Klook優惠碼2023｜10月最新折扣碼／信用卡優惠／新用戶95折

撰文：著數達人 程朗天
出版：更新：

Klook優惠碼2023！如果你正在計劃旅行，想用最低預算，但又想享受最優質旅遊體驗，Klook會是不少港人的選擇。《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2023年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼以及一系列信用卡優惠，保證你可以慳到盡！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。計劃外遊前亦不妨留意最新的酒店優惠碼機票優惠碼以及租車優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com優惠碼！ （更新日期： 2023年10月16日）

旅行訂房訂門票只要有優惠碼便可省下不少旅費。（tarnnnyyy@ig）

Klook官方優惠碼

APP首次購物即享95折優惠

使用平台： 只適用於APP
優惠期：無限期
優惠碼：BetterOnApp

App 首次下單酒店商品享95折優惠

使用平台： 只適用於APP
優惠期：無限期
優惠碼：HotelOnApp

Klook官方優惠碼 ｜台灣

台灣租車｜即減HK$200！

優惠期：即日起至2023年11月30日
優惠碼：TWCAR200

台灣酒店住宿9折優惠｜最高減HK$150

優惠期：即日起至2023年11月30日
優惠碼：TWHOTEL10

台灣溫泉/按摩/SPA即減$30

優惠期：即日起至2023年11月30日
優惠碼：TWSPA30

Klook官方優惠碼 ｜日本

買1送1 ｜ 東京Joypolis室內主題樂園一日通票

使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2023年11月30日
優惠碼：BDYTJP1

買1送1｜東京和裝工房雅(淺草店)
香港用戶購買【東京和裝工房雅（Kimono Miyabi）和服 & 浴衣租賃（淺草店）】方案：豪華女士和服，選擇數量需為2，於付款頁面輸入指定優惠碼，可享買一送一優惠。每位顧客只可享用此優惠一次，優惠數量有限，先用先得。

優惠期：即日 至 2023年11月20日
優惠碼：HKTAMB50

買1送1｜東京和裝工房雅(淺草店)
香港用戶購買【東京和裝工房雅（Kimono Miyabi）和服 & 浴衣租賃（淺草店）】方案：豪華女士和服，選擇數量需為2，於付款頁面輸入指定優惠碼，可享買一送一優惠。每位顧客只可享用此優惠一次，優惠數量有限，先用先得。

優惠期：即日 至 2023年11月20日
優惠碼：HKTAMB50

買1送1｜京都和裝工房雅(女士)
香港用戶購買【京都和裝工房雅（Kimono Miyabi）和服 & 浴衣租賃】方案：女士和服，選擇數量需為2，於付款頁面輸入指定優惠碼，可享買一送一優惠。每位顧客只可享用此優惠一次。優惠數量有限，先用先得。

優惠期：即日 至 2023年11月20日
優惠碼：HKMKWOMAN50

買1送1｜京都和裝工房雅(男士)
香港用戶購買【京都和裝工房雅（Kimono Miyabi）和服 & 浴衣租賃】方案：女士和服，選擇數量需為2，於付款頁面輸入指定優惠碼，可享買一送一優惠。每位顧客只可享用此優惠一次。優惠數量有限，先用先得。

優惠期：即日 至 2023年11月20日
優惠碼：HKMKMAN50

買1送1｜京都和服租賃(高級和服)
香港用戶購買【京都和服租賃 & 攝影體驗（Kimono Fusengawa提供）】方案：高級和服 - 小紋選擇數量需為2，於付款頁面輸入指定優惠碼，可享買一送一優惠。每位顧客只可享用此優惠一次，優惠數量有限，先用先得。

優惠期：即日 至 2023年11月20日
優惠碼：HKKKF50

93折｜日本或韓國租車/機場接送/包車
適用於香港用戶訂購日本或韓國租車/機場接送/包車（Klook不定時公佈的指定產品或活動除外）滿港幣$500即享93折，最高折扣限額為港幣$105，優惠數量有限，先用先得。
租車取車日期及時間：2023年9月1日(12:00)-11月30日(23:59)
還車日期及時間：2023年9月1日(00:00)-12月10日(23:59)
每位用戶使用次數： 2次 （不能與其他優惠同時使用）
優惠期：即日 至 2023年11月20日
優惠碼：JPKRCAR7

日本東京總是百去不厭。（lapule2022@ig）

Klook官方優惠碼 ｜韓國

減HK$30｜韓國京畿道旅遊優惠

適用於香港用戶訂購京畿道指定產品（Klook不定時公佈的指定產品或活動除外）滿港幣$300即享9折，優惠數量有限，先用先得。

每位用戶使用次數： 2次 （不能與其他優惠同時使用）
優惠期：即日 至 2023年11月20日
優惠碼：GTOACTIVITY20

VISA 信用卡持卡人優惠碼

9折旅遊保險｜香港和澳門Visa信用卡持有人專享
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2023年11月30日
優惠碼：VISAHKIN

9折租車

使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2023年11月30日
優惠碼：VISAHKCAR

9折導賞團

使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2023年11月30日
優惠碼：VISAHKTOURS

PayMe 用戶優惠碼

減 HK$50｜PayMe用戶享雙重優惠
消費滿HK$500或以上輸入優惠碼，即減HK$50

使用平台： 只適用於APP
優惠期：2023年9月1日至10月31日
優惠碼：23PAYME50

減 HK$80｜PayMe用戶享雙重優惠
消費滿HK$800或以上輸入優惠碼，即減HK$80

使用平台： 只適用於APP
優惠期：2023年9月1日至10月31日
優惠碼：23PAYME80

AEON信用卡持卡人優惠碼

中國內地及澳門旅遊優惠｜單一簽賬購買中國內地及澳門旅遊產品滿HK$150，即減HK$50。

優惠期：即日起至2023年10月31日
優惠碼：23AEON50

中國內地及澳門旅遊優惠｜單一簽賬購買中國內地及澳門旅遊產品即可享15%折扣優惠，最高扣減金額HK$100，無最低簽賬要求。

優惠期：即日起至2023年10月31日
優惠碼：23AEON15OFF

海外旅遊優惠^｜單一簽賬購買海外旅遊產品^滿HK$800，即減HK$80。

優惠期：即日起至2023年10月31日
優惠碼：23AEON80

Klook x DBS信用卡持卡人專享外遊優惠

預訂海外旅遊產品滿HK$1,000，可享HK$100折扣

優惠期：即日起至2023年10月31日
優惠碼：DBS23OCT100

預訂日本、韓國、台灣、泰國及新加坡旅遊產品滿HK$500，可享HK$150折扣！

優惠期：即日起至2023年10月31日
優惠碼：DBS23OCT150

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