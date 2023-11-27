聖誕機票優惠｜日本台北聖誕7大必去市集樂園　來回機票$1500起

日本台北聖誕好去處2023！是時候要計劃聖誕節目了，想體驗不同地方的過節氣氛，日本有聖誕點燈活動、東京德國村冬季燈飾；近一點的台北則有聖誕市集、打卡一流的耶誕城，全部都不可錯過！這次記者推介7個在日本台北過聖誕必去的地方，包你過一個完美又滿足的聖誕！擔心節日機票會暴脹？大灣區航空現推出聖誕飛賞禮遇，來回機票最平HK$1500，且加送20公斤託運行李額！無論你已經plan好行程定係連機票都未買，都可以睇文了解詳情再決定！



東京大阪4大好去處 東京睇燈飾 大阪市集必玩工作坊

東京聖誕好去處【1】明治神宮外苑最大聖誕市集 逾50攤檔現場表演

明治神宮外苑的聖誕市集是東京最大規模的聖誕市集，今年已經邁入第9年，將在神宮外苑美術館前舉行，會場更將會是有史以來最大規模！聖誕市集將重現歐洲正統聖誕市集，集結共25家飲食攤檔、30間雜貨攤，熱紅酒、芝士、精品等全部都有！此外，還有歌手及樂團現場表演，讓你在每個角落都感受到最濃厚的聖誕氣氛！打卡位當然是場內14米高的傳統德國燈飾—聖誕金字塔，每層嵌著各種與聖誕節故事相關的人偶公仔，頂部有著星星螺旋裝飾，浪漫又奢華，絕對值得一去！

明治神宮外苑｜東京聖誕市集

舉行日期：即日至2023年12月25日（一）

地址：東京都新宿區霞丘町 2-3

交通：東京Metro地鐵銀座線、半藏門線、都營大江戶線「青山一丁目站」步行8分鐘

東京聖誕好去處【2】東京德國村冬季彩燈節 70米彩虹隧道童話世界燈光騷

東京德國村在每年冬季都會舉辦期間限定的東京德國村冬季彩燈節，更被譽為是「關東三大燈會」之一！東京德國村在日間可以看到花草盛開的美景，在冬季的晚上將會化身成美麗的燈光騷！今年以「格列佛遊記」為主題，製作「巨人國」和「小人國」的巨型燈飾，此外，你亦可以在觀景台俯瞰由彩燈拼城的地畫、有隨著音樂節奏變化的「光與音之秀」、以及70米長的「彩虹隧道」，打卡一流！以300萬個LED燈創造出繽紛的童話世界，更有互動式的燈飾體驗，讓你沉浸在充滿奇幻的光影世界中！在聖誕及元旦期間，公園更會有聖誕市集和燈光騷，萬勿錯過！

東京德國村｜德國村冬季彩燈節

舉行日期：即日至2024年04月07日（日）

點燈時間：日落後 - 晚上8時

地址：千葉縣袖浦市永吉419

交通：JR久留里線「東橫田」站轉乘公車，於「農協平岡支店」步行約10分鐘

大阪聖誕好去處【3】大阪環球影城NO LIMIT狂歡派對 換造型變身打卡嘆聖誕套餐

大阪環球影城今年聖誕將推出「NO LIMIT ! Christmas 2023」狂歡活動！除了有超人氣、由DJ Frosty領軍的「冰霜雪電子白雪派對」外，同樣人氣爆燈的「超級任天堂世界」亦將換上冬季裝飾與大家見面！有瑪利歐和路易吉形象的雪人、戴著無敵星的聖誕樹等，你更可以換上聖誕限定的造型一同打卡！環球影城亦推出聖誕限定套餐，有烤雞、有牛扒、更有聖誕造型牛角包！此外，園區更有30米高的LED燈光巨型聖誕樹、可愛的環球奇境夥伴、聖誕限定的歌唱表演、Minions特別迎賓活動等緊你！

大阪環球影城｜NO LIMIT ! Christmas 2023

舉行日期：即日至2024年1月8日（一）

地址：大阪府大阪市此花区桜島2-1-33

交通：JR夢咲線「環球城」站步行7分鐘

大阪聖誕好去處【4】天王寺公園聖誕市集 體驗德國傳統美食趣味工作坊

今年的大阪聖誕市集將在天王寺公園的天王寺草地舉行，雖然場地不算大，但「麻雀雖小，五臟區全」。市集以真正的德國聖誕市場為靈感進行裝飾，並設立了17個攤位，提供香料熱酒、肉類料理、德國啤酒等傳統美食；聖誕裝飾品、小玩具、工匠手工製作的商品等雜貨，還可以參加工作坊，體驗手作流體熊、製作鮮花蠟燭、搭配聖誕裝飾等，讓你可以一邊欣賞璀璨燈飾、一邊體驗工作坊的樂趣。天王寺公園也鄰近通天閣、天王寺動物園等，在早上進行周邊的景點行程，晚上體驗天王寺的聖誕氛圍就最適合不過了！

天王寺公園｜大阪聖誕市集

舉行日期：2023年12月1日（五）- 2023年12月25日（一）

地址：大阪府大阪市天王寺区茶臼山町5ｰ55

交通：JR大阪環狀線「天王寺站」步行5分鐘

台北聖誕3大好去處 耶誕城賞燈飾花博公園逛市集

台北聖誕好去處【1】新北歡樂耶誕城 燈海光廊童趣嘉年華

新北歡樂耶誕城將在今年聖誕載譽歸來！今年的耶誕城將以人氣吉祥物「桑塔熊」為主題，帶上牠的好友們展開甜蜜派對！天幕式耶誕樹、裸視3D投影光雕、桑塔熊造型逐格燈條、7個燈海光廊仙境、親子必逛萬坪公園、巨星演唱會、聖誕市集、童趣嘉年華、遊樂設施等精彩景點與活動等你來感受！耶誕城範圍包括商場、公園、商圈，市內的多條行人天橋、大道上也掛滿了聖誕燈飾，讓大家在市內倘佯的同時感到溫暖，肯定會行到樂而忘返！

新北歡樂耶誕城

舉行日期：即日至2024年1月1日（一）

範圍：新北市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園、府中商圈

交通：捷運板南線或環狀線「板橋站」

台北聖誕好去處【2】圓山花博公園花海廣場 矮人小鎮過聖誕2日限定市集

圓山花博公園花海廣場將一連兩日舉行「2023聖誕奇遇 - 矮人小鎮過聖誕」，由有趣市集統籌，散播節日歡樂與特色美食！市集以聖誕老人的幕後功臣—小矮人為主題靈感，市集將齊集各國節慶美食、聖誕主題造型飲品、復古玩物、手作品、服飾配件等，更有「小矮人走秀大賽」，各位大朋友可以帶同小朋友參與活動，一起歡度聖誕！除了這個有趣市集，台北不少地區亦有聖誕限定的週末市集，到台北旅遊時不妨留意一下！

圓山花博公園花海廣場｜矮人小鎮過聖誕

舉行日期：2023年12月9日（六）- 2023年12月10日（日）

地址：台北市中山區玉門街1號

交通：捷運「圓山站」步行5分鐘

台北聖誕好去處【3】台北市立兒童新樂園 BAR BO露天音樂祭看聖誕煙火

台北音樂祭「2023 BAR BO祭」勢要一改風潮，為大家帶來最有「台味」的聖誕節！雖然活動並非傳統的聖誕市集及祭典，但音樂祭與宮廟文化結合，以神明代替聖誕老人，同樣能為小朋友們帶來歡笑與平安！音樂祭除了有公益用途，亦將打造雪中樂園結合聖誕煙火，有露天酒吧、夜市小吃、遊樂設施，更有陳華、厲旭、美秀集團等台韓明星陪你共度「台味」聖誕，絕對難忘！

台北市立兒童新樂園｜2023 BAR BO 祭

舉行日期：2023年12月23日（六）

地址：台北市士林區承德路五段55號

交通：捷運「士林站」步行18分鐘

大灣區航空「聖誕飛賞禮遇」 來回機票最平$1500

在這個普天同慶的日子，大灣區航空推出「聖誕飛賞禮遇」，由即日起至2023年12月4日，來回東京、大阪、曼谷、台北，機票最平只需HK$1500，而台灣單程機票亦僅需HK$800！除了有7公斤手提行李限額以外，節慶禮遇更加送20公斤托運行李限額，可以毫無顧慮的在市集或主題樂園大買特買！雖然來回機票最多只可停留7天，但亦夠你從東京搭去大阪玩，夠你去曬所有台北聖誕市集！凡購買「聖誕飛賞禮遇」來回機票，並輸入優惠碼【XMSBA】，便可獲得Amazing Thailand電話卡，頭50名乘客更可獲得「聖誕飛機美食」，搭飛機都可以感受浪漫聖誕氣氛！

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東京 (HKG-TYO-HKG)​港幣 $4,500

大阪 (HKG-OSA-HKG)​港幣 $3,500

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台北 (HKG-TPE-HKG)​港幣 $1,500

台北 (HKG-TPE)​港幣 $800

台北 (TPE-HKG)​港幣 $800



大灣區航空｜聖誕飛賞禮遇

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