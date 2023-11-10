Klook雙11優惠合集｜11月優惠碼/門票買1送1/機場快線/自助餐$11

Klook雙11優惠2023！如果你正在計劃旅行，想用最低預算，但又想享受最優質旅遊體驗，Klook會是不少港人的選擇。《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2023年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼以及一系列信用卡優惠，仲有雙11限時優惠，展覽門票買一送一、機場快線車票HKD$11入手、自助餐都係HKD$11！雙11於Klook買滿$3,000更勁減HKD$1,111，保證你可以慳到盡，優惠手快有手慢無！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。計劃外遊前亦不妨留意最新的酒店優惠碼、機票優惠碼以及租車優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com優惠碼！ （更新日期： 2023年11月10日）

旅行訂房訂門票只要有優惠碼便可省下不少旅費。（tarnnnyyy@ig）

Klook X HK01 獨家優惠碼

[雙11 期間限定] 預訂澳門活動滿HK$800 ｜即減HK$180

優惠期：由即日起 至 2023年11月20日

優惠碼：HK01MACAU

Klook 旅神祭 11.11限時限量優惠碼

【11.11 11AM開搶】購買Klook全線活動滿HKD$1,000即享HKD$111折扣優惠

優惠期：2023年11月11日

優惠碼：NOVJOY111

【11.11 11AM開搶】購買Klook全線活動滿HKD$3,000即享HKD$1,111折扣優惠

優惠期：2023年11月11日

優惠碼：NOVJOY1111

11.11 11AM 限時放送

【1】香港機場快線車票-香港站（單程）｜HKD$11

【2】東京豐洲teamLab Planets TOKYO 展覽門票｜HKD$183起（買一送一）

【3】福岡teamLab森林美術館門票｜HKD$114（買一送一）

【4】龍仁愛寶樂園門票｜HKD$194起（買一送一）

11.11 3PM 限時放送

【1】澳門旅遊塔旋轉餐廳自助午餐｜HKD$11

【2】澳門新濠影匯水上樂園門票｜HKD$278（買一送一）

【3】廣州熱雪奇蹟喜悅門住宿（1晚）+娛雪門票（2張）+融創樂園門票（2張）｜HKD$212起（53折）

【4】深圳硬石酒店豪華客房住宿套餐｜HKD$984（買一送一）

11.11 6PM 限時放送

【1】香港文華東方酒店自助晚餐（星期一至四）｜HKD533（買一送一）

【2】香港海洋公園萬豪酒店海中珍寶自助晚餐｜HKD2,111（四位用）

【3】鴻福堂自家湯電子禮券（5張）｜HKD$13起（半價優惠）

11.11 9PM 限時放送

【1】香港迪士尼樂園門票3人行優惠｜HKD$590起

【2】BAKU八古皇牌香薰按摩&極致水療體驗｜HKD158起（買一送一）

【3】Cave Spa & Massage-按摩體驗｜HKD$440起（買一送一）

【4】諾富特東薈城酒店Staycation優惠｜HKD1,860起（連續住2晚可享買一送一）

【5】香港銀樾美憬閣酒店Staycation優惠｜HKD$2,880起（連續住2晚可享買一送一）

11.11 11PM 限時放送

【1】白川鄉&飛驒高山巴士一日遊｜HKD$111（輸入優惠嗎HKNOV2598）

【2】冬季士多啤梨採摘&南怡島一日遊｜HKD$111（輸入優惠嗎HKNOV2527）

Klook官方優惠碼

[雙11 期間限定] 滿HK$1300 ｜即減HK$80

使用平台： 只適用於APP

優惠期：2023年11月1日到2023年11月11日

優惠碼：NOVJOY80

[雙11 期間限定] 滿HK$2,500｜即減HK$150

使用平台： 只適用於APP

優惠期：2023年11月1日到2023年11月11日

優惠碼：NOVJOY150

APP首次購物即享95折優惠

使用平台： 只適用於APP

優惠期：無限期

優惠碼：BetterOnApp

App 首次下單酒店商品享95折優惠

使用平台： 只適用於APP

優惠期：無限期

優惠碼：HotelOnApp

Klook官方優惠碼 ｜日本

[雙11 期間限定] 85折 TOKYO SKYTREE Ticket

優惠期：2023年11月1日到2023年11月11日

優惠碼：11TSKY15

[雙11 期間限定] 95折 Disney Music & Fireworks Ticket

優惠期：2023年11月1日到2023年11月11日

優惠碼：11DMFT5

買1送1 ｜ 東京Joypolis室內主題樂園一日通票

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2023年11月30日

優惠碼：BDYTJP1

買1送1｜東京和裝工房雅(淺草店)

香港用戶購買【東京和裝工房雅（Kimono Miyabi）和服 & 浴衣租賃（淺草店）】方案：豪華女士和服，選擇數量需為2，於付款頁面輸入指定優惠碼，可享買一送一優惠。每位顧客只可享用此優惠一次，優惠數量有限，先用先得。

優惠期：即日 至 2023年11月20日

優惠碼：HKTAMB50

買1送1｜東京和裝工房雅(淺草店)

香港用戶購買【東京和裝工房雅（Kimono Miyabi）和服 & 浴衣租賃（淺草店）】方案：豪華女士和服，選擇數量需為2，於付款頁面輸入指定優惠碼，可享買一送一優惠。每位顧客只可享用此優惠一次，優惠數量有限，先用先得。

優惠期：即日 至 2023年11月20日

優惠碼：HKTAMB50

買1送1｜京都和裝工房雅(女士)

香港用戶購買【京都和裝工房雅（Kimono Miyabi）和服 & 浴衣租賃】方案：女士和服，選擇數量需為2，於付款頁面輸入指定優惠碼，可享買一送一優惠。每位顧客只可享用此優惠一次。優惠數量有限，先用先得。

優惠期：即日 至 2023年11月20日

優惠碼：HKMKWOMAN50

買1送1｜京都和裝工房雅(男士)

香港用戶購買【京都和裝工房雅（Kimono Miyabi）和服 & 浴衣租賃】方案：女士和服，選擇數量需為2，於付款頁面輸入指定優惠碼，可享買一送一優惠。每位顧客只可享用此優惠一次。優惠數量有限，先用先得。

優惠期：即日 至 2023年11月20日

優惠碼：HKMKMAN50

買1送1｜京都和服租賃(高級和服)

香港用戶購買【京都和服租賃 & 攝影體驗（Kimono Fusengawa提供）】方案：高級和服 - 小紋選擇數量需為2，於付款頁面輸入指定優惠碼，可享買一送一優惠。每位顧客只可享用此優惠一次，優惠數量有限，先用先得。

優惠期：即日 至 2023年11月20日

優惠碼：HKKKF50

93折｜日本或韓國租車/機場接送/包車

適用於香港用戶訂購日本或韓國租車/機場接送/包車（Klook不定時公佈的指定產品或活動除外）滿港幣$500即享93折，最高折扣限額為港幣$105，優惠數量有限，先用先得。

租車取車日期及時間：2023年9月1日(12:00)-11月30日(23:59)

還車日期及時間：2023年9月1日(00:00)-12月10日(23:59)

每位用戶使用次數： 2次 （不能與其他優惠同時使用）

優惠期：即日 至 2023年11月20日

優惠碼：JPKRCAR7

日本東京總是百去不厭。（lapule2022@ig）

Klook官方優惠碼 ｜台灣

台灣租車｜即減HK$200！

優惠期：即日起至2023年11月30日

優惠碼：TWCAR200

台灣酒店住宿9折優惠｜最高減HK$150

優惠期：即日起至2023年11月30日

優惠碼：TWHOTEL10

台灣溫泉/按摩/SPA即減$30

優惠期：即日起至2023年11月30日

優惠碼：TWSPA30

Klook官方優惠碼 ｜韓國

[雙11 期間限定] 釜山通行證8折優惠

優惠期：2023年11月1日到2023年11月11日

優惠碼：11VBP20

減HK$30｜韓國京畿道旅遊優惠

適用於香港用戶訂購京畿道指定產品（Klook不定時公佈的指定產品或活動除外）滿港幣$300即享9折，優惠數量有限，先用先得。

每位用戶使用次數： 2次 （不能與其他優惠同時使用）

優惠期：即日 至 2023年11月20日

優惠碼：GTOACTIVITY20

VISA 信用卡持卡人優惠碼

9折旅遊保險｜香港和澳門Visa信用卡持有人專享

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2023年11月30日

優惠碼：VISAHKIN

9折租車

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2023年11月30日

優惠碼：VISAHKCAR

9折導賞團

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2023年11月30日

優惠碼：VISAHKTOURS

Klook x HSBC信用卡持卡人專享外遊優惠

[雙11 期間限定] 憑滙豐信用卡於Klook單一淨額簽賬滿HK$500或以上，即減HK$111

優惠期：2023年11月1日至2023年11月11日

優惠碼：HSBC23NOV111

[雙11 期間限定] 憑滙豐信用卡於Klook單一淨額簽賬滿HK$1000或以上，即減HK$150

優惠期：2023年11月1日至2023年11月11日

優惠碼：HSBC23NOV150

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