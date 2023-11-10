雙11機票優惠｜東京大阪6大新主題樂園　日本來回機票$1,070起

東京大阪必去新主題樂園！日本的主題樂園一直人氣高企，不僅規模大而且更非常「有誠意」，是遊日本絕對不可錯過的景點！這次記者整合東京大阪6大必去的新主題樂園或全新園區，有哈利波特迷必訪的亞洲最大哈利波特影城，亦有東京迪士尼海洋、吉卜力公園等等的全新園區，包你玩得盡興！大灣區航空更推出雙11限定優惠，優惠期間結伴出遊，來回日本機票僅需HKD$1,070起！立即睇文了解詳情！



大阪3大必去全新園區 吉卜力公園宮崎駿迷必訪

大阪新主題樂園【1】吉卜力公園新園區｜幽靈之村 挑戰豬神滑梯體驗手製鄉土料理

被譽為日本動畫大師宮﨑駿退休前的最後一部作品《蒼鷺與少年》將於12月14日在香港上映，令不少宮﨑駿迷都非常期待！想在看這部「退休之作」時能更加投入、更有共鳴，就一定要在上映前去一趟日本吉卜力公園重溫宮崎駿的過往作品！

吉卜力公園在2022年剛開幕時就吸引了不少宮﨑駿迷前往朝聖，繼第一階段開放「吉卜力大倉庫」、「Dondoko之森」及「青春之丘」園區後，今年11月初開放了第四座園區「幽靈之村」，並預計將於2024年3月16日開放最後一個園區「魔女之谷」。

「幽靈之村」以宮崎駿的動畫電影《魔法公主》為設計靈感，完美還原了阿席達卡部落的魔幻與神秘！穿過園區中的黑暗森林，便會到達達達拉城！園區內更有以巨大豬神「乙事主」為原型的滑梯和「塔塔俐神」的雕像，更可以體驗親手製作當地的鄉土料理「五平餅」！

吉卜力公園

地址：日本愛知縣長久手市茨ケ廻間乙1533-1

交通：乘坐新幹線到名古屋站，轉乘地鐵東山線，在藤が丘站轉乘電車東部丘陵線，到「愛地球博記念公園」站下車步行1分鐘

（從大阪出發車程約1.5-2小時；從東京出發車程大約2-2.5小時）



大阪新主題樂園【2】日本環球影城新園區｜超級任天堂世界 玩轉瑪利歐賽車

於2021年開幕的「超級任天堂世界」是日本環球影城近期最具話題性的園區，人氣一時無兩，更是每個人都無法抗拒的地方！擁有庫巴城、碧姬城、長棒山3大多層次場景，可以乘坐「瑪利歐賽車」及「耀西冒險」、朝聖「庫巴城」等，戴著「POWER-UP能量手環」更可以體驗關鍵挑戰，還能根據園區內的遊玩進度收集金幣或電子集章，享受多種不同層次構成的廣大瑪利歐世界帶來的冒險！

此外，園方亦已確認拓展園區，並將在2024年開放以經典電玩角色「大金剛（Donkey Kong）」為主題的全新園區，加入Donkey Kong與夥伴們所居住的熱帶叢林、過山車等遊樂設施，絕對值得期待！

日本環球影城

地址：大阪府大阪市此花区桜島2-1-33

交通：JR夢咲線「環球城」站步行7分鐘



大阪新主題樂園【3】長居植物園teamLab｜逾千種植物感官藝術體驗

主打沉浸式體驗展覽的teamLab一向是人氣景點，更是熱門打卡好去處！大阪長居植物園於2022年開始與teamLab合作，以結合藝術、科技、自然環境，打造出「teamLab Botanical Garden」的夜間藝術世界。大阪長居植物園佔地24萬平方米，有著超過1200種植物在園內棲息，四季亦擁有不同景象，透過teamLab的數位藝術，將植物園內的花草樹木與燈光、聲音連結，化身為沉浸式體驗展覽的藝術空間，讓大家能以另一種形式欣賞大自然的美。

展覽當中更有雕塑群作品能感應周遭鳥兒飛翔時所產生的空氣流動，若有鳥兒飛過便會出現光影效果，若沒有鳥兒飛過，周圍便會是一片漆黑，互動性十足！在日本賞花季期間，大阪teamLab更推出限定粉蝶花海展，在盛開的粉蝶花海中加入不同效果，享受全感官的盛宴！

長居植物園teamLab

地址：大阪市東住吉區長居公園1-23

交通：地下鐵Osaka Metro御堂筋線「長居」站步行10分鐘



東京3大必去全新園區 首選亞洲最大哈利波特影城

東京新主題樂園【1】哈利波特影城｜化身霍格華茲學生來一趟魔法旅行

除了大阪環球影城的「哈利波特的魔法世界」，「東京哈利波特影城Harry Potter Studio Tour Tokyo」亦於今年6月正式開幕，成為亞洲首座、全球最大的哈利波特影城，哈利波特迷必訪！雖然哈利波特影城比較少刺激的玩樂項目，但亦重現了九又四分之三月台、斜角巷、霍格華茲大廳、移動樓梯、動態肖像畫、《怪獸與牠們的產地》等不少經典場景！

園區內亦有「電影製作的幕後」、「電影佈景、服裝道具、人物角色與魔法動物還原」區域，可以了解電影拍攝背後的製作秘密，透過綠幕技術在魔法學校中旅行、看空中球賽為魁地奇球隊打氣，猶如成為霍格華茲魔法學校的學生，非常過癮！要更投入於這場魔法旅行，建議提前進入影城周邊商店購買巫師袍與魔杖，化身為真正的巫師穿越各個經典情節！

哈利波特影城

地址：東京都練馬區春日町1-1-7

交通：西武鐵道豐島園站步行3分鐘



東京新主題樂園【2】讀賣樂園新園區｜SPACE factory 太空之旅 汽車食品有趣體驗

東京讀賣樂園內的Goodjoba!!區分為5大園區，包括CAR factory、FOOD factory、FASHION factory、BUNGU factory及2021年全新開幕的SPACE factory。園區內的設施更是與知名日本企業品牌「日清食品」、「日產汽車」、「 大正製藥」等合作的主題，相當有趣。

樂園著重製作體驗，因此在不同園區都有手工活動，包括製作「日清U.F.O.飛碟炒麵」、用自己設計的原創汽車享受賽車、打造原創針織物等，亦有橡皮船、碰碰車、室內雲霄飛車等娛樂設施，刺激又好玩！

而與大正製藥合作打造的SPACE factory園區於2021年底全新開幕，主題是飲品的力保美達。園區亦加入了不少有趣的玩樂設施，包括力保美達月亮太空船、力保美達造型的跳樓機、以及力保美達實驗室！可體驗模擬製藥之餘亦可以來一場令人振奮的外太空之旅！

讀賣樂園

地址：東京都稻城市矢野口4015-1

交通：新宿站搭乘京王線，於京王讀賣樂園站下車



東京新主題樂園【3】東京迪士尼海洋新園區｜Fantasy Springs 漫遊冰雪奇緣城堡 小飛俠夢幻島

繼東京迪士尼在2020年推出《美女與野獸》園區後，東京迪士尼海洋亦將有新園區落成！東京迪士尼海洋的全新主題園區「Fantasy Springs」將在2024年6月6日正式開放，園區將圍繞《魔雪奇緣》、《魔髮奇緣》以及小飛俠3大人氣動畫主題，推出兩個水上遊樂設施「安娜與愛莎的冰雪之旅」、「樂佩的天燈節」以及「小飛俠夢幻島歷險記」、「奇妙仙子妙妙小車」共四項新遊樂設施，更有冰雪奇緣城堡、魔法奇緣高塔、彼得潘夢幻島等還原度極高的經典建築，和三間主題餐廳等緊你！

除了還未落成的「Fantasy Springs」，東京迪士尼海洋亦有「阿拉伯海岸」、「美國海濱」、「神秘島」、「失落河三角洲」、「美人魚礁湖」、「發現港」、「地中海港灣」等7大園區，有驚險刺激的過山車、射擊遊戲、3D劇場、水上逗趣船等娛樂設施；還有美麗煙花表演、迪士尼明星巡遊、精緻美味小點提供，更可狂掃迪士尼獨家商品，讓你的日本之旅過得充實又愉快！

東京迪士尼海洋

地址：東京都千葉縣浦安市舞濱1-1

交通：JR東京車站乘電車至JR 舞濱車站，出站前往相鄰的「度假區總站」轉乘迪士尼度假區線，於「東京迪士尼海洋站」下車



大灣區航空雙十一優惠 來回日本最平$1,070

大灣區航空推出「雙 11 光棍節購物狂歡季」，7大航點來回機票$490起（官方圖片）

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價錢除了包含7公斤手提行李限額，更額外加送10公斤免費託運行李，停留日數更多達7天！就算要去勻全部主題樂園也不會趕頭趕命，更可以毫無顧慮在各個主題樂園大掃貨！ 如果擔心掃得太盡，亦可額外購買託運行李限額！

除了來回日本有優惠以外，從香港出發前往首爾、台北、曼谷、胡志明市或馬尼拉同樣有優惠，來回機票更低至$490！是次優惠須最少二人同行，適用於2023年11月8日至12月21日、2023年12月26日至2024年2月7日及2024年2 月15日至3月26日期間的任何日子，係時候把握機會搶機票啦！

大灣區航空「雙 11 光棍節購物狂歡季」來回機票優惠價格（官方圖片）

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購買日期：即日起至 2023年11月30日

優惠碼：GBADD

出發日期：即日起至 2024年3月26日

不適用日期：2023年12月22日至25日、2024年2月8日至14日

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