輸入優惠碼，即減HK$80

使用平台： 只適用於APP

優惠期：2023年9月1日至10月31日

優惠碼：23PAYME80



AEON信用卡持卡人優惠碼

中國內地及澳門旅遊優惠｜單一簽賬購買中國內地及澳門旅遊產品滿HK$150，即減HK$50。

優惠期：即日起至2023年10月31日

優惠碼：23AEON50

中國內地及澳門旅遊優惠｜單一簽賬購買中國內地及澳門旅遊產品即可享15%折扣優惠，最高扣減金額HK$100，無最低簽賬要求。

優惠期：即日起至2023年10月31日

優惠碼：23AEON15OFF

海外旅遊優惠^｜單一簽賬購買海外旅遊產品^滿HK$800，即減HK$80。

優惠期：即日起至2023年10月31日

優惠碼：23AEON80

Klook x DBS信用卡持卡人專享外遊優惠

預訂海外旅遊產品滿HK$1,000，可享HK$100折扣

優惠期：即日起至2023年10月31日

優惠碼：DBS23OCT100

預訂日本、韓國、台灣、泰國及新加坡旅遊產品滿HK$500，可享HK$150折扣！

優惠期：即日起至2023年10月31日

優惠碼：DBS23OCT150

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