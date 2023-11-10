Klook雙11優惠合集｜11月優惠碼/門票買1送1/機場快線/自助餐$11

撰文：著數達人 程朗天
出版：更新：

Klook雙11優惠2023！如果你正在計劃旅行，想用最低預算，但又想享受最優質旅遊體驗，Klook會是不少港人的選擇。《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2023年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼以及一系列信用卡優惠，仲有雙11限時優惠，展覽門票買一送一、機場快線車票HKD$11入手、自助餐都係HKD$11！雙11於Klook買滿$3,000更勁減HKD$1,111，保證你可以慳到盡，優惠手快有手慢無！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。計劃外遊前亦不妨留意最新的酒店優惠碼機票優惠碼以及租車優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com優惠碼！ （更新日期： 2023年11月10日）

旅行訂房訂門票只要有優惠碼便可省下不少旅費。（tarnnnyyy@ig）

Klook X HK01 獨家優惠碼

[雙11 期間限定] 預訂澳門活動滿HK$800 ｜即減HK$180
優惠期：由即日起 至 2023年11月20日
優惠碼：HK01MACAU

Klook 旅神祭 11.11限時限量優惠碼

【11.11 11AM開搶】購買Klook全線活動滿HKD$1,000即享HKD$111折扣優惠

優惠期：2023年11月11日
優惠碼：NOVJOY111

【11.11 11AM開搶】購買Klook全線活動滿HKD$3,000即享HKD$1,111折扣優惠

優惠期：2023年11月11日
優惠碼：NOVJOY1111

11.11 11AM 限時放送
【1】香港機場快線車票-香港站（單程）｜HKD$11
【2】東京豐洲teamLab Planets TOKYO 展覽門票｜HKD$183起（買一送一）
【3】福岡teamLab森林美術館門票｜HKD$114（買一送一）
【4】龍仁愛寶樂園門票｜HKD$194起（買一送一）

11.11 3PM 限時放送
【1】澳門旅遊塔旋轉餐廳自助午餐｜HKD$11
【2】澳門新濠影匯水上樂園門票｜HKD$278（買一送一）
【3】廣州熱雪奇蹟喜悅門住宿（1晚）+娛雪門票（2張）+融創樂園門票（2張）｜HKD$212起（53折）
【4】深圳硬石酒店豪華客房住宿套餐｜HKD$984（買一送一）

11.11 6PM 限時放送
【1】香港文華東方酒店自助晚餐（星期一至四）｜HKD533（買一送一）
【2】香港海洋公園萬豪酒店海中珍寶自助晚餐｜HKD2,111（四位用）
【3】鴻福堂自家湯電子禮券（5張）｜HKD$13起（半價優惠）

11.11 9PM 限時放送
【1】香港迪士尼樂園門票3人行優惠｜HKD$590起
【2】BAKU八古皇牌香薰按摩&極致水療體驗｜HKD158起（買一送一）
【3】Cave Spa & Massage-按摩體驗｜HKD$440起（買一送一）
【4】諾富特東薈城酒店Staycation優惠｜HKD1,860起（連續住2晚可享買一送一）
【5】香港銀樾美憬閣酒店Staycation優惠｜HKD$2,880起（連續住2晚可享買一送一）

11.11 11PM 限時放送
【1】白川鄉&飛驒高山巴士一日遊｜HKD$111（輸入優惠嗎HKNOV2598）
【2】冬季士多啤梨採摘&南怡島一日遊｜HKD$111（輸入優惠嗎HKNOV2527）

Klook官方優惠碼

[雙11 期間限定] 滿HK$1300 ｜即減HK$80

使用平台： 只適用於APP
優惠期：2023年11月1日到2023年11月11日
優惠碼：NOVJOY80

[雙11 期間限定] 滿HK$2,500｜即減HK$150

使用平台： 只適用於APP
優惠期：2023年11月1日到2023年11月11日
優惠碼：NOVJOY150

APP首次購物即享95折優惠

使用平台： 只適用於APP
優惠期：無限期
優惠碼：BetterOnApp

App 首次下單酒店商品享95折優惠

使用平台： 只適用於APP
優惠期：無限期
優惠碼：HotelOnApp

Klook官方優惠碼 ｜日本

[雙11 期間限定] 85折 TOKYO SKYTREE Ticket

優惠期：2023年11月1日到2023年11月11日
優惠碼：11TSKY15

[雙11 期間限定] 95折 Disney Music & Fireworks Ticket

優惠期：2023年11月1日到2023年11月11日
優惠碼：11DMFT5

買1送1 ｜ 東京Joypolis室內主題樂園一日通票

使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2023年11月30日
優惠碼：BDYTJP1

買1送1｜東京和裝工房雅(淺草店)
香港用戶購買【東京和裝工房雅（Kimono Miyabi）和服 & 浴衣租賃（淺草店）】方案：豪華女士和服，選擇數量需為2，於付款頁面輸入指定優惠碼，可享買一送一優惠。每位顧客只可享用此優惠一次，優惠數量有限，先用先得。

優惠期：即日 至 2023年11月20日
優惠碼：HKTAMB50

買1送1｜東京和裝工房雅(淺草店)
香港用戶購買【東京和裝工房雅（Kimono Miyabi）和服 & 浴衣租賃（淺草店）】方案：豪華女士和服，選擇數量需為2，於付款頁面輸入指定優惠碼，可享買一送一優惠。每位顧客只可享用此優惠一次，優惠數量有限，先用先得。

優惠期：即日 至 2023年11月20日
優惠碼：HKTAMB50

買1送1｜京都和裝工房雅(女士)
香港用戶購買【京都和裝工房雅（Kimono Miyabi）和服 & 浴衣租賃】方案：女士和服，選擇數量需為2，於付款頁面輸入指定優惠碼，可享買一送一優惠。每位顧客只可享用此優惠一次。優惠數量有限，先用先得。

優惠期：即日 至 2023年11月20日
優惠碼：HKMKWOMAN50

買1送1｜京都和裝工房雅(男士)
香港用戶購買【京都和裝工房雅（Kimono Miyabi）和服 & 浴衣租賃】方案：女士和服，選擇數量需為2，於付款頁面輸入指定優惠碼，可享買一送一優惠。每位顧客只可享用此優惠一次。優惠數量有限，先用先得。

優惠期：即日 至 2023年11月20日
優惠碼：HKMKMAN50

買1送1｜京都和服租賃(高級和服)
香港用戶購買【京都和服租賃 & 攝影體驗（Kimono Fusengawa提供）】方案：高級和服 - 小紋選擇數量需為2，於付款頁面輸入指定優惠碼，可享買一送一優惠。每位顧客只可享用此優惠一次，優惠數量有限，先用先得。

優惠期：即日 至 2023年11月20日
優惠碼：HKKKF50

93折｜日本或韓國租車/機場接送/包車
適用於香港用戶訂購日本或韓國租車/機場接送/包車（Klook不定時公佈的指定產品或活動除外）滿港幣$500即享93折，最高折扣限額為港幣$105，優惠數量有限，先用先得。
租車取車日期及時間：2023年9月1日(12:00)-11月30日(23:59)
還車日期及時間：2023年9月1日(00:00)-12月10日(23:59)
每位用戶使用次數： 2次 （不能與其他優惠同時使用）
優惠期：即日 至 2023年11月20日
優惠碼：JPKRCAR7

日本東京總是百去不厭。（lapule2022@ig）

Klook官方優惠碼 ｜台灣

台灣租車｜即減HK$200！

優惠期：即日起至2023年11月30日
優惠碼：TWCAR200

台灣酒店住宿9折優惠｜最高減HK$150

優惠期：即日起至2023年11月30日
優惠碼：TWHOTEL10

台灣溫泉/按摩/SPA即減$30

優惠期：即日起至2023年11月30日
優惠碼：TWSPA30

Klook官方優惠碼 ｜韓國

[雙11 期間限定] 釜山通行證8折優惠

優惠期：2023年11月1日到2023年11月11日
優惠碼：11VBP20

減HK$30｜韓國京畿道旅遊優惠

適用於香港用戶訂購京畿道指定產品（Klook不定時公佈的指定產品或活動除外）滿港幣$300即享9折，優惠數量有限，先用先得。

每位用戶使用次數： 2次 （不能與其他優惠同時使用）
優惠期：即日 至 2023年11月20日
優惠碼：GTOACTIVITY20

VISA 信用卡持卡人優惠碼

9折旅遊保險｜香港和澳門Visa信用卡持有人專享
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2023年11月30日
優惠碼：VISAHKIN

9折租車

使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2023年11月30日
優惠碼：VISAHKCAR

9折導賞團

使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2023年11月30日
優惠碼：VISAHKTOURS

Klook x HSBC信用卡持卡人專享外遊優惠

[雙11 期間限定] 憑滙豐信用卡於Klook單一淨額簽賬滿HK$500或以上，即減HK$111

優惠期：2023年11月1日至2023年11月11日
優惠碼：HSBC23NOV111

[雙11 期間限定] 憑滙豐信用卡於Klook單一淨額簽賬滿HK$1000或以上，即減HK$150

優惠期：2023年11月1日至2023年11月11日
優惠碼：HSBC23NOV150

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